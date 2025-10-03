Domácí

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

před 55 minutami
Vítězem voleb do sněmovny se podle sázkových kanceláří stane hnutí ANO. Druhá bude koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a třetí pravděpodobně SPD. Toto hnutí bude ale o třetí příčku bojovat se čtvrtými Starosty a nezávislými (STAN) a pátými Piráty. Do sněmovny zamíří také hnutí Stačilo! a Motoristé.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Volební účast by měla být vyšší než při posledních volbách v roce 2021. Vyplývá to z posledních předpovědí sázkových kanceláří. Volby se uskuteční v pátek a v sobotu.

"Kampaně mojí optikou nebyly tak intenzivní, jak se možná čekalo. Kauzy, které by měly potenciál zatřást s nastavenými trendy, se nedostavily. V průběhu času bylo možné pozorovat dílčí vzestup Motoristů, kteří se z neurvalé jízdy Filipa Turka po D5 evidentně oklepali. Patrné bylo postupné posilování Pirátů a v posledních dnech lehká ztráta ANO," uvedl analytik sázkové kanceláře Fortuna Radek Zubatý.

Bookmaker Tipsportu Pavol Boško řekl, že přestože podle momentálních předpovědí bude nejpravděpodobněji třetí nejvíce volenou stranou SPD, mezi sázejícími rezonuje také myšlenka, že by se na třetí příčce objevili Piráti. Ti jsou přitom po STAN až pátým největším favoritem.

"STAN podle všeho nejspíš vypadává z tohoto boje a předpokládáme, že bude mít horší výsledek, než měl v posledních průzkumech. Naopak čekáme podle náběrů vysoký výsledek Motoristů, možná i na úkor SPD. Účast bude vyšší než před čtyřmi roky," dodal Boško.

Vyšší volební účast předpovídá také manažer kurzových sázek v SazkaBet Lukáš Nepovím. Podle něj přitom ještě před týdny mířila většina sázek na nižší účast než v roce 2021, a tedy pod 65 procent. Jasným favoritem na post premiéra je podle Nepovíma v kurzu 1,25:1 Andrej Babiš (ANO). Po něm s kurzem 5:1 následuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a Petr Fiala (ODS) v kurzu 7,5:1.

Největší sázka u sázkové kanceláře Chance dosud padla na Motoristy. Sázející dal 110 000 korun na to, že nezískají více než sedm procent hlasů v kurzu 1,48:1. Nejvíce je kromě celkového vítězství na ANO vsazeno na to, že více hlasů získá hnutí Stačilo! než Motoristé sobě.

Zájem o sázky na volby podle Boška výrazně narostl v posledních dnech. Momentálně Tipsport přijal sázky za dvojnásobek toho, co na začátku týdne. V jednotkách milionů korun pak evidují náběry i sázkové kanceláře Chance a SazkaBet.

 
