"Je otázka, jestli to je pravda. To já skutečně nevím. Je to bez jasného vysvětlení a je to velký problém, ale podívejte se, co se dělo za této vlády," uvedla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v pořadu Partie na otázku, zda by čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek mohl obsadit post ministra zahraničí. Tomu se jeho cesta na tento post zkomplikovala poté, co Deník N zveřejnil rasistické a xenofobní příspěvky, které měl Turek psát v uplynulých letech.
Hnutí ANO přitom opakovaně tvrdí, že jde sice o závažnou záležitost, ale také o vnitřní věc Motoristů, kteří se s ní musí vypořádat. O závažnosti situace ostatně v neděli mluvil další ze zástupců hnutí ANO Radek Vondráček v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
"Jestliže by to mělo zůstat na téhleté úrovni, že se to nedokáže posunout nějakým způsobem, že obhájí ty své výroky nebo zpochybní, že k nim opravdu nedošlo, tak je to vážný problém," uvedl Vondráček.
O co jde v kauzách Filipa Turka
- Deník N na základě již smazaných příspěvků ze sociálních sítí uvedl, že čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky.
- Šlo taktéž o četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
- Turek se měl zmiňovat i o žhářském útoku ve Vítkově. "Popálit cikáně je polehčující okolnost," zní příspěvek, se kterým je spojován.
- Dále vyšlo najevo, že Turka před lety vyšetřovala policie. Jak uvedl server iRozhlas Turek vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Ve společných garážích mu za stěrač auta dal obrázek šibenice, na střeše vozu pak stála velká lovecká nábojnice.
- Zmíněné kauzy vyšly najevo krátce po říjnových sněmovních volbách a Turkovi zkomplikovaly cestu na post ministra zahraničí, o který jeví zájem.
- Turek sám odmítá, že by příspěvky v minulosti psal, Motoristé v té souvislosti podali na Deník N trestní oznámení.
Jak ale zní opakovaně z hnutí ANO, potenciální koalice primárně řeší vládní program, personální obsazení jednotlivých postů přijde na řadu až poté - alespoň tak o tom mluví reprezentanti tria politických subjektů, které spolu mají složit příští vládu. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš tak dává Motoristům čas, aby problém vyřešili.
Podobná slova pak zaznívají i z Turkovy domovské strany. "Filip Turek byl námi nominován panu předsedovi Babišovi. Ta věc je čtrnáct dní stará a nic se na ní nemění. Ale v tuto chvíli neřešíme personálie, řešíme program," uvedl v České televizi předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.
Podle Jana Bartoška z KDU-ČSL je kauza Filipa Turka sledována i v zahraničí. "Měl jsem rozhovory s velvyslanci, kteří se mě ptali, jak to bude s naším zahraničním směřováním. Sledují to s určitou obavou," říká. Řada věcí se jim podle něj nezdá. "Ptají se, jak je možné, že je vůbec diskutované jméno Filipa Turka, který hajluje a bude policií stíhán za dva trestné činy," uvedl.
"Jsem ráda, že to řeší orgány činné v trestním řízení. V tuto chvíli k tomu nemám jiné informace a je věcí Motoristů, aby se k tomu postavili," uvedla Schillerová s tím, že debaty mezi lídrem Motoristů Petrem Macinkou a Andrejem Babišem probíhají, ale podrobnosti k nim zatím zveřejňovat nebudou.
Příspěvky, které jsou spojovány s Filipem Turkem, jsou podle ní zavrženíhodné, jak ale říká, sám Turek odmítá, že by byl jejich autorem.
Víceméně stejná slova o personálním obsazování pak zaznívají i od dalšího z členů potenciální koalice - SPD. Podle jejího lídra Tomia Okamury jde taktéž o záležitost Motoristů, která je na jejich zodpovědnosti.
Ostrá vyjádření však zaznívají i v souvislosti s dalším důležitým postem. Jde o křeslo předsedy sněmovny, které pravděpodobně obsadí právě Okamura.
"Jestli Okamura nakonec dobude vysněnou pozici předsedy sněmovny, bude pro mě zajímavé, jestli první pojede do Kyjeva, nebo do Kremlu," uvedl v Partii europoslanec Jan Farský (STAN). Okamura v televizním studiu reagoval, že jako první pojede na Slovensko.
Z opozice zaznívá kritika na adresu Okamury jakožto člověka, který ve sněmovně vedl obstrukce a nyní jí má předsedat. Ale nejen kvůli tomu. "Je to velké reputační riziko vzhledem k tomu, jak šíří nenávist vůči Ukrajincům," uvedla v České televizi Michaela Šebelová (STAN). "Přispíval k tomu, že sněmovna byla vnímána jako žvanírna," uvedla na adresu lídra SPD Šebelová. Jak ale zaznělo od Motoristů, oni Okamuru podpoří.
Okamura pak bude stejně jako Babiš v kauze Čapí hnízdo čelit hlasování o tom, zda jej sněmovna vydá k trestnímu stíhání pro podněcování k nenávisti v souvislosti s případem loňských předvolebních plakátů hnutí. V tuto chvíli se zdá nepravděpodobné, že by některý z obou politiků vydán byl. "Je to koalice pro nevydávání," uvedla Šebelová na adresu zástupců SPD a ANO.
Jak ale řekla Schillerová, téma případného vydávání k trestnímu stíhání během současného vyjednávání o vládním programu nezaznělo.