Domácí

Po nás potopa. Válek žene pojišťovny do dluhové pasti, čekání na operace se protáhne

Veronika Rodriguez Veronika Rodriguez
před 35 minutami
Nemocnice budou dostávat peníze pozdě, čekací doby se protáhnou. Důvod? Končící ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zanechává resort svému nástupci s rekordním dluhem. Pojišťovny tak budou muset v příštím roce hospodařit se schodkem až 19,5 miliardy korun. A podle možného budoucího ministra Adama Vojtěcha z ANO bude muset deficit dorovnat stát, jinak nastane ve zdravotnictví kolaps.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) | Foto: Honza Mudra

"Čekají nás krušné časy. Znovu se bude dít to, co už jsme zažili v dobách finanční krize - nemocnicím budou chodit peníze pozdě a všechno se tím bude zdržovat. I péče o pacienta," říká lékař a poradce několika bývalých ministrů zdravotnictví Pavel Vepřek. Reaguje tím na znění úhradové vyhlášky, podle které se budou příští rok rozdělovat peníze špitálům a ambulancím.

Související

Selhávají játra, hrozí smrt. Otravou krve končí 5,5 tisíce operací ročně. Víme kde

Zdravotnictví, operace, ilustrační foto

Pojišťovny se totiž podle ní znovu mají propadnout do červených čísel - už čtvrtým rokem za sebou. Tentokrát si ale sáhnou rekordně hluboko. "Ministerstvo zdravotnictví nám totiž nařizuje, abychom utratili až o 19,5 miliardy korun více, než kolik skutečně vybereme na pojistném," říká šéf Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Pojišťovny: paralyzuje nás to

To je podle něj obrovské číslo. "Se zlepšením kvality nebo zvýšením výkonnosti přitom vyhláška nepočítá. Vydáme zkrátka víc peněz, ale bez možnosti vymáhat efektivní chování lékařů a nemocnic. K tomu nebudeme mít vůbec žádný prostor," pokračuje.

Pojišťovny to podle něj paralyzuje. Mohou se dostat až do platební neschopnosti. "Pokud se letos s platbami nemocnicím zpožďovala jen jedna zdravotní pojišťovna, v příštím roce už to může potkat všechny - některou dříve a některou později," varuje Balada.

Pro pacienty to podle něj bude znamenat jediné: že si na některé výkony počkají. Rezervy se totiž pojišťovnám tenčí a brzy mohou úplně vyschnout. Lékaři, kteří své peníze nedostanou včas, pak mohou některá vyšetření odkládat.

Související

Superšpitál na poli. Místo Bulovky byty, plánuje Babišův adept na ministra

Adam Vojtěch

Platby špitálům se budou zpožďovat

To ostatně přiznává i samotné vedení resortu zdravotnictví. V důvodové zprávě k nově schválené vyhlášce píše, že se zůstatky pojišťoven scvrknou na pouhých pět procent plánovaných výdajů. "Za bezpečnou hranici je přitom považováno deset procent. U několika pojišťoven lze proto očekávat zpožďování plateb poskytovatelům," připouští bez okolků ministerstvo.

Proč resort pojišťovny do dluhové pasti žene, už ale důvodová zpráva nevysvětluje. Podle mluvčího resortu Ondřeje Jakoba se ministerstvo jen snaží celý systém stabilizovat a zajistit lidem co největší dostupnost péče. Jenže podle experta Pavla Vepřeka nastane pravý opak. Nutit pojišťovny k tomu, aby utrácely víc peněz, než skutečně vyberou, je podle něj krajně nezodpovědné.

Bez polštáře

"Přijdou totiž o svůj finanční polštář a stanou se zranitelnými. Mohou začít kolabovat, což poškodí celý systém," domnívá se Vepřek.

V zahraničí se proto podle něj rezervy hlídají - pojišťovny si je pro případ jakékoliv nenadálé události cíleně vytvářejí. Nikdo totiž neví, kdy přijde nečekaná epidemie nebo jakákoliv jiná možná krize. "My si tento systém ničíme. Jsme v tom unikátní v celé Evropě. Jako kdyby si tato vláda řekla: Po nás potopa!" dodává Vepřek.

Válkovu nástupci proto podle něj nezbude, než do systému na začátku roku "napumpovat" spoustu peněz ze státního rozpočtu. Vláda bude muset navýšit platby za státní pojištěnce - tedy děti, studenty a důchodce. "Jinak se může stát, že doktoři začnou na lidi tlačit, aby vytáhli svoje peněženky. A to i v takových případech, kdy mají nárok na bezplatnou péči," říká Vepřek a dodává: "Mohou argumentovat tak, že pokud jim pojišťovny neplatí včas, musí to udělat pacienti," upozorňuje.

Bude nutná resuscitace

Související

Záhadné lety pro Motol. Od armády je měl zdarma, pojišťovně fakturoval statisíce

Miloslav Ludvík

Stejně to vidí i potenciální nastávající ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. "Finální úhradová vyhláška pro rok 2026 přivádí systém veřejného zdravotního pojištění na hranu kolapsu. Po čtyřech letech systematického podfinancování tak přebere nová vláda rozvrácený systém, který bude muset doslova resuscitovat," uvedl.

Nově vznikající vláda složená z ANO, SPD a Motoristů už se proto podle něj dohodla, že platby za státní pojištěnce skutečně navýší. Pojišťovnám vrátí i 14 miliard korun, o které přišly v roce 2022, když tehdy čerstvá vláda Petra Fialy zmiňovanou platbu za státního pojištěnce výrazně seškrtala kvůli úsporám ve státním rozpočtu.

