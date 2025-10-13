Domácí

Politická šikana: Kauza Turek může mít pro Babiše dva následky. Jeden je zničující

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Matyáš Zrno Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Kauza Filipa Turka (Motoristé), která v posledních dnech ovládla veřejný prostor i zákulisí koaličních jednání, zásadně proměnila dynamiku povolebního vyjednávání. "Překvapuje mě amatérismus Filipa Turka a jeho týmu," komentuje kauzu speciální host Politické šikany - šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno.
Politická šikana 13. 10. 2025 | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Matyáš Zrno

Filip Turek čelí rozsáhlé kauze kvůli svým údajným výrokům na sociálních sítích z posledních deseti až 15 let, které jsou rasistické, xenofobní a nenávistné. Ačkoli část z nich se na veřejnosti objevila už před eurovolbami, tentokrát kauza výrazně zasáhla do jednání o složení budoucí české vlády.

"Tohle není žádný výstřelek. Je to systematické, opakující se chování. Turek tyhle věci psal dlouhé roky," komentuje situaci Vratislav Dostál. Podle něj tak nejde o izolovaný incident, ale o dlouhodobý vzorec chování.

"Ikona" Motoristů v ohrožení

"Ve veřejných debatách působí klidně, ale pak jako by přišel domů, otevřel Facebook - a probudil se v něm démon," poznamenal Matyáš Zrno. Turkův styl, který sám politik označuje za "nekorektní humor", podle Zrna překračuje hranice přijatelného veřejného projevu.

Motoristé přitom na Turkovi dlouhodobě stavěli svou kampaň. Podle zákulisních informací si dělali průzkumy, které ukazovaly, že bez něj by neměli šanci překročit hranici volitelnosti. Turek se kvůli tomu vzdal europoslaneckého mandátu a počítal s postem ministra - původně zahraničí.

Související

Politická šikana: Nemůžeme nechat Babiše Okamurovi, říká Kalousek a mluví o toleranci

Politická šikana 6. 10. 2025
29:23

Jejich vnitřní logika je jasná: buď Turek, nebo nic. Jenže právě zahraniční politika je oblast, kde by jeho nominace byla pro Andreje Babiše reputační katastrofou. "Přece nechceš přijet za Macronem a první otázka bude: Koho to tam máš na zahraničí?" poznamenal Dostál.

Soudní spor se může táhnout dlouho

Případ má i širší politické dopady. Babiš sice ještě krátce po volbách plánoval malou vládní většinu, ale tlak okolností ho rychle donutil ke kompromisům. Kauza Turek mu zároveň otevírá prostor, jak si udržet spolupráci s Motoristy, aniž by se musel přímo spojovat s jejich nejkontroverznější tváří.

Zásadní otázkou zůstává i Turkova právní pozice. Některé z příspěvků, které podle zveřejněných informací napsal, jsou staré více než deset let, jiné lze dohledat přímo přes URL odkazy. "Bude to běh na dlouhou trať, některé příspěvky bude možné ověřit, jiné možná ne," upozornila Michaela Nováčková.  

Související

Babiš má problém, cesta do Strakovky je v ohrožení. Jaké jsou možné scénáře postupu?

Předseda ANO Andrej Babiš na výjezdním zasedání stínové vlády v Hradci Králové poslední srpnový den roku 2023

"Směřuje k tomu, že pro většinu lidí bude nakonec spíš směšný než nebezpečný," myslí si Zrno. I když by Turkova nominace znamenala reputační problém, podle Zrna by ve skutečnosti stejně nemohl nijak ovlivnit zahraniční politiku země. Pro Motoristy však může být jeho osud rozhodující - a s ním i samotná budoucnost koaliční skládačky.

Pokud se chcete dozvědět více o zákulisí vyjednávání, strategii Andreje Babiše a dalším vývoji kauzy kolem Filipa Turka, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
Mohlo by vás zajímat

Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Znásilnil pacientku po celkové anestezii, soud potvrdil sanitáři trest vězení

Znásilnil pacientku po celkové anestezii, soud potvrdil sanitáři trest vězení

Uprchlý exposlanec Wolf odsouzený za dotační podvod je zpět v Česku

Uprchlý exposlanec Wolf odsouzený za dotační podvod je zpět v Česku

Turkovy příspěvky zřejmě někdo před smazáním cíleně shromažďoval, míní expert

Turkovy příspěvky zřejmě někdo před smazáním cíleně shromažďoval, míní expert
domácí Aktuálně.cz Obsah Politická šikana Podcasty Aktuálně.cz volby Volby do sněmovny 2025 Filip Turek Andrej Babiš ANO 2011

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Z Faerských ostrovů dnes z hráčského kádru odcestovali pouze Lukáš Horníček s Tomášem Součkem, kteří měli naplánovaný dopolední odlet mimo tým.
před 3 minutami

Kim ukázal svaly: Severní Korea slaví raketami schopnými zasáhnout USA

Kim ukázal svaly: Severní Korea slaví raketami schopnými zasáhnout USA
Prohlédnout si 12 fotografií
Speciální vojenské jednotky předvedly svoje vystoupení před zraky nejvyššího vedení země a tisíců diváků.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un vládne od 17. prosince 2011, kdy převzal moc po svém zesnulém otci Kim Čong-ilovi jako třetí a nejmladší syn.
Aktualizováno před 13 minutami
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

ŽIVĚ
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 53 minutami
Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Záložník si uvědomuje, že měl spoluhráče víc namotivovat, strhnout a ukázat větší energii.
před 1 hodinou
„Všichni v týhle zemi se mě budou snažit zabít.“ Do kin jde film podle Stephena Kinga
2:24

„Všichni v týhle zemi se mě budou snažit zabít.“ Do kin jde film podle Stephena Kinga

Režisér Edgar Wright natočil nelítostnou akční sci-fi Běžící muž s Glenem Powellem v hlavní roli.
Aktualizováno před 1 hodinou
Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce

Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce

Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců.
před 1 hodinou
Politická šikana: Kauza Turek může mít pro Babiše dva následky. Jeden je zničující
35:29

Politická šikana: Kauza Turek může mít pro Babiše dva následky. Jeden je zničující

"Překvapuje mě amatérismus Filipa Turka a jeho týmu," komentuje kauzu speciální host Politické šikany - šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno.
Další zprávy