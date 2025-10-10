Domácí

Jeden z hlavních důvodů, proč Stanjura padnul. Osobně jsem ho varoval, líčí Kastner

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 5 minutami
Majitelé hospod vyhlížejí novou vládu. Čekají, jaké sliby nakonec nový kabinet splní. Řada z nich se totiž úzce dotýká jejich byznysu. Ve hře je snížení daně z přidané hodnoty, nová úprava spropitného nebo povinná plošná elektronická evidence tržeb.
Spotlight News - Luboš Kastner | Video: Petra Jaroměřská

V případě daní mají někteří jasno. "Chceme snížit sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) a pak už ale nic neměnit," řekl ve Spotlight News Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory a také spolumajitel sítě restaurací Hospodska a největší pražské restaurace Červený Jelen.

Před volbami hnutí ANO slíbilo sjednotit daň z přidané hodnoty na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 procent, ve které jsou nyní jen stravovací služby, zatímco alkohol i nealkoholické nápoje s výjimkou vody a mléka se daní sazbou 21 procent.

Například točené pivo se před startem konsolidačního balíčku (platit začal od 1. ledna 2024), který v rámci úspor zavedla vláda Petra Fialy (ODS), danilo sazbou 10 procent.

Kastner tvrdí, že kvůli zdražení piva restauracím ubylo hostů. "Já jsem to (dosluhujícímu ministru financí Zbyňku) Stanjurovi říkal z očí do očí, že kdo zdraží pivo, tak jeho vláda padne," říká Kastner.

Nejspíš největší bitva se povede okolo legalizace spropitného. S tématem původně přišla právě Hospodářská komora. "Pracovali jsme na tom několik měsíců," tvrdí Kastner. "Máme srovnání, jak je to v ostatních zemích," dodává.

Tématu se nakonec v rámci předvolebního boje chopilo hnutí ANO. Slíbilo, že část oficiálního příjmu v podobě spropitného by lidé nemuseli danit ani z ní platit odvody.

"Mzda v našem oboru je okolo 28 tisíc korun, což je nějakých 15 tisíc pod celorepublikovým průměrem Tak proč to asi tak je? No protože ta druhá část toho příjmu je spropitné. A to je dlouholetý úzus našeho oboru; spropitné tvoří 20 až 50 procent příjmu našich zaměstnanců," tvrdí Kastner.

Jak konkrétně by vypadal návrh, tedy jakou část mzdy si by lidé pracující v oboru gastronomie započítávali do oficiálního výdělku, ale zároveň ji nedanili a neplatili z ní odvody, zatím není jasné.

"Budeme o tom jednat s novou vládou," říká Kastner. Ve spropitném jsou podle něj miliardy. Podle odhadů Češi loni nechali v restauracích na dýškách 12 až 13 miliard korun. Pokud by se zmíněná suma započetla do mezd lidí z oboru, mohli by snadněji dosáhnout kupříkladu na úvěr.

Na celý rozhovor se podívejte v úvodu článku nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

 
Mohlo by vás zajímat

"Politická mrtvola" ožívá. Do čela spravedlnosti má nakročeno pučista z Lán

"Politická mrtvola" ožívá. Do čela spravedlnosti má nakročeno pučista z Lán

Další kotrmelec. Na vnitro míří Metnar, původní kandidát ANO se měl znelíbit Babišovi

Další kotrmelec. Na vnitro míří Metnar, původní kandidát ANO se měl znelíbit Babišovi

Konec u Klause po 17 letech. "Byla to nejlepší škola," loučí se "žák" Macinka

Konec u Klause po 17 letech. "Byla to nejlepší škola," loučí se "žák" Macinka

Pavel brzdí zrození vlády, "kopíruje" Zemana. Soud si řekl o Babiše

Pavel brzdí zrození vlády, "kopíruje" Zemana. Soud si řekl o Babiše
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 gastronomie Daně video Video Aktuálně.cz Spotlight News

Právě se děje

před 5 minutami
Jeden z hlavních důvodů, proč Stanjura padnul. Osobně jsem ho varoval, líčí Kastner
24:11

Jeden z hlavních důvodů, proč Stanjura padnul. Osobně jsem ho varoval, líčí Kastner

Majitelé hospod vyhlížejí novou vládu. Čekají, jaké sliby nakonec nový kabinet splní. Řada z nich se jich totiž úzce dotýká.
před 5 minutami
Film, co ztratil sošku Oscara, která se dodnes nenašla. Obchod na korze je klenotem

Film, co ztratil sošku Oscara, která se dodnes nenašla. Obchod na korze je klenotem

I když se Oscar režisérovi Kadárovi, který ho v roce 1966 přivezl z USA zabaleného ve svém pyžamu, ztratil, hodnota filmu zůstává.
před 5 minutami
Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," říkají vojáci, Rusko postupuje rychle

Ukrajinská obranná linie se postupně rozpadá na úseky, které už nejsou schopné udržet soudržnou obranu.
před 5 hodinami
"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem

"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem

Kouč Ivan Hašek své svěřence pochválil za bojovný výkon. Zářila zejména obrana.
Aktualizováno před 6 hodinami
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

ŽIVĚ
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 hodinami
Rakušané nasázeli "desítku". Faerské ostrovy šokovaly rozdrcením Černé Hory

Rakušané nasázeli "desítku". Faerské ostrovy šokovaly rozdrcením Černé Hory

Černá Hora prohrála na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví.
před 6 hodinami
Češi přišli o reálnou naději. Proti Chorvatům spálili šance, pak je motal Modrič

Češi přišli o reálnou naději. Proti Chorvatům spálili šance, pak je motal Modrič

Čeští fotbalisté v utkání kvalifikace MS hráli s Chorvaty 0:0 a výrazně se jim vzdálil přímý postup. Soupeř zůstal v čele skupiny a má zápas k dobru.
Další zprávy