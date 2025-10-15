Domácí

Turek nemá být ministrem, ohrozilo by to pověst země, myslí si velká část Čechů

před 1 hodinou
Téměř polovina lidí míní, že by měl čestný prezident Motoristů a nově zvolený poslanec Filip Turek zcela odejít z politiky. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz.
Turka provází řada kontroverzí, Denik N před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti zveřejňoval rasistické či homofobní výroky, server iROZHLAS.cz dnes informoval, že Turek před osmi lety vyhrožoval obrázkem šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. O Turkovi se přitom mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě.

"Velká část občanů by Turkovi doporučila z politiky rovnou odejít. Ti mírnější by jej raději viděli jen jako řadového poslance, který není moc vidět," uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Že by si měl Turek ponechat pouze poslanecký mandát, ale roli ministra přenechat někomu jinému, soudí zhruba čtvrtina respondentů, 14 procent dotázaných uvedlo, že by se měl stát šéfem diplomacie a zhruba pět procent je za jmenování Turka ministrem, ale nějakého méně důležitého resortu.

Povolební jednání o koaliční vládě spolu vedou vítězné hnutí ANO, SPD a Motoristé. Zatím se strany dohodly, že ANO bude mít ve vládě devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. Personální návrhy nezveřejnily.

Turek přitom nemá velkou podporu ani mezi voliči hnutí ANO. "Jen 19 procent z nich si myslí, že by měl čestný prezident Motoristů nadále usilovat o roli ministra, 31,5 procenta ho vidí jako řadového poslance a podle 28,5 procenta by měl zvážit odchod z politiky," uvedla agentura. Jediné dvě skupiny s převládajícím názorem, že by měl Turek dále usilovat o roli ministra zahraničí, jsou voliči Motoristů a SPD.

Dvě třetiny všech dotázaných uvedly, že by jmenování Turka ministrem zahraničí ohrozilo pověst Česka ve světě. Myslí si to 90 procent voličů koalice Spolu, STAN a Pirátů, u hnutí ANO je to 47 procent, u SPD 27 procent, u příznivců Motoristů pak 15 procent.

Informace zveřejněné v článku v Deníku N, považuje za závažné 68 procent dotázaných, z toho 44 procent je vnímá jako velmi závažná. "Kauza se rychle dostala do povědomí Čechů. Celá společnost vykazuje podobnou míru zaznamenání, ať už je člověk mladý, starší, žije na vesnici či ve velkém městě," podotkla Friedrichová.

Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Policie ve středu oznámila, že Turkovy výroky na sociálních sítích začala prověřovat jako možné trestné činy hanobení národa a rasy a schvalování trestného činu. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.

 
