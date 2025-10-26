Domácí

"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

před 1 hodinou
Předseda hnutí ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí za SNS Tomášem Tarabou. Shodli se například na odmítavých postojích k emisním povolenkám ETS 2 a ke zpřísňování emisních norem pro průmysl.
Andrej Babiš
Andrej Babiš | Foto: Aktuálně.cz

Oba politici to v neděli uvedli na svých facebookových stránkách. ANO o kabinetu vyjednává se stranami SPD a Motoristé sobě.

"Máme stejný pohled na zásadně odmítavý postoj ke zpřísňování emisních norem pro průmysl, přičemž vysoké ceny energií a emisních povolenek způsobují ztrátu konkurenceschopnosti průmyslu, který je jak v Česku, tak i na Slovensku dominantním prvkem tvorby HDP a zaměstnanosti," uvedl Babiš ke schůzce s Tarabou. "Stejně tak odmítáme zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi v podobě emisních povolenek ETS2, a v tomto směru budeme odborně i politicky úzce spolupracovat a koordinovat naše pozice," doplnil.

Co jsou emisní povolenky a jak fungují

Takzvaný systém EU ETS je hlavní nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů, se kterým přišla Evropská unie. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 nebo ekvivalentního množství jiných skleníkových plynů. Jedná se o drahé "odpustky" či skrytou formu daně za poškozování životního prostředí fosilními zdroji energie.

Pokud má podnik méně povolenek, než kolik vypustil emisí, musí si další povolenky dokoupit (za aktuální tržní cenu) na trhu. Naopak, pokud má povolenek nadbytek, může je prodat jiným podnikům, které mají emise vyšší. 

Povolenky ETS 1 pro největší znečišťovatele ovzduší

První systém emisních povolenek platí už od roku 2005 pro elektrárny, hutě, cementárny, sklárny a další velké "žrouty" fosilní energie. 

Povolenky ETS 2 pro další znečišťovatele ovzduší

V roce 2023 byl v EU definitivně schválen pro členské státy závazný systém, který zpoplatňuje povolenkami i střední a menší podniky, uvádějící na trh fosilní paliva - benzín, naftu a také zemní plyn a uhlí pro vytápění. Povolenky budou od roku 2027 nakupovat všichni dodavatelé těchto paliv a zvýšené náklady promítnou do cen svým zákazníkům - firmám, domácnostem, řidičům.

Také Taraba potvrdil, že se ve zmíněných tématech s Babišovými postoji shoduje. Slovensko a Česko podle něj po nástupu nové vlády obnoví vzájemné vládní konzultace, protože to pomůže řešit naléhavé otázky, které před oběma zeměmi stojí. "Obnovu spolupráce států V4 považujeme za nejlepší odpověď pro posílení hlasu zemí střední Evropy v EU," sdělil Taraba.

Babiš minulý týden jednal rovněž se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem, a to například o nadcházejícím summitu Evropské unie či migračním paktu. Stejně jako nyní Taraba uvedl tehdy Šutaj Eštok, že se s Babišem shodli i na obnovení společných zasedání české a slovenské vlády a oživení spolupráce ve Visegrádské skupině (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

 
