Audit na obraně, zákon o referendu. Rýsují se programové shody budoucí vlády

SPD ustupuje z referenda i Evropské unii a hnutí ANO hlásí, že se shodují na většině základních bodů z programu.
"Chceme prosadit naši hospodářskou strategii, jsem přesvědčen, že se na drtivé většině dokážeme shodnout," řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v sobotu po desáté večer směrem ke hnutí SPD a Motoristům v jednom z povolebních rozhovorů.
"Máme velmi podobný pohled na migraci, velmi podobný pohled na evropskou unii, velmi podobný pohled na energetickou politiku a velmi podobný pohled na hospodářský růst, který by měl být v rukou soukromého sektoru," prohlásil Havlíček v České televizi.
Motoristé chtějí podporovat pouze vládu, ve které budou sedět, což vylučuje jednobarevný kabinet, který původně hnutí ANO označovalo za svou ideální variantu.
"Sdílíme s ANO koncepci, že stát má být založen na hospodářském růstu. Průsečíky máme," řekl nově zvolený poslanec Matěj Gregor za Motoristy směrem k hnutí ANO v sobotu pozdě večer, kdy už byly jasné výsledky voleb.
Podle něj lze investovat a podporovat hospodářský růst, aniž by došlo ke zvyšování zadlužení.
"Chceme podporovat byznys, investice, pražskou burzu, nezvyšování daní, ale budeme za to chtít, aby rozpočet směřoval k vyrovnaným číslům," zdůraznil Gregor.
Vstřícně se vyjadřuje na adresu hnutí ANO coby vítěze voleb i hnutí SPD. Poslanec Radek Koten v neděli v Otázkách Václava Moravce řekl, že by jeho hnutí souhlasilo s obecným referendem, které by se ale netýkalo geopolitických a bezpečnostních otázek.
"Při tomto mandátu od voličů je to pravděpodobně nejvíc, co můžeme dosáhnout," poznamenal Koten.
SPD přitom mělo referendum o setrvání v Evropské unii jako jeden z výrazných předvolebních slibů. Kotenův stranický kolega Radim Fiala řekl, že referendum o NATO neslibovali, vždy šlo jen o otázku setrvání v Evropské unii.
Obecné referendum prosazovalo v roce 2023 hnutí ANO. "Na obecném referendu jako prvním kroku se určitě shodneme," tvrdí teď Havlíček.
Druhý muž hnutí ANO se s SPD shoduje také na revizi smluv na ministerstvu obrany.
"Jednou z prvních věcí musí být velmi kvalitní audit na ministerstvu obrany," zdůraznil Havlíček v jednom z povolebních rozhovorů.
"Nemohu se smířit s tím, že se z posilování obrany stane hon za procenty, to prostě nejde. Musíme vědět, co se kupuje, za jakou cenu, jak transparentně je to vysoutěženo. Jaké tam jsou zálohové faktury," dodal a Radim Fiala z SPD ho doplnil: "Ten audit je prostě nutný, protože co se tam dělo, není úplně jednoznačné a my chceme vědět, co se tam dělo."