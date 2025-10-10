V případě daní mají někteří jasno. "Chceme snížit sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) a pak už ale nic neměnit," řekl ve Spotlight News Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory a také spolumajitel sítě restaurací Hospodska a největší pražské restaurace Červený Jelen.
Před volbami hnutí ANO slíbilo sjednotit daň z přidané hodnoty na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 procent, ve které jsou nyní jen stravovací služby, zatímco alkohol i nealkoholické nápoje s výjimkou vody a mléka se daní sazbou 21 procent.
Například točené pivo se před startem konsolidačního balíčku (platit začal od 1. ledna 2024), který v rámci úspor zavedla vláda Petra Fialy (ODS), danilo sazbou 10 procent.
Kastner tvrdí, že kvůli zdražení piva restauracím ubylo hostů. "Já jsem to (dosluhujícímