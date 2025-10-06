Turek chce být ministrem zahraničí, v europarlamentu ho nahradí exministr Staněk

"Příští týden se chystám do Bruselu sbalit věci a oficiálně předat mandát," řekl nově zvolený poslanec Turek rádiu Impuls s tím, že se chce plně soustředit na tuzemskou politiku. A jeho cíle jsou vysoké, usiluje o post ministra zahraničí, o němž vyjednává s hnutím ANO.
V evropských volbách loni Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Róbert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta řekl, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.
Staněk obsadil čtvrté místo, po něm se v evropských volbách umístil předseda Motoristů Petr Macinka. Ten v sobotu také získal mandát poslance. Staněk v sobotu řekl, že je připraven mandát europoslance převzít. "Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu," řekl.
Staněk byl v letošních volbách do sněmovny jedničkou kandidátky hnutí Přísaha v Olomouckém kraji, to však neuspělo.
V letech 2001 až 2021 byl členem ČSSD, za ni se nejprve se zapojil do komunální politiky, po volbách v roce 2014 se stal olomouckým primátorem. V červnu 2018 byl jmenován ministrem kultury druhé vlády Andreje Babiše (ANO), která vládla spolu s ČSSD a s podporou komunistů. Jako šéf kulturního resortu si vysloužil kritiku zejména tím, že v polovině dubna 2019 odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zdůvodnil to jejich pochybeními v hospodaření. V kulturní obci následně vznikla iniciativa požadující Staňkovo odvolání. Petici podepsalo zhruba sedm tisíc lidí.
Předseda ČSSD Jan Hamáček se nejprve Staňka zastal, po dalších protestech v polovině května 2019 ale Staněk vyhověl Hamáčkově výzvě ke svému odchodu z ministerstva. Prezident Zeman se zdráhal přijmout Staňkovu demisi a jmenovat kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Prezidentovo odmítání provést požadovanou změnu v čele ministerstva kultury vedlo k vážné krizi vlády hnutí ANO a ČSSD. Zeman Staňka nakonec z funkce odvolal ke konci července 2019, nového ministra ale místo něj nejmenoval. Šmarda se nakonec nominace na ministra sám vzdal a novým šéfem resortu se koncem srpna 2019 stal exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).
Turek si finančně pohorší
Turek je první český europoslanec, který v Evropském parlamentu končí kvůli zvolení do sněmovny. Podle zákona jsou poslanecké funkce doma a v Evropě neslučitelné. O hlasy voličů se z europoslanců jako lídryně uskupení Stačilo! ucházela ve sněmovních volbách předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Hnutí ve volbách neuspělo.
Zatímco plat europoslance činí v přepočtu asi 265 200 korun hrubého, tedy přibližně 206 700 korun čistého, hrubý plat řadového českého poslance představuje 109 500 korun. Příští rok by mohl vzrůst na 115 tisíc korun. Hrubý europoslanecký plat by měl příští rok zhruba odpovídat hrubému platu místopředsedy české vlády.
Europoslanci dostávají paušální příspěvek na všeobecné výdaje v přepočtu asi 120 tisíc korun měsíčně a denní příspěvek přibližně 8500 korun za každý den přímé oficiální činnosti v Evropském parlamentu. Cestovní náklady se jim hradí ve skutečné výši, u cest automobilem je horní hranice asi 14 korun za kilometr. Českému poslanci náleží zejména víceúčelová paušální náhrada, letos jde o 16 300 korun za měsíc. Náhrada na dopravu závisí na vzdálenosti místa poslancova bydliště, dosahuje až 60 900 korun měsíčně.