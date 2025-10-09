Domácí

Narážka na Okamuru? Prezident Pavel "torpéduje" Babišův spěch s vládou

před 1 hodinou
Prezident Petr Pavel vstoupil do procesu formování nové vlády ANO, SPD a Motoristů schůzkou s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Hlava státu po jednání oznámila, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové sněmovny, proces vzniku vlády podle Pavla nelze uspěchat s ohledem na ústavní a legislativní proceduru.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025. | Foto: Tomáš Fongus / Kancelář prezidenta republiky

Babiše prezident požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů. Podle Babiše jde vyjednávání o možné koalici relativně dobře a platí záměr, aby v pátek bylo jasno o rozdělení resortů.

Babiš dorazil na Pražský hrad dopoledne a po schůzce oznámil, že jednání o možné koalici není hotové, ale jde relativně dobře. "Snažíme se relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené. Budeme potom pracovat na dalších věcech, na programové shodě a spolupráci i ve sněmovně," řekl Babiš. Další schůzku s prezidentem domluvenou nemají. Personální obsazení vlády či rozdělení ministerstev nechtěl komentovat. "Pokud má nějaké výhrady, tak určitě vám je sdělí," nechtěl tlumočit možné Pavlovy výhrady.

Pavel v odpoledním prohlášení zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Babišovi také zopakoval principy, které pokládá při skládání vlády a pro její jmenování za zásadní.

"Jsou to principy, na kterých stojí náš demokratický stát a který zosobňuje Ústava ČR," uvedl. Jde mimo jiné o pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů.

Konkrétní vyjádření těchto principů chce Pavel sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i personálním obsazení ministerstev. Ze strany hlavy státu může jít o narážku na úterní výrok předsedy SPD Tomia Okamury, že v případě vstupu do vlády by jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Okamura to zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Podle spekulací kvůli kritizovanému výroku mohla SPD přijít v koaličním vyjednávání o ministerstvo vnitra, budoucí opozici však stejně tak vadí, pokud by místo toho měla SPD nominovat ministra obrany.

Pavel bude vývoj a stav jednání dál konzultovat s představiteli politických stran na straně koalice i formující se opozice. Babiše požádal, aby ho s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné koaliční vlády, návrhem rozdělení resortů a jejich personálním obsazením. "Jsem připraven jednat s nominanty politických stran na členy vlády a diskutovat jejich priority a postoje," uvedl.

Podle dřívějších informací a nominací stran do funkcí ve sněmovních klubech vyplývá, že ve vládě by mohli za ANO zasednout dlouholetí Babišovi nejbližší spolupracovníci - Alena Schillerová na ministerstvu financí, Karel Havlíček na ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu pro místní rozvoj, Aleš Juchelka na ministerstvu práce a sociálních věcí, Robert Plaga na ministerstvu školství a Adam Vojtěch na ministerstvu zdravotnictví.

Jako o možném ministrovi vnitra se po požadavku SPD na výměnu policejního prezidenta nyní mluví o Lubomíru Metnarovi z ANO. Z Motoristů by mohli mířit do vlády Filip Turek na ministerstvo zahraničí nebo dopravy a Petr Macinka na ministerstvo životního prostředí. Po kritice z odborných kruhů se ale objevila spekulace, že by v kabinetu nakonec mohl figurovat i konsenzuálnější Boris Šťastný. Více než 20 ekologických organizací Babiše vyzvalo, aby do čela ministerstva životního prostředí nenominoval nikoho z Motoristů. V otevřeném dopise upozornili na to, že jejich program je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO. Podobný dopis dnes podepsalo a poslalo Babišovi také přes 50 profesorů a 400 vědců.

Dalším zástupcem Motoristů by v kabinetu mohl být Oto Klempíř na ministerstvu kultury. V souvislosti s ministerstvem obrany se mluví jako o nominantovi SPD o bývalém prvním zástupci náčelníka generálního štábu Jaromíru Zůnovi či výkonném řediteli Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkovi. Jako nového ministra zemědělství média nejčastěji skloňují Martina Šebestyána, bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu, který aktuálně zastupuje Iniciativu zemědělských a potravinářských podniků.

 
Další zprávy