Filip Turek čelí rozsáhlé kauze kvůli svým údajným výrokům na sociálních sítích z posledních deseti až 15 let, které jsou rasistické, xenofobní a nenávistné. Ačkoli část z nich se na veřejnosti objevila už před eurovolbami, tentokrát kauza výrazně zasáhla do jednání o složení budoucí české vlády.
"Tohle není žádný výstřelek. Je to systematické, opakující se chování. Turek tyhle věci psal dlouhé roky," komentuje situaci Vratislav Dostál. Podle něj tak nejde o izolovaný incident, ale o dlouhodobý vzorec chování.
"Ikona" Motoristů v ohrožení
"Ve veřejných debatách působí klidně, ale pak jako by přišel domů, otevřel Facebook - a probudil se v něm démon," poznamenal Matyáš Zrno. Turkův styl, který sám politik označuje za "nekorektní humor", podle Zrna překračuje hranice přijatelného veřejného projevu.
Motoristé přitom na Turkovi dlouhodobě stavěli svou kampaň. Podle zákulisních informací si dělali průzkumy, které ukazovaly, že bez něj by neměli šanci překročit hranici volitelnosti. Turek se kvůli tomu vzdal europoslaneckého mandátu a počítal s postem ministra - původně zahraničí.
Jejich vnitřní logika je jasná: buď Turek, nebo nic. Jenže právě zahraniční politika je oblast, kde by jeho nominace byla pro Andreje Babiše reputační katastrofou. "Přece nechceš přijet za Macronem a první otázka bude: Koho to tam máš na zahraničí?" poznamenal Dostál.
Soudní spor se může táhnout dlouho
Případ má i širší politické dopady. Babiš sice ještě krátce po volbách plánoval malou vládní většinu, ale tlak okolností ho rychle donutil ke kompromisům. Kauza Turek mu zároveň otevírá prostor, jak si udržet spolupráci s Motoristy, aniž by se musel přímo spojovat s jejich nejkontroverznější tváří.
Zásadní otázkou zůstává i Turkova právní pozice. Některé z příspěvků, které podle zveřejněných informací napsal, jsou staré více než deset let, jiné lze dohledat přímo přes URL odkazy. "Bude to běh na dlouhou trať, některé příspěvky bude možné ověřit, jiné možná ne," upozornila Michaela Nováčková.
"Směřuje k tomu, že pro většinu lidí bude nakonec spíš směšný než nebezpečný," myslí si Zrno. I když by Turkova nominace znamenala reputační problém, podle Zrna by ve skutečnosti stejně nemohl nijak ovlivnit zahraniční politiku země. Pro Motoristy však může být jeho osud rozhodující - a s ním i samotná budoucnost koaliční skládačky.
Pokud se chcete dozvědět více o zákulisí vyjednávání, strategii Andreje Babiše a dalším vývoji kauzy kolem Filipa Turka, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.