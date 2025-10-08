Domácí

Babišův superúřad. Do tří měsíců jde zákon do sněmovny, tvrdí vítěz voleb

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Vyjednávání o vládě sice stále probíhají a do startu nového kabinetu je daleko, přesto vítěz voleb hlásí poměrně podrobný seznam toho, do čeho se po jmenování pustí. Například chce znovu přepracovat stavební zákon. Máme ho z pětadevadesáti procent napsaný, říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
"Připravujeme komplet nový stavební zákon. V zásadě musím říct, že je z nějakých pětadevadesáti procent napsán, v paragrafovém znění," říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. | Video: Petra Jaroměřská

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček tvrdí, že jeho strana má napsaný první zákon, který do tří měsíců od startu vlády hodlá poslat do parlamentu. "Jsme připraveni, neříkám, že úplně u všeho, ale u valné většiny důležitých věcí jak na té zákonné úrovni, tak na personální úrovni," řekl Havlíček deníku Aktuálně.cz.

"Připravujeme komplet nový stavební zákon. V zásadě musím říct, že je z nějakých pětadevadesáti procent napsán, v paragrafovém znění," tvrdí Havlíček.

Do hry se tak vrací Nejvyšší stavební úřad, jednotné povolovací řízení a to, že celá stavební agenda přejde od obcí pod stát.

"Děláme na něm už půl, možná tři čtvrtě roku. Vychází z principů, které jsme měli v roce 2021, říkáme mu stavební zákon Kláry Dostálové, ale jsou tam některé změny," popisuje Havlíček.

Jedno razítko

"Tak jako dnes máme finanční správu a nikdo nepolemizuje s tím, že jednotlivé finanční úřady jedou podle jednoho kopyta, tak je nepochopitelné, že v České republice je to stále tak, že každá obec si rozhoduje podle svého a v Ostravě se jede jinak než v Budějovicích," vysvětluje Havlíček, proč chce centralizaci stavebních úřadů.

Druhý muž hnutí ANO chce hned na prvním zasedání vlády "mít usnesení, že s tím návrhem může vláda dál pracovat". "Chceme to dát do tří měsíců do parlamentu, že to půjde ke schválení," plánuje Havlíček.

Nový stavební zákon, jak ho před lety navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj ještě pod vedením Kláry Dostálové a který původně počítal s tím, co teď chce prosadit Havlíček, byl přijat ještě za předchozí vlády.

Jenže vláda Petra Fialy znění nakonec výrazně přepracovala. Vypadlo jednotné povolovací řízení i superúřad. Z hlavních pilířů zůstala jen digitalizace, kterou Fialův kabinet sice rozjel, ale nedotáhl a nastal kolaps celého povolovacího řízení.

Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, tvrdí, že sice návrh zákona neviděl, ale že by jakékoli zrychlení a zlepšení celé stavební agendy výrazně pomohlo celé ekonomice. 

"V prvé řadě je potřeba rozhýbat stavební řízení, protože nám celá řada staveb stojí," upozornil Rafaj tento týden v České televizi.

"Vidíme to na rozdílu mezi Prahou a Varšavou. Nové byty ve Varšavě stojí klidně i o třetinu méně, díky tomu, že se staví, jsou byty o třetinu levnější. A je jich tam dostatek," dodává.

 
Babišův superúřad. Do tří měsíců jde zákon do sněmovny, tvrdí vítěz voleb
