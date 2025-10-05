Co bude s Fialou? Lídr Spolu naznačil své další kroky, mluví o práci v opozici

"Je iluze přemýšlet nad jinou variantou, musíme se připravit na intenzivní opoziční práci, jak ji budeme koordinovat, se budeme bavit v následujících týdnech," uvedl Fiala k možnosti, že by jako lídr druhého na pásce - koalice Spolu - jednal o možné podpoře s Motoristy sobě.
Ti hned v sobotu večer začali z pozice sněmovního nováčka a nejslabší sněmovní strany jednat o možné spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem.
Fiala zopakoval, že koalici Spolu pokládá za dobrý projekt, který obstál v několika volbách. "Neuzavíral bych nějakou cestu do budoucnosti Spolu, musíme přemýšlet, jak nabídnout alternativu, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná prakticky v celé Evropě," uvedl. Se současnými koaličními partnery a Piráty se chce bavit, jak být co nejúčinnější opozicí ve sněmovně a reprezentovat zájmy dvou a půl milionu voličů, kteří v pátek a v sobotu podpořili strany podílející se v minulých čtyřech letech na vládě.
Ohledně vyvození osobní zodpovědnosti za výsledek voleb Fiala zopakoval, že se rozhodne v dalších dnech. Zmínil podporu a důvěru, která se mu dostává. Vedení ODS se sejde v následujícím týdnu, uvedl. S tím, že předsednictvo je soudržný tým.
Volební sjezd mají občanští demokraté naplánován na začátek příštího roku.