Po injekci musí přijít reformy

Podle Vepřeka by ale měly hned po "injekci" následovat i hlubší reformy. "Dnešní systém je totiž extrémně neefektivní - umí výborně utratit všechno, co se do něj nalije, už ale neumí měřit a přeskupovat zdroje tak, jak je potřeba," říká. Pojišťovny navíc podle něj nemají dostatečné nástroje k tomu, aby to změnily.

Výsledkem je podle něj to, že se výdaje pojišťoven zvedly během posledních pěti let o 76 procent, víc péče za to ale pacienti nedostanou. "Nemocnice ošetří jen o procento víc lidí a ambulance jen o dvě procenta," uvádí Vepřek s odkazem na zjištění Národní ekonomické rady vlády.

Související

"Někdy už zuby nedokážeme zachránit". V Česku bída, Němci našli speciální obranu

Dítě a zubař

Úhradová vyhláška by se proto podle něj měla do budoucna zrušit, aby si mohly pojišťovny domlouvat podmínky s lékaři a nemocnicemi samy. Orgány pojišťoven by se měly také odpolitizovat. "A než se to stane, měla by se úloha ministerstva zdravotnictví alespoň omezit. To, co se stalo letos s úhradovou vyhláškou, je totiž neuvěřitelné," řekl Vepřek.

Vlahý sen

Ještě před volbami totiž vypadal návrh úhradové vyhlášky úplně jinak - počítal se sotva třetinovým schodkem, tedy se 6,5 miliardou deficitu. Po volbách se ale ministerstvo rozhodlo jakékoliv zábrany "odbrzdit". "Jako kdyby tam všichni zapomněli, že by měl být systém i ufinancovatelný," komentuje změnu šéf Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Resort podle něj přisypal peníze celé řadě zájemců, což deficit vyšroubovalo až na 19,5 miliardy korun. "V důvodové zprávě se nás sice snaží ministerstvo přesvědčit, že je schodek o čtyři miliardy korun nižší, protože se tyto peníze vyberou díky nově zavedenému jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů, podle mě jde ale jen o vlahý sen," říká Balada a dodává: "S těmi čtyřmi miliardami totiž nikdo doposud nepracoval a nikdo o nich nemluvil - ministerstvo je nečekaně vytáhlo z klobouku až během posledního měsíce," upozorňuje.

Se stejným výsledkem navíc počítá i zápis z porady vedení ministerstva zdravotnictví, která se konala v pátek 10. října. "Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2026 se odhadují na 556,3 miliardy korun, náklady na 575,8 miliardy korun, což představuje očekávaný deficit 19,5 miliardy korun," stojí v dokumentu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

"Příliš konzervativní odhad"

Související

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Prsa, rakovina, prevence

Redakce se obrátila i na vedení resortu financí, které se proti původnímu návrhu úhradové vyhlášky vymezovalo. Vadilo mu právě schodkové nastavení vyhlášky. "Návrh povede k dalšímu růstu závazků po splatnosti a prohlubování finanční neudržitelnosti systému," namítali úředníci během připomínkového řízení.

Kritizovali i to, že si jejich kolegové z ministerstva zdravotnictví vylepšili odhad výběru pojistného o tři miliardy - s vysvětlením, že je ministerstvo financí ve svých předpovědích příliš konzervativní. "S tímto tvrzením nesouhlasíme," napsali zástupci resortu financí vedeného Zbyňkem Stanjurou z ODS.

Nyní už ale finance vyhlášku komentovat nechtějí. Mluvčí resortu Ondřej Macura neodpověděl ani na otázku, jestli ministerstvo plánovalo schodky pojišťoven sanovat ze státního rozpočtu. "Úhradová vyhláška je plně v gesci ministerstva zdravotnictví. S dotazem je tedy nutné se obrátit přímo tam," odbyl mluvčí redakci Aktuálně.cz.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš žádá prezidenta o pomoc. Připustil zdržení s vládou

Babiš žádá prezidenta o pomoc. Připustil zdržení s vládou

Česko čeká studený víkend, v neděli může i mrznout. Příští týden přijde obrat

Česko čeká studený víkend, v neděli může i mrznout. Příští týden přijde obrat

"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal

"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal
30:15
domácí Aktuálně.cz Obsah zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vlastimil Válek pojišťovna VZP deficit dluh platba lékař nemocnice péče Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR Pavel Vepřek čekání

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Babiš žádá prezidenta o pomoc. Připustil zdržení s vládou

ŽIVĚ
Babiš žádá prezidenta o pomoc. Připustil zdržení s vládou

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 3 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami
Budeme žít své vysněné světy? Vědci naznačují zajímavý pokrok
49:24

Budeme žít své vysněné světy? Vědci naznačují zajímavý pokrok

Virtuální realita se posouvá od her k experimentům s mozkem a sny. Revoluce ale zatím nepřišla.
prof. Jiří David, akademický malíř a pedagog
prof. Jiří David, akademický malíř a pedagog

Postřeh: Kultura není okrajovou záležitostí

před 7 minutami
"Je to špatné a bude hůř." Počet Čechů v NHL zaráží, jsou na vymření

"Je to špatné a bude hůř." Počet Čechů v NHL zaráží, jsou na vymření

Poslechněte si novou epizodu hokejového podcastu Bago.
před 14 minutami
Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

Zakládající seznam databáze se jmenoval Tyto oči a soustředil se na herečky s krásnýma očima. Letos uplyne 35 let od vzniku IMDb.
před 35 minutami
Po nás potopa. Válek žene pojišťovny do dluhové pasti, čekání na operace se protáhne

Po nás potopa. Válek žene pojišťovny do dluhové pasti, čekání na operace se protáhne

Zdravotní pojišťovny budou v příštím roce hospodařit se schodkem 19,5 miliardy korun. Pokud deficit nedorovná stát, nastane kolaps.
Další zprávy