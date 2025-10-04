Volební krach Maláčové. Ten pokus byl správný, děkuju prezidentovi, oznámila sklesle

Už když odpoledne dorazila Jana Maláčová (SOCDEM) společně s Matějem Stropnickým do hotelu Vista na kraji Ostravy, novináři ji žádali o rozhovor. Všechny odmítla s tím, že je unavená po dlouhé cestě autem z Prahy. A že si jen odpočine a mezi média dorazí.
Ale nedorazila. Stejně jako ostatní kandidáti hnutí Stačilo! zůstávala v podzemí volebního štábu, kam novináři neměli přístup. Nikomu z politiků se zkrátka nechtělo hodnotit krach uskupení ve sněmovních volbách. Společně s kolegou Lubomírem Zaorálkem (SOCDEM) pak Maláčová sešla po schodech až po sedmé hodině večerní.
Jak z pohledu sociální demokracie vnímáte ten volební výsledek?
Není třeba si nic nalhávat, je to neúspěch. V příštích dnech a týdnech si celou situaci zanalyzujeme. Budu mluvit se straníky, už teď mám telefon před explozí. Budu chtít znát názor kolegů a kolegyň na to, jak dál pokračovat.
Šla byste do toho znovu společně se Stačilo!?
Důležité bylo, že jsme ten pokus o integraci levice udělali. Já zpětně nikdy nelitují věcí. Rozhodovali jsme se úplně nejlépe podle našeho vědomí a svědomí. Ten pokus o integraci levice byl správný.
Lubomír Zaorálek: Jiná varianta nebyla. Není to tak, že bychom si vybírali ze dvou variant, kdy by jedna dávala větší šanci. Ten pokus byl jediný, který jsme viděli.
Proč nevyšel?
V tom strašení - zejména ze strany vlády - úplně zapadla sociální témata, což je DNA levice.
Budete chtít pokračovat jako součást hnutí Stačilo!?
Lubomír Zaorálek: Ta myšlenka integrace platí pořád, ta se opustit nedá.
Čím to, že vám nepomohlo ani angažování Miloše Zemana?
Já jsem ráda za podporu pana prezidenta Zemana, za to jsem mu i poděkovala.
Má teď sociální demokracie dostatek finančních prostředků?
Zjednodušeně ano.
Například od Jany Bobošíkové zaznělo, že měla problém s tím, jak vedení hnutí Stačilo! vedlo kampaň. Co vy?
My nejsme ve vedení hnutí. A ještě jednou - v příštích dnech to budeme analyzovat.