Motoristé dojeli do Sněmovny. Kdo kromě Macinky a Turka získal poslanecký mandát?

Viet Tran Viet Tran
před 2 hodinami
Poslanecká sněmovna se dočká nové politické strany. Motoristé sobě dojeli do dolní komory s celkem 13 mandáty. Mezi novými zákonodárci bude například Petr Macinka, letitý spolupracovník Václava Klause, a také současný europoslanec Filip Turek. Do poslaneckých lavic se usadí také hudebník Oto Klempíř, lékař Boris Šťastný či mladý učitel Matěj Gregor. Podívejte se na profily poslanců Motoristů.
Lídr kandidátky Motoristů v Moravskoslezském kraji pro volby v roce 2025 Matěj Gregor.
Strana se zaregistrovala v roce 2017 jako Referendum o Evropské unii. O rok později se přejmenovala na Strana nezávislosti České republiky. Současný název, tedy Motoristé sobě, nese od roku 2022. Ve sněmovních volbách získali 6,78 procenta, což je přes 380 tisíc hlasů.

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Petr Macinka

Předseda Motoristů sobě působil mezi lety 2008 a 2013 v Kanceláři prezidenta republiky Václava Klause v tiskovém odboru. První volební výsledek přišel v evropských volbách, v koalici s Přísahou Róberta Šlachty jeho strana vybojovala 10,3 procenta hlasů. Sám kandidoval ze čtvrtého místa, na mandát europoslance ale nedosáhl.

Zadařilo se mu nyní až ve sněmovních volbách z Jihomoravského kraje a dal jasně najevo, že očekává jednání s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem o možném zapojení do vlády. Na tiskové konferenci po sečtení hlasů se nechal slyšet, že strana nemá proruské postoje a stojí za podporou Ukrajiny.

Filip Turek

Nejvýraznější tvář Motoristů sobě, ač ne jejich člen, se přesune z Evropského parlamentu do Poslanecké sněmovny. V preferenčních hlasech Turek jednoznačně vévodil - získal jich přes 20 tisíc, nejvíce ze všech kandidátů této pravicově orientované strany.

Středočeský lídr kandidátky, bývalý závodník a milovník aut ovládl prostor sociálních sítí, upozornil ovšem na sebe i několika kauzami. Kritiku schytal za rychlou jízdu na dálnici a hajlování na veřejnosti, dále na něj bývalá přítelkyně podala trestní oznámení kvůli domácímu násilí.

Matěj Gregor

"Motoristický černý kůň" z Moravskoslezského kraje přeskočil i samotného předsedu Macinku - v preferenčních hlasech získal 8 311, tedy o necelé dva tisíce kroužků více. Třiadvacetiletý Gregor bude patřit mezi nejmladší nové poslance, doposud působil jako zastupitel městského obvodu Ostrava-Vítkovice, učitel a soukromý lektor.

Vystudoval obor počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti ve Frýdku-Místku, později se zaměřil na český jazyk, literaturu a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Podniká v soukromém školství v oblasti příprav na přijímací a maturitní zkoušky, považuje se tak za motoristického experta na školství.

Oto Klempíř

Bývalý frontman kapely J.A.R. a lídr Motoristů sobě v Plzeňském kraji též získal křeslo v dolní komoře. Známá tvář hudební scény v minulosti přiznala spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB), Klempíř se nicméně hájí slovy, že byl ke kooperaci donucen nátlakem. Kvůli kandidatuře ve sněmovních volbách od něj dali ruce pryč také hudebníci z kapely. Do paměti veřejnosti se též zapsal jako marketingový expert i díky televizním výstupům a politickým komentářům.

Motoristé obětí Babiše? Politolog popsal krutý scénář pro Macinku a spol.

Boris Šťastný

Pražský lídr, lékař a dříve také neúspěšný loňský kandidát do Senátu působil v minulosti jako poslanec za ODS, konkrétně v letech 2006 až 2013. Dva roky byl též šéfem pražských občanských demokratů, později se od politiky odpoutal a věnoval se zdravotnictví. Od někdejšího prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2013 medaili Za zásluhy. Na kontě má například velkou síť ústavů pro péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Jeho žena, Barbora Šťastná, je mluvčí Motoristů.

Vladimír Pikora

Makroekonom, investor a ústecký lídr kandidátky se v řadách Motoristů profiluje jako ekonomický expert strany. V minulosti si prošel různými pracovními pozicemi - byl hlavním ekonomem Volksbank, spolumajitelem Next Finance nebo členem dozorčí rady České exportní banky. Dnes také přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze.

Pikantní je, že se do sněmovny dostala také jeho bývalá manželka Markéta Šichtářová, která kandidovala za hnutí SPD. Ta bývalého partnera a otce sedmi dětí nařkla z domácího násilí.

Renáta Vesecká

Na motoristické kandidátce Motoristů v Královéhradeckém kraji uspěla bývalá nejvyšší státní zástupkyně. Ve straně zastává Vesecká pozici expertky na justici. Zasloužila se mimo jiné o odsouzení prokurátorky Polednové za justiční vraždy z 50. let, včetně její účasti na procesu s Miladou Horákovou. V listopadu 2014 se stala místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu, odkud po dvou letech na vlastní žádost odešla.

Bývalý diplomat, starosta i moderátorka

Do sněmovny se dále dostalo dalších šest jmen. V Pardubickém kraji se může na mandát poslance těšit starosta Chrasti Vojtěch Krňanský, na Vysočině bodoval diplomat Karel Beran. Lídr jihočeské kandidátky a krizový manažer Miroslav Krejčí též usedne v dolní komoře.

Ve zlínském kraji uspěl pedagog Jiří Barták, v sousedním Olomouckém kraji zase manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu a moderátorka Gabriela Sedláčková. Společně s Turkem pak přesvědčil středočeské voliče IT expert Igor Červený.

 
