Domácí

Volební krach Maláčové. Ten pokus byl správný, děkuju prezidentovi, oznámila sklesle

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 26 minutami
Na tuhle dvojici se v ostravském štábu hnutí Stačilo! čekalo nejdéle. Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek, současní lídři sociální demokracie, před novináře dorazili až po sedmé hodině večerní. Z jejich tváří i odpovědí bylo znát, že volební krach je silně zasáhl a překvapil. "Důležité bylo, že jsme ten pokus udělali," komentuje Maláčová propojení SOCDEM s hnutím Stačilo!.
Exprezident Miloš Zeman těsně před volbami podpořil předsedkyni SOCDEM Janu Maláčovou jako lídryni Stačilo! v Praze.
Exprezident Miloš Zeman těsně před volbami podpořil předsedkyni SOCDEM Janu Maláčovou jako lídryni Stačilo! v Praze. | Foto: Aktuálně.cz

Už když odpoledne dorazila Jana Maláčová (SOCDEM) společně s Matějem Stropnickým do hotelu Vista na kraji Ostravy, novináři ji žádali o rozhovor. Všechny odmítla s tím, že je unavená po dlouhé cestě autem z Prahy. A že si jen odpočine a mezi média dorazí.

Ale nedorazila. Stejně jako ostatní kandidáti hnutí Stačilo! zůstávala v podzemí volebního štábu, kam novináři neměli přístup. Nikomu z politiků se zkrátka nechtělo hodnotit krach uskupení ve sněmovních volbách. Společně s kolegou Lubomírem Zaorálkem (SOCDEM) pak Maláčová sešla po schodech až po sedmé hodině večerní. 

Jak z pohledu sociální demokracie vnímáte ten volební výsledek?

Není třeba si nic nalhávat, je to neúspěch. V příštích dnech a týdnech si celou situaci zanalyzujeme. Budu mluvit se straníky, už teď mám telefon před explozí. Budu chtít znát názor kolegů a kolegyň na to, jak dál pokračovat.

Šla byste do toho znovu společně se Stačilo!?

Důležité bylo, že jsme ten pokus o integraci levice udělali. Já zpětně nikdy nelitují věcí. Rozhodovali jsme se úplně nejlépe podle našeho vědomí a svědomí. Ten pokus o integraci levice byl správný.

Lubomír Zaorálek: Jiná varianta nebyla. Není to tak, že bychom si vybírali ze dvou variant, kdy by jedna dávala větší šanci. Ten pokus byl jediný, který jsme viděli.

Proč nevyšel?

V tom strašení - zejména ze strany vlády - úplně zapadla sociální témata, což je DNA levice.

Budete chtít pokračovat jako součást hnutí Stačilo!?

Lubomír Zaorálek: Ta myšlenka integrace platí pořád, ta se opustit nedá.

Čím to, že vám nepomohlo ani angažování Miloše Zemana?

Já jsem ráda za podporu pana prezidenta Zemana, za to jsem mu i poděkovala.

Má teď sociální demokracie dostatek finančních prostředků?

Zjednodušeně ano.

Například od Jany Bobošíkové zaznělo, že měla problém s tím, jak vedení hnutí Stačilo! vedlo kampaň. Co vy?

My nejsme ve vedení hnutí. A ještě jednou - v příštích dnech to budeme analyzovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

Stanjurův propadák. Po 15 letech opouští sněmovnu, trumfla ho i lidovecká miss

Stanjurův propadák. Po 15 letech opouští sněmovnu, trumfla ho i lidovecká miss

Rozhovor s hvězdou STAN: Nejmladší poslankyně chce změnit ústavu, přeskočila i lídra

Rozhovor s hvězdou STAN: Nejmladší poslankyně chce změnit ústavu, přeskočila i lídra
4:04
domácí Aktuálně.cz Obsah Jana Maláčová Lubomír Zaorálek volby Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát
2:40

Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát

Na "tisícovce" v Pekingu bude hrát Linda Nosková o titul a tenisová planeta má nový terč obdivu.
před 26 minutami
Volební krach Maláčové. Ten pokus byl správný, děkuju prezidentovi, oznámila sklesle

Volební krach Maláčové. Ten pokus byl správný, děkuju prezidentovi, oznámila sklesle

"Důležité bylo, že jsme ten pokus udělali," komentuje Jana Maláčová propojení SOCDEM s hnutím Stačilo!.
Aktualizováno před 35 minutami
Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

V 11. kole fotbalové ligy Teplice využily přesilovku a vyhrály 3:1 na hřišti Dukly. Mladá Boleslav a Slovácko se rozešly smírně bez branek.
před 37 minutami
Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Kontroverzní ekonomové Pikora a Šichtařová. Nejdřív rozvod, teď usednou ve sněmovně

Napsali spolu řadu knih, vedli firmu, teď kontroverzní ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora usednou jako poslanci ve sněmovně.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

ŽIVĚ
Vrchol mé politické kariéry! burcoval Babiš. Vyjednávat chce s Motoristy a SPD

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Procházka se svlékl před Joe Roganem. Zírání slavného moderátora baví sítě

Procházka se svlékl před Joe Roganem. Zírání slavného moderátora baví sítě

Při ceremoniálu před nedělním zápasem českého bojovníka Jiřího Procházky proti Američanovi Khalilovi Rountreemu Jr. došlo ke komické situaci.
před 1 hodinou
V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

Několik demonstrantů se snažilo pochod zablokovat, vzápětí svůj pokus ale vzdalo. Podle dostupných zpráv se pochod obešel bez větších incidentů. 
Další zprávy