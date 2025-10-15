Domácí

Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet

ČTK ČTK
Aktualizováno před 51 minutami
Končící vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok. Ve svém videu na Facebooku to uvedl šéf ANO Andrej Babiš, jehož hnutí jedná o vzniku nového kabinetu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy.
Babiš uvedl, že by byl nerad, aby musel kvůli případným škodám podávat trestní oznámení.

Vláda na konci září poslala do sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Pokud nechce vláda pracovat a rozpočet předložit znovu, Babiš důrazně požádal, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem.

"Žádný zákon o rozpočtové odpovědnosti měnit nebudeme, nebudeme měnit ani schodek," uvedl Babiš.

Současná vláda nevidí k opětovnému předložení návrhu rozpočtu důvod, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Projednávání rozpočtu by se tím neurychlilo, protože budoucí vláda by stejně chtěla návrh zásadně přepracovat. Podle Fialy má nová koalice prostor sestavit si vlastní rozpočet, jaký považuje za správný.

