Domácí

Audit na obraně, zákon o referendu. Rýsují se programové shody budoucí vlády

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 21 minutami
Jednání o budoucí vládě odstartovala v den, kdy se zavřely volební místnosti. S vyhrocenými diskusemi je konec i mezi končící vládou a opozicí. V případě hnutí ANO, SPD a Motoristů coby pravděpodobných budoucích koaličních partnerů se dokonce začaly rýsovat první body, na kterých se zástupci uskupení shodnou.
Andrej Babiš ve volebním štábu ANO
Andrej Babiš ve volebním štábu ANO | Foto: Libor Fojtík

SPD ustupuje z referenda i Evropské unii a hnutí ANO hlásí, že se shodují na většině základních bodů z programu.

"Chceme prosadit naši hospodářskou strategii, jsem přesvědčen, že se na drtivé většině dokážeme shodnout," řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v sobotu po desáté večer směrem ke hnutí SPD a Motoristům v jednom z povolebních rozhovorů.

"Máme velmi podobný pohled na migraci, velmi podobný pohled na evropskou unii, velmi podobný pohled na energetickou politiku a velmi podobný pohled na hospodářský růst, který by měl být v rukou soukromého sektoru," prohlásil Havlíček v České televizi.

Motoristé chtějí podporovat pouze vládu, ve které budou sedět, což vylučuje jednobarevný kabinet, který původně hnutí ANO označovalo za svou ideální variantu.

"Sdílíme s ANO koncepci, že stát má být založen na hospodářském růstu. Průsečíky máme," řekl nově zvolený poslanec Matěj Gregor za Motoristy směrem k hnutí ANO v sobotu pozdě večer, kdy už byly jasné výsledky voleb.

Podle něj lze investovat a podporovat hospodářský růst, aniž by došlo ke zvyšování zadlužení. 

Související

Některé hospody nepřežijí. Ekonom varuje před plány příští vlády

Spotlight Volby Petr Bartoň
27:41

"Chceme podporovat byznys, investice, pražskou burzu, nezvyšování daní, ale budeme za to chtít, aby rozpočet směřoval k vyrovnaným číslům," zdůraznil Gregor.

Vstřícně se vyjadřuje na adresu hnutí ANO coby vítěze voleb i hnutí SPD. Poslanec Radek Koten v neděli v Otázkách Václava Moravce řekl, že by jeho hnutí souhlasilo s obecným referendem, které by se ale netýkalo geopolitických a bezpečnostních otázek.

"Při tomto mandátu od voličů je to pravděpodobně nejvíc, co můžeme dosáhnout," poznamenal Koten. 

SPD přitom mělo referendum o setrvání v Evropské unii jako jeden z výrazných předvolebních slibů. Kotenův stranický kolega Radim Fiala řekl, že referendum o NATO neslibovali, vždy šlo jen o otázku setrvání v Evropské unii.

Související

Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Pikora Šichtařová, kombo

Obecné referendum prosazovalo v roce 2023 hnutí ANO. "Na obecném referendu jako prvním kroku se určitě shodneme," tvrdí teď Havlíček.

Druhý muž hnutí ANO se s SPD shoduje také na revizi smluv na ministerstvu obrany.

"Jednou z prvních věcí musí být velmi kvalitní audit na ministerstvu obrany," zdůraznil Havlíček v jednom z povolebních rozhovorů.

"Nemohu se smířit s tím, že se z posilování obrany stane hon za procenty, to prostě nejde. Musíme vědět, co se kupuje, za jakou cenu, jak transparentně je to vysoutěženo. Jaké tam jsou zálohové faktury," dodal a Radim Fiala z SPD ho doplnil: "Ten audit je prostě nutný, protože co se tam dělo, není úplně jednoznačné a my chceme vědět, co se tam dělo."

Video: Karel Havlíček k případné spolupráci s Motoristy

Karel Havlíček k případné spolupráci s Motoristy | Video: ČTK
 
Mohlo by vás zajímat

Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

Babiš mi ukázal, jak naloží s Agrofertem. Je to v souladu se zákonem, řekl Pavel

Babiš mi ukázal, jak naloží s Agrofertem. Je to v souladu se zákonem, řekl Pavel

Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici

Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici

Babišův vládní plán může narazit, všímají si v zahraničí. Zmiňují klíčový prvek

Babišův vládní plán může narazit, všímají si v zahraničí. Zmiňují klíčový prvek
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 ANO 2011 SPD Motoristé sobě

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Nevídaný finiš v Plzni. Viktoria s Hradcem heroicky otočila, ještě ale stihla selhat

Nevídaný finiš v Plzni. Viktoria s Hradcem heroicky otočila, ještě ale stihla selhat

Viktoria Plzeň ztratila v nejvyšší fotbalové soutěži další důležité body. Doma remizovala s Hradcem Králové v divokém duelu 3:3.
před 5 minutami
Izrael musí kvůli propuštění rukojmích přestat útočit v Gaze, řekl Rubio

Izrael musí kvůli propuštění rukojmích přestat útočit v Gaze, řekl Rubio

Teroristické hnutí Hamás souhlasilo s brzkým propuštěním izraelských rukojmích, jak požaduje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
před 21 minutami
Audit na obraně, zákon o referendu. Rýsují se programové shody budoucí vlády

Audit na obraně, zákon o referendu. Rýsují se programové shody budoucí vlády

SPD ustupuje z referenda o Evropské unii a hnutí ANO hlásí, že se shodují na většině základních bodů z programu.
Aktualizováno před 47 minutami
"Nevadí, že mě vytlačil z dráhy?" McLaren i přes kolizi získal Pohár konstruktérů

"Nevadí, že mě vytlačil z dráhy?" McLaren i přes kolizi získal Pohár konstruktérů

Britský jezdec George Russell vyhrál Velkou cenu Singapuru F1 před Maxem Verstappenem. McLaren v předstihu obhájil titul v Poháru konstruktérů.
před 57 minutami
Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

"Číslo účtu znáte. Vše bude řádně vykázáno i řádně zdaněno. Pokud ne, nic se neděje," napsal zakladatel Stačilo! Sterzik alias Vidlák.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš mi ukázal, jak naloží s Agrofertem. Je to v souladu se zákonem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Babiš mi ukázal, jak naloží s Agrofertem. Je to v souladu se zákonem, řekl Pavel

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici

Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici

Filip Turek, hlavní tvář Motoristů, byl během nočních povolebních oslav napaden poté, co čelil slovním provokacím hostů.
Další zprávy