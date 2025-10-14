Tohle je moc i na Babiše. Turek nezadržitelně míří k finální směšnosti, míní Honzejk

"Andreji Babišovi vždycky záleželo na tom, aby ho v Evropě brali jako partnera. A to by s Filipem Turkem ve vládě byl samozřejmě obrovský problém," konstatuje Honzejk. Dodává ale, že Babiš má aktuálně k dispozici dva jediné možné koaliční partnery - Motoristy a SPD. A vzhledem k tomu, že Motoristé za Filipem Turkem stojí, musí se s tím vítěz voleb v této první fázi nějak vypořádat.
Redakce Deníku N, která s informacemi o silně problematických výrocích Filipa Turka na sociálních sítích přišla, je teď pod podobným tlakem, pod jakým se před několika měsíci ocitla novinářka Apolena Rychlíková, připomíná Vratislav Dostál.
Co se týká přístupu, který ke kauze zvolil samotný Filip Turek, jde podle Petra Honzejka o obranu malého dítěte. Na mysli má konkrétně tvrzení, že statusy na jeho sociální sítě ve skutečnosti napsal někdo, komu v hospodě půjčil telefon.
"Tohle má být ten macho-chlapák české politiky, který mužský svět vrátí na piedestal?" ptá se a dodává, že Turkovi bude nejspíš nakonec nejvíc vadit právě "směšnost, ke které to celé nezadržitelně míří".
Zaujal vás úryvek z dnešního dílu Spotlightu? Podívejte se na celý rozhovor níže. Tady jsou jeho hlavní témata:
00:06-04:40 Proč se v první fázi jednání neřeší program a personální obsazení? Jaké klíčové reformy (obrana, finance, školství, zdravotnictví) budoucí populistická vláda Andreje Babiše pravděpodobně zruší?
04:40-08:11 Proč Babišova jednání jedou "freestylem" a tak rychle? Jak je možné, že se vyjednává pouze o rozdělení vládních postů, ale ne o obsahu vládnutí?
08:11-14:08 Proč je tento faktor pro Babiše "absolutně klíčový"? Jak svědčí poměr rozdělených ministerstev (9 : 7) o "totálním vyjednávacím debaklu"? Může Babiš celou vládu po zajištění imunity shodit?
14:08-24:34 Jak moc Filip Turek a jeho minulost komplikují Babišovi reputaci v Evropě? Proč Turek nepatří do Strakovy akademie a jak jeho chování (popírání autorství komentářů) vede k "finální směšnosti"?
24:34-28:52 Proč Babiš přichází s pojmem "společná vláda" místo koaliční? Je Babišova snaha dosadit experty trik, jak vytvořit menšinovou vládu jinými prostředky?
28:52-32:32 Proč prezident odmítl Babišovi dát symbolické pověření a jak vymezuje "ústavní koridor", do kterého se vláda ANO, SPD a Motoristů nevejde? Jaké má prezident manévrovací možnosti?
32:32-38:01 Může to skončit předčasnými volbami? Proč je čas nejdůležitější komoditou v politických jednáních a jakou roli hrají poslanci při případné toleranci Babišovy vlády?