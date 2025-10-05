Domácí

Politická šikana: Kroužkování žen značí, že máme problém. Analytička vysvětluje proč

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 57 minutami
Vítězství hnutí ANO potvrdilo trend, že českou politiku stále více ovlivňují socioekonomická témata a generační rozdíly. Právě proběhlé volby podle dat agentury STEM ukázaly, že lídr ANO Andrej Babiš dokázal oslovit voliče ze zklamaných antisystémových stran, a podle analytičky STEM Sarah Komasové oslabení SPD, Stačilo! či obecně levice se tak promítlo do mimořádně silného výsledku hnutí ANO.
"Andrej Babiš měl velmi silný závěr kampaně," říká v novém dílu podcastu Politická šikana analytička Sarah Komasová. Hnutí ANO získalo téměř dva miliony hlasů - o půl milionu víc než ve volbách v roce 2021. Podle analýz se mu podařilo mobilizovat nerozhodnuté i nevoliče a přetáhnout ty, kteří dříve hlasovali pro SPD či zvažovali volit hnutí Stačilo!

"Vysoká účast (68,98 procenta) byla pozitivní zprávou - ukazuje, že lidé volby vnímají jako způsob, jak rozhodovat o budoucnosti země," zaznělo v debatě.

Debakl proruských sil

SPD i Stačilo! naopak doplatily na proměnu témat, která českou společnost aktuálně nejvíce zajímají. Ostrý postoj vůči tématu migrace, na němž hnutí vedené Tomiem Okamurou dlouho stavělo, ustoupil do pozadí, naopak do popředí se dostaly ekonomické otázky - inflace, jistoty a dostupnost bydlení.

"Téma Ukrajiny nebo migrace už nedokáže mobilizovat tolik lidí jako dřív," shrnula analytička Komasová. Hnutí ANO podle ní převzalo roli "hlasu změny", kterou dříve sehrávala krajní pravice.

Změna se projevila i na opačné straně spektra. Piráti se po neúspěchu z voleb v roce 2021 - získali v nich jen čtyři poslanecké mandáty - vrátili na politickou mapu, i když jejich voličský strop zůstává omezený. "Snaží se posouvat do středu, ale zároveň se nemohou zbavit své liberální a environmentální identity," uvedla Komasová.

Výrazným prvkem sněmovních voleb se dle analytičky STEM stalo kroužkování žen, zejména u kandidátek Pirátů a Starostů. "Na jednu stranu je skvělé, že voliči chtějí vidět v parlamentu ženy. Na druhou ale vyvstává otázka, jestli to není známka personální vyprázdněnosti stran," poznamenala Komasová.

Generační napětí ve volbách

Kroužkování podle ní odhalilo i generační napětí. "Ve sněmovně zůstávají matadoři jako Marek Benda, ale nevidíme výrazné mladé osobnosti," zaznělo v podcastu Politická šikana. Čeští voliči podle analytičky sice dávají přednost novým tvářím, zároveň však zůstávají loajální k tradičním značkám, které vnímají jako záruku stability. "ODS by se po odchodu z koalice Spolu (vedle ODS ji tvoří ještě KDU-ČSL a TOP 09) musela silně rebrandovat, protože pořád nese zátěž devadesátých let," dodává. Podobnou krizí podle ní prochází i TOP 09, která stále hledá svého silného lídra, protože Markéta Pekarová Adamová odchází z politiky.

Z pohledu sociologie se volební výsledky odrážejí i v generačním rozložení voličů. "U hnutí ANO je podpora silně podmíněná věkem," upozornila Komasová. Zatímco starší voliči se k Babišovi upínají jako k obhájci sociálních jistot, tak mladší část populace čím dál více tíhne k menším stranám - od Pirátů po Motoristy. Právě Motoristé ve volbách překvapili. Dokázali oslovit mladší muže z regionů, kteří se neztotožňují ani s Babišem, ani s vládními stranami. "Našli si svou konzervativní niku spojenou s tradičním životním stylem," doplňuje analytička.

Klíčovým faktorem voleb byla socioekonomická témata a regionální rozdíly. Největší frustrace přetrvává v Karlovarském a v Ústeckém kraji, kde propadlo nejvíc hlasů. "Tyto regiony zůstávají dlouhodobě mimo zájem státu," zaznělo v podcastu Politická šikana. Diskuse se dotkla i možných úprav volebního systému - zda by Česku prospěl celostátní volební obvod, který by lépe odrážel poměr hlasů a mandátů.

Pokud se chcete dozvědět, nakolik volby proměnily českou politiku a co může přijít dál, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana na Aktuálně.cz a ve všech podcastových aplikacích.

 
