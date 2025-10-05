Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici

Motoristé sobě zaznamenali v sobotu výrazný úspěch, když se jim hned na první pokus podařilo proniknout do Poslanecké sněmovny - ve volbách získali bezmála sedm procent hlasů. Bujaré oslavy propukly jak v samotném volebním štábu, tak i mimo něj.
Pro hlavní tvář strany Filipa Turka však noční oslavy nedopadly zvlášť vesele . Po setkání u piva s bývalým prezidentem Václavem Klausem zamířil do baru Blue light na Malé Straně, jednoho z vyhlášených pražských podniků, jak potvrdil deníku Blesk sám Turek.
"Je to bar, kam chodím celý život, protože jsem bydlel pár set metrů od něj. Setkal jsem se tam s kamarádem, máme to tam rádi," svěřil se deníku europoslanec.
V baru se stal terčem slovník urážek od jednoho ze silně podnapilých hostů. Turek na provokace nereagoval, krátce nato byl ale na toaletě napaden jiným mužem. Na místě zasáhla Turkova ochranka, která útoku zabránila.
Levičáci všech zemí, dobrou noc... ❤️✌️😂 pic.twitter.com/LOfzqnWVHk— Filip Turek (@DolphSegal) October 4, 2025
Europoslanec vyvázl bez zranění, jeden ze členů ochranky však utrpěl vážná zranění, která si vyžádala okamžité ošetření v nemocnici - podle informací Blesku má dotyčný zpřetrhané křížové vazy.
Server iDnes.cz s odkazem na Turkova slova napsal, že se politik před incidentem zastal ženy, které vyhrožovali dva muži. "Původně to tak začalo. Večer ale trval několik hodin. Prapůvodně to začalo, že jsem se zastal jedné ženy a pak se to vyostřilo. Říkám, bar byl hodně plný a situace nepřehledná," popsal pro server Turek.
Motoristé sobě získali ve volbách 6,78 procenta hlasů, tedy více než 380 tisíc voličů, a obsadí 13 poslaneckých mandátů. Do dolní komory parlamentu tak nově usednou například předseda strany Petr Macinka, hudebník Oto Klempíř nebo lékař Boris Šťastný.
Uskupení Motoristé sobě bylo založeno v roce 2017 původně pod názvem Referendum o Evropské unii. O rok později se přejmenovalo na Stranu nezávislosti České republiky a svůj současný název Motoristé sobě nese od roku 2022.