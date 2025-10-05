Domácí

Politická šikana: Babišovi chybí klíčová věc ke stabilitě. Spolu má problém

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 32 minutami
Hnutí ANO dosáhlo ve volbách drtivého vítězství, které připomíná úspěch ODS z roku 2006. Přestože uskupení Andreje Babiše získalo bezmála 35 procent hlasů, sestavení vlády pro něj nebude jednoduché, říká v novém dílu podcastu Politická šikana politolog Jiří Pehe. Koaliční možnosti jsou omezené a případná spolupráce s Tomiem Okamurou či Motoristy by mohla přinést víc nestability než jistoty.
Video: Michaela Nováčková

"ANO odvedlo dobrou práci, byli vidět všude," hodnotí Jiří Pehe. Podle politologa Babišovi pomohlo, že se na konci kampaně vymezil proti  extremistickým silám. "Tím v podstatě zničil projekt Stačilo! s komunistkou Kateřinou Konečnou v čele a část jeho voličů přešla k ANO," dodává. Volby tak potvrdily ústup krajních stran - formace, které se profilovaly jako proruské, utrpěly debakl.

Zatímco Babiš slaví, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09)  po ztrátě 19 mandátů (nyní jich má 52) čelí těžkému období. "Až se to v ODS rozleží, začne se mluvit o konci projektu Spolu," odhaduje Pehe. Uvnitř občanských demokratů podle něj poroste tlak na obrodu značky a odklon od koaliční spolupráce, "která už ztrácí tah na branku".

Piráti a Starostové si v součtu polepšili

Naopak Piráti a Starostové si v součtu polepšili. "Piráti profitovali z odchodu z vládní koalice (v září 2024) i z toho, že šli do voleb se Zelenými," vysvětluje Pehe. Pozoruhodný je i výrazný podíl žen na jejich kandidátkách. "Piráti jsou zřejmě stranou s nejvyšší podporou žen a kroužkování to potvrdilo," dodává. Fenomén ženské voličské síly se podle politologa začíná projevovat i v české politice.

Otázkou zůstává, nakolik stabilní bude případná vláda Andreje Babiše. "Tentokrát nemá po boku Miloše Zemana, který po něj v minulosti vyjednával podporu," připomíná Pehe dobu, kdy menšinový kabinet ANO a ČSSD (dnes Socdem) podporovali komunisté. Na Hradě má dnes spíše protivníka (Petra Pavla), což může vyjednávání o důvěře i fungování vlády komplikovat. "A navíc, SPD je vnitřně rozdělená koalice, což zaručuje další problémy," dodává.

Fiasko krajní levice

Na levici se mezitím rozpadá vše, co zbylo z tradiční sociální demokracie. "Sociální demokratismus se nedá dělat jako nacionální konzervativismus," zaznělo v debatě Politické šikany. Spojení šéfky Socdem Jany Maláčové s komunisty a krajními postavami z projektu Stačilo! skončilo fiaskem. Podle politologa se česká levice musí úplně redefinovat, jinak zůstane mimo hru.

Andrej Babiš mezitím dál dominuje celému spektru. "Je to projekt postavený na autoritě vůdce - voliči neříkají, že volí ANO, ale že volí Babiše," připomíná politolog Pehe.

Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jaké mikropříběhy v rámci kroužkování Česko ve volbách zažilo, a nebo jaké scénáře povolebního vyjednávání čekají Andreje Babiše, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
