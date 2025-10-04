Datavize

Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Kolik procent hlasů získaly strany, hnutí či koalice ve sněmovních volbách v roce 2025 v jednotlivých okrscích? Jak dopadly volby ve vaší ulici? Jak volili vaši sousedé? To ukazuje podrobná okrsková mapa Aktuálně.cz.
Mapa vítězů v jednotlivých okrscích se oproti volbám dramaticky proměnila. V naprosté většině z nich zvítězilo hnutí ANO.

V následující interaktivní mapě si zobrazíte obec, která vás zajímá, případně města a vesnice ze zvoleného okresu či kraje. Můžete vybírat ze seznamu nebo začít psát název obce, okresu či kraje. Data za celou ČR poté zobrazíte volbou "All". Pokud v barevné legendě kliknete na politickou stranu či hnutí, zvýrazní se vám všechny okrsky, ve kterých dotyčné politické uskupení ve sněmovních volbách 2025 zvítězilo. 

Jak hodně se proměnili vítězové v jednotlivých okrscích za poslední čtyři roky, si můžete porovnat na následujících obrázcích.

Jak volili vaši sousedé před čtyřmi lety, si můžete proklikat v následujícím článku.

