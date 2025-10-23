"Normální lidská sviňárna," hodnotí Vidlák zprávy o "žebrání". Peníze zatím má

"Všechno, co o neúspěchu hnutí Stačilo! zaznělo ve veřejném prostoru, je pravda. Chyběly nám tři hlasy v každé volební místnosti, tím pádem sehrála svou roli každá příčina," píše na svém blogu Daniel Sterzik alias Vidlák. Veřejně se skoro téměř tři týdny po volbách téměř nevyjadřuje. S Aktuálně.cz přesto krátce mluvil.
Po volbách Sterzik své příznivce prosil o finanční podporu. "Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. Už to nebude podpora na benzin pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzin i úhradu elektriky," napsal na svém blogu. Komunitní centrum ale podle posledních zpráv nakonec zprovozněno nebude. Jak nyní uvedl pro Aktuálně.cz odmítá, že by "žebral" o peníze, podle jeho slov média tuto jeho prosbu zkreslila.
"To, co z toho média udělala, to byla normální lidská sviňárna. Já jsem ve svém textu pouze upozornil své čtenáře, že pokud jim mám ještě co říct a chtějí mě nadále podporovat, tak vědí, jaké mám číslo účtu, což zveřejňuji pod každým svým článkem. Fráze o žebrání či podobně jsou pro mě důkazem neserióznosti," tvrdí.
Zároveň upozorňuje na to, že podle svých slov se věnuje i práci sedláka, takže se mu nelíbí, jak ho média vykreslují. "Lidé, kteří nedokázali vidět mé pracovní nasazení jako předsedy Stačilo!, ti nikdy nedokážou vidět ani moje pracovní nasazení jako sedláka," podotkl.
"Moje rodina stále žije z úspor a z peněz, které jsem vydělal tenkrát mezi patnáctým prosincem 2022 a patnáctým dubnem 2023 za svou první knihu. Vydrží jí to minimálně do konce roku 2025," uvedl pak v květnu na svém blogu.
Nyní své příznivce v závěru svých příspěvků žádá o finanční podporu, stejně jako před volbami, stejným textem: "Přátelé, pokud mě chcete podpořit v mém blogování, prosím pošlete dar Institutu českého venkova. Každý, kdo pošle příslušnou částku, může si na oplátku vyžádat knihy, samolepky a odznaky z nabídky." Institut, který dary přijímá, však oficiálně nezveřejňuje, jak s penězi hospodaří. Účetní závěrku nezveřejnil.
"Ohledně mého Institutu je to pořád stejné - nemám žádnou povinnost zveřejňovat uzávěrku, navíc jsem financování institutu rozkryl na příslušné tiskové konferenci na jaře," tvrdí nyní Vidlák. K financování institutu se pak vyjádřil už před volbami v polovině května. "Převážná většina příjmů pochází z malých individuálních darů. Průměrná výše daru činí 694 korun, přičemž celková finanční rezerva spolku dnes dosahuje přibližně 4 miliony korun," uvedl.
Jak dodal, na své první knize pak vydělal přes milion korun. "Z majetku vlastníme jeden osobní automobil v pořizovací hodnotě 310 tisíc korun a několik kusů kuchyňského a řeznického vybavení, které slouží pro potřeby workshopů a komunitních akcí," uvedl dále s tím, že účetnictví vede v souladu se zákony a podává daňové přiznání a spolek neměl žádné dluhy.
Na Vidlákově blogu je pak povolebním tématem například dění okolo Filipa Turka (což považuje za "mediální kampaň"), sestavování vlády, světové dění a také údajná dehonestační kampaň médií. "Pánbůh mě má vlastně rád, protože kdybychom se dostali, byl bych stejně jako Turek na ráně já. Napsal jsem mnohem víc textů než on, a i když jsem nikdy neměl obdiv ke Třetí říši, nebyl by problém vytrhnout z kontextu desítky, ba stovky vět s nějakou expresivní poznámkou," píše bloger.
Ale Stačilo! se prý poučilo. "Žádnou z uvedených (i neuvedených) chyb nemusíme zopakovat a také ji nezopakujeme," tvrdí Vidlák v příspěvku.
On sám pak chce dát svou funkci v hnutí Stačilo! k dispozici. Nejde ale podle něj o jednorázový projekt. "Doufám, že v hnutí zůstane a bude se podílet na jeho vedení. Ale měl by se rozmyslet, v jaké roli. Jestli v roli funkcionáře Sterzika, nebo blogera Vidláka," uvedl pak pro Seznam Zprávy k jeho budoucnosti v hnutí předseda spolku Svatopluk Petr Drulák, který je považován za ideologa Stačilo!. Chyba podle něj byla, že Vidlák působil jako předseda a zároveň jako bloger.
Jak nyní říká pro Aktuálně.cz Sterzik, s Drulákovým rozborem souhlasí. "Buď mohu být bloger nebo funkcionář. Ale nemohu být obojí. Funkci jsem dal každopádně k dispozici a do našeho sjezdu začátkem příštího roku bude tato věc rozlousknuta," říká. Jaká je jeho budoucnost v hnutí zatím nepředjímá. "To bude dost záležet na tom, kterým směrem se budou chtít vydat ostatní spolupracovníci a jaké budou možnosti. To, co jsme dokázali, jsme dokázali mimořádným nasazením, nikoliv mocnými kruhy v zákulisí," říká.
Samotné hnutí pak na letošních volbách neprodělalo. Ačkoliv se do sněmovny nedostalo, díky počtu hlasů od státu inkasuje příspěvek 24,2 milionu korun. Hnutí, v němž kandidovali mimo jiné zástupci KSČM a SOCDEM, bude pak bude dále na provoz od státu dostávat 8,6 milionu korun ročně.
Provozní náklady tak Stačilo! pravděpodobně nepoloží i přesto, že si vzalo úvěr ve výši 30 milionů korun, za který ručí domem v Brně. A podle posledních zpráv se hnutí nechystá peníze přerozdělovat mezi jednotlivé strany, jež ho tvoří.
K výběru finančních prostředků od svých příznivců se pak Vidlák vyjádřil skoro dva týdny po volbách, a to pro Parlamentní listy.
"Pouze jsem se zeptal svých čtenářů, jestli jim mám po prohraných volbách ještě co říct. Pokud ano, už to nebudou prostředky na komunitní centrum. Měl jsem pocit, že je tak nějak fér říct těm, díky jejichž podpoře jsem mohl dělat, co jsem dělal, jak to bude dál. Že to mainstream jako obvykle překroutil, to je smutná pravda," řekl Parlamentním listům. S tím, že nechce žít "podle toho, co diktují média".
"A co se týče toho uhlí - víte, co je na tom nejhorší? Že šlo o dřevěné uhlí na grilování. Normální uhlí jaksi přestává být dostupné. Můžete začít přemýšlet, co tato skutečnost bude znamenat pro naše hospodářství," dodal pak stranou k tomu, že veřejnost žádal i o peníze na topivo.