Co bude s Fialou? Lídr Spolu naznačil své další kroky, mluví o práci v opozici

před 1 hodinou
Strany dosluhující vlády se musí podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy připravit na intenzivní opoziční práci. Jak ji budou koordinovat, prodiskutují v následujících týdnech. Fiala to řekl po nedělním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Uvedl, že pokládá za logické, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude jako vítěz sněmovních voleb pověřen sestavením vlády.
Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala odvolil v Brně. | Foto: Reuters

"Je iluze přemýšlet nad jinou variantou, musíme se připravit na intenzivní opoziční práci, jak ji budeme koordinovat, se budeme bavit v následujících týdnech," uvedl Fiala k možnosti, že by jako lídr druhého na pásce - koalice Spolu - jednal o možné podpoře s Motoristy sobě.

Ti hned v sobotu večer začali z pozice sněmovního nováčka a nejslabší sněmovní strany jednat o možné spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem.

