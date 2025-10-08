Domácí

"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku tohoto týdne. Příští týden očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech.
04.10..25. Praha, Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky
04.10..25. Praha, Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky | Foto: Libor Fojtík

Řekl to ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.

"Tento pátek, pozítří," napsal v SMS zprávě agentuře ČTK Babiš.

"Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. Doufám, že to bude do pátku příští týden, předsedové klubů, pokud se domluvíme na těch výborech, jednací řád Sněmovny… Doufejme, že do nové sněmovny, která zasedne v listopadu, zvládneme i koaliční smlouvu," řekl Babiš.

K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se opět Babiš vyjadřovat nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali. Podle úterního vyjádření má mít ANO ve středu tiskovou konferenci ve sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.

 
