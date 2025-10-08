Ve městech s více než 15 tisíci obyvateli žije téměř polovina populace České republiky. Právě velká města přinesla v minulých sněmovních volbách vítězství koalici Spolu, zatímco venkov se klonil spíš k hnutí ANO Andreje Babiše. Letos to už neplatí. Z celkového počtu 93 měst uhájily vládní strany vítězství v pouhých šesti sídlech. Na severu Čech a ve Slezsku se rozdíly mezi ziskem obou rivalů zvětšily i na více než 20 procentních bodů.
Slezsko proti Fialovi
Orlová, Bohumín, Karviná, Jirkov, Bruntál, Sokolov - to je výčet měst, ve kterých ANO svou konkurenci doslova převálcovalo. Extrémním případem je Karviná, kde hnutí Andreje Babiše posbíralo téměř 60 procent hlasů, zatímco Spolu lídra Petra Fialy (ODS) pouhých devět procent.
K exodu voličů od vládních stran k opozičnímu hegemonovi ovšem došlo i v mnoha menších městech v Čechách, kde před čtyřmi lety slavili příznivci ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tedy subjektů tvořících koalici Spolu.
Například v Písku si oba subjekty vyměnily volební zisky. V roce 2021 zde Spolu získalo 32,1 procenta hlasů, zatímco ANO 25,3 procenta. Letos bralo ANO 33,9 procenta hlasů a Spolu 25 procent. V součtu to znamená plus 15,6 procentního bodu pro Andreje Babiše během jednoho volebního období.
Podobně razantně změnil vítěznou barvu Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem, Pelhřimov, Mělník, Benešov, Náchod nebo Turnov.
Šest tmavomodrých mohykánů
Kdo tedy přežil azurovou volební smršť? Na prvním místě podle očekávání Praha, kde koalice Spolu vyhrála nad ANO v poměru 33,9 ku 19,9 procenta hlasů. Přitom ve volbách před čtyřmi lety tady trojice stran končící vlády měla rovných 40 procent, takže i v metropoli se rozdíl mezi oběma soupeři povážlivě ztenčil, a to o 8,5 procentního bodu.
Nadto platí, že Spolu ztratilo i některá menší města v zázemí metropole, jako jsou Lysá nad Labem, Milovice či Kralupy nad Vltavou. Tmavomodré zůstaly pouze Poděbrady, Říčany, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a - byť velmi těsně - také Beroun.
Petra Fialu tak může utěšovat, že mu nadále fandí tam, kde jej znají - v jeho rodném Brně. Koalice Spolu zde oproti předchozím volbám ztratila jen mírně, z 34,5 na 32,8 procenta hlasů. A hnutí ANO v Brně neposílilo tak výrazně jako jinde - řečí čísel z 21,5 na aktuálních 25,2 procenta hlasů. Náskok Spolu v Brně se tedy ztenčil jen o 5,4 procentního bodu, což je z pohledu končícího premiéra nejlepší výsledek mezi všemi velkými městy.