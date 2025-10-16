Domácí

Babišův Agrofert vycouval z tučného "lesního tendru". Reaguje na spekulace

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Lesnická firma Uniles z koncernu Agrofert předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nepodala do pětimiliardového lesnického tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) žádnou nabídku. Podle mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského tak učinila kvůli spekulacím a atakům na společnosti Agrofertu.
Foto: Reuters

Uniles, který sídlí v Rumburku na Děčínsku, patří mezi hlavní obchodní partnery Lesů ČR a mezi největší lesnické firmy v Česku. V tendrech LČR, které spravují téměř polovinu lesů v zemi, byl Uniles v minulých letech úspěšný.

"Rozhodli jsme se neúčastnit výběrových řízení. Z důvodu přetrvávajících spekulací a ataků na naše společnosti jsme přizpůsobili naši obchodní strategii stávající situaci," uvedl bez dalších podrobností Heřmanský k lesnickému tendru. Uzávěrka podání nabídek do tendru byla ve středu, nabídky podalo 40 firem.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v září uvedl, že ministerstvo připravuje právní analýzu, zda se zákon o střetu zájmů dotýká i veřejných zakázek, a to i zakázek od Lesů ČR. Ministerstvo zkoumá období od roku 2017, kdy byla schválena novela zákona o střetu zájmů, do prosince roku 2021, kdy Babiš skončil jako premiér. Státní podnik podle ministra nic neporušil, problematické ale je, že LČR zadaly zakázku firmě, která byla v tu dobu pravděpodobně ve střetu zájmů. Agrofert k tomu uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem, a že zakázky vždy získal díky podané nejlepší nabídce.

Lesy ČR v aktuálním tendru 2026+ soutěží lesnické práce, těžbu a prodej dřeva pro roky 2026 až 2030. Nabídky podalo 40 firem. Loni se do výrazně menšího tendru 2025+ přihlásilo 30 firem. Nyní bude podnik nabídky hodnotit. Tendr se skládá ze 40 zakázek. Odhadovaná hodnota služeb a prací činí 4,6 miliardy korun, objem dřeva k těžbě je 5,4 milionu metrů krychlových. Tendry Lesy ČR každý rok obvykle soutěží práce přibližně na pětině území.

Uniles v loňském tendru 2025+ z 12 soutěžených jednotek získal a podepsal kontrakty na šesti. Zakázky od LČR získal i v předchozích tendrech LČR. V tendru 2021+ získal z 29 jednotek 12 kontraktů, v tendru 2022+ patřil mezi pět nejúspěšnějších a v tendru 2023+ získal z 84 jednotek 16 kontraktů, tedy nejvíc. V tendru 2024+ získal dva kontrakty z 59.

Uniles loni vykázal tržby 2,89 miliardy korun a zisk 32,2 milionu korun. Celkový objem vytěženého dříví loni činil 850.000 metrů krychlových. Firma loni v průměru zaměstnávala 331 lidí.

Firmy v aktuálním lesnickém tendru 2026+ podaly na 40 zakázek celkem 394 nabídek, což představuje v průměru 9,85 nabídky na jednu zakázku. To je na úrovni loňského tendru, kdy na zakázku připadalo přes deset nabídek.

"Smlouvy chceme s vítězi tendru uzavřít do konce roku, aby práce nic nezdržovalo," uvedl ve středu generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Kromě obnovy a ochrany lesa podle něj půjde ve smluvních letech především o probírky v porostech středního věku 20 až 60 let, které byly dosud odkládané kvůli kůrovcové kalamitě.

 
