Všeříkající hláška Konečné i Babišova historka s Trumpem. Sledujte top momenty voleb

Ani tyto volby se neobešly bez více či méně humorných situací. Velkou část pozornosti si pro sebe ukradl vítěz voleb Andrej Babiš, který mimo jiné vyprávěl o Donaldu Trumpovi a FBI. Pobavila také lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná, která přiznala, že to nestačilo, nebo recesisté při brífinku Karla Havlíčka. Podívejte se na top momenty letošních voleb v krátkém sestřihu.
Křepčící Babiš i Konečná, nestačilo. Sledujte top momenty letošních voleb | Video: Aktuálně.cz, ČTK
