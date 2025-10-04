Domácí

Tragédie u voleb: muž vyskočil z pátého patra budovy, kde byla volební místnost

Při volbách do sněmovny policie nezaznamenala významné incidenty. V Praze však řeší skok muže z okna budovy, ve které byla volební místnost. Muž pád nepřežil. Policie také prověřuje případ člověka, který tvrdil, že nevolil, přestože podle záznamu hlas odevzdal.
Policejní auto, ilustrační snímek
Policejní auto, ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Tragický případ se stal v budově Základní školy v Bedřichovské ulici v Praze 8. V sobotu kolem 13:30 tam z okna v pátém patře vyskočil muž. Přes poskytnutou první pomoc muž nepřežil. "Případem se zabýváme pro podezření ze spáchání sebevraždy," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Další věc, kterou policie řeší, je případ muže, jenž přišel do volební místnosti, kde se dozvěděl, že měl už odvoleno. "Sám přitom tvrdil, že nevolil. Případ prověřujeme," uvedlo policejní prezidium na síti X.

V souvislosti s volbami policie vyšetřuje také krádež státní vlajky, případ předsedy volební komise, který měl 2,5 promile alkoholu, nebo případ, kdy pes blokoval voliče před volební místností. Policie prošetřuje také vyvěšení sovětské vlajka na hasičské zbrojnici, hořící popelnici před volební místností a nepovolenou podporu hnutí pomocí polepeného vozidla v blízkosti volební místnosti.

Policie podle dřívějších informací nasadila stovky policistů, kvůli možným výhrůžkám jsou připraveni například i pyrotechnici se psy. Kabinet v srpnu schválil, že pošle do policejního rozpočtu na zabezpečení sněmovních voleb zhruba 32 milionů korun z všeobecné pokladní správy. Náklady na činnost policie při zajišťování bezpečnosti loňských voleb do třetiny Senátu a krajských zastupitelstev činily zhruba 34,3 milionu korun.

 
