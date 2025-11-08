Domácí

Ohrožuje superzakázku. Končící šéf resortu průmyslu zaútočil na Babišova muže

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Vztahy mezi dosluhující a nastupující vládou se vyostřují. Důvodem je návrh rozpočtu na příští rok - a už nejde jen o to, zda ho končící kabinet pošle nebo nepošle nové sněmovně. Hraje se i o to, na co se použijí některé položky. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) se obává, že kabinet Andreje Babiše (ANO) využije plánovanou půjčku 18,3 miliardy na dostavbu Dukovan k jinému účelu.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vpravo) a místopředseda hnutí Karel Havlíček během předvolební kampaně
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vpravo) a místopředseda hnutí Karel Havlíček během předvolební kampaně | Foto: Reuters

Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) chce, abych nastupující vláda respektovala půjčku plánovanou na příští rok ve výši 18,3 miliardy na dostavbu Dukovan. Jinak návrh zákona o rozpočtu na příští rok jeho vláda nepošle do sněmovny, prohlásil ve čtvrtek. Vyjádřil přitom obavy, že by Babišův kabinet mohl peníze použít na něco jiného. Navzdory tomu, že by porušil zákon o rozpočtové odpovědnosti.

"On nemá nárok požadovat vůbec nic," zpražila ministra v demisi jeho pravděpodobná nástupkyně ve funkci Alena Schillerová (ANO). S tím, že by končící vláda měla znovu rozpočet poslat do sněmovny bez podmínek.

Do toho se vložil Karel Havlíček (ANO), který má vést ministerstvo průmyslu. Řekl, že půjčka na Dukovany, s níž návrh rozpočtu na příštího roku počítá, se v následujícím roce stejně nevyužije, protože Česku se nepodaří získat potřebné notifikace Evropské komise. Bez povolení Bruselu se nemůže se stavbou začít a nemůže se ani čerpat zmíněná půjčka. A do té doby se příprava na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, kterou má realizovat jihokorejská společnost KHNP, má financovat komerčním úvěrem.

Stanjura varoval před použitím peněz z půjčky na jiný účel a vyslovil hypotézu, že s nimi chce Havlíček financova poplatky za obnovitelné zdroje. Hnutí ANO totiž slíbilo, že je namísto občanů a firem začne už příští rok hradit stát. Celkem by to státní kasu vyšlo na zhruba 20 miliard korun.

Havlíček zatím záměr využít peníze popsaným způsobem nepotvrdil, ale ani nevyloučil. Tvrdí jen, že peníze na poplatky "našel". 

Nejnověji se ovšem ke Stanjurově kritice přidal i ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN). "Ty peníze jsou v kategorii návratné půjčky a není možné je převést na nějaký jiný výdaj státního rozpočtu a odsouvat to a tím ve finále ohrožovat ten projekt, který nemá patřičné finanční krytí," varoval v pátek Vlček.

"Navíc si uvědomme, že ty peníze nikde neleží na účtech. V momentě, kdy bude třeba je využít, si je sám stát musí půjčit," dodal dosluhující šéf resortu průmyslu. Vlček sice připouští, že není jasné, kdy přesně Evropská komise notifikaci Česku vydá, tvrdí, že ty peníze musí být na příští rok připraveny.

Havlíček odmítá, že by projekt jakkoli ohrožoval. "Nikdo žádný projekt neohrožuje. Dukovany budou pokračovat přesně dle harmonogramu, který jsem dokonce připravoval ještě za naši vlády," sdělil v pátek Havlíček deníku Aktuálně.cz.

Druhý muž hnutí ANO tvrdí, že s vedením společnost Elektrárna Dukovany II věci okolo dostavby průběžně konzultuje.

"Jsem v kontaktu s vedením společnosti a pouze si upřesňujeme, kdy bude notifikace. Je téměř jisté, že nebude v příštím roce a stát tedy nebude tento rozpočtový výdaj realizovat," tvrdí Havlíček. A zopakoval, že končící vláda má v rozpočtu díry za vysoké desítky miliard a nový kabinet bude muset řešit, kde bude škrtat a co se bude platit.

Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Shutterstock
 
