"ANO odvedlo dobrou práci, byli vidět všude," hodnotí Jiří Pehe. Podle politologa Babišovi pomohlo, že se na konci kampaně vymezil proti extremistickým silám. "Tím v podstatě zničil projekt Stačilo! s komunistkou Kateřinou Konečnou v čele a část jeho voličů přešla k ANO," dodává. Volby tak potvrdily ústup krajních stran - formace, které se profilovaly jako proruské, utrpěly debakl.
Zatímco Babiš slaví, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) po ztrátě 19 mandátů (nyní jich má 52) čelí těžkému období. "Až se to v ODS rozleží, začne se mluvit o konci projektu Spolu," odhaduje Pehe. Uvnitř občanských demokratů podle něj poroste tlak na obrodu značky a odklon od koaliční spolupráce, "která už ztrácí tah na branku".
Piráti a Starostové si v součtu polepšili
Naopak Piráti a Starostové si v součtu polepšili. "Piráti profitovali z odchodu z vládní koalice (v září 2024) i z toho, že šli do voleb se Zelenými," vysvětluje Pehe. Pozoruhodný je i výrazný podíl žen na jejich kandidátkách. "Piráti jsou zřejmě stranou s nejvyšší podporou žen a kroužkování to potvrdilo," dodává. Fenomén ženské voličské síly se podle politologa začíná projevovat i v české politice.
Otázkou zůstává, nakolik stabilní bude případná vláda Andreje Babiše. "Tentokrát nemá po boku Miloše Zemana, který po něj v minulosti vyjednával podporu," připomíná Pehe dobu, kdy menšinový kabinet ANO a ČSSD (dnes Socdem) podporovali komunisté. Na Hradě má dnes spíše protivníka (Petra Pavla), což může vyjednávání o důvěře i fungování vlády komplikovat. "A navíc, SPD je vnitřně rozdělená koalice, což zaručuje další problémy," dodává.
Fiasko krajní levice
Na levici se mezitím rozpadá vše, co zbylo z tradiční sociální demokracie. "Sociální demokratismus se nedá dělat jako nacionální konzervativismus," zaznělo v debatě Politické šikany. Spojení šéfky Socdem Jany Maláčové s komunisty a krajními postavami z projektu Stačilo! skončilo fiaskem. Podle politologa se česká levice musí úplně redefinovat, jinak zůstane mimo hru.
Andrej Babiš mezitím dál dominuje celému spektru. "Je to projekt postavený na autoritě vůdce - voliči neříkají, že volí ANO, ale že volí Babiše," připomíná politolog Pehe.
Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jaké mikropříběhy v rámci kroužkování Česko ve volbách zažilo, a nebo jaké scénáře povolebního vyjednávání čekají Andreje Babiše, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.