Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Mapa vítězů v jednotlivých okrscích se oproti volbám dramaticky proměnila. V naprosté většině z nich zvítězilo hnutí ANO.
V následující interaktivní mapě si zobrazíte obec, která vás zajímá, případně města a vesnice ze zvoleného okresu či kraje. Můžete vybírat ze seznamu nebo začít psát název obce, okresu či kraje. Data za celou ČR poté zobrazíte volbou "All". Pokud v barevné legendě kliknete na politickou stranu či hnutí, zvýrazní se vám všechny okrsky, ve kterých dotyčné politické uskupení ve sněmovních volbách 2025 zvítězilo.
Jak hodně se proměnili vítězové v jednotlivých okrscích za poslední čtyři roky, si můžete porovnat na následujících obrázcích.
Jak volili vaši sousedé před čtyřmi lety, si můžete proklikat v následujícím článku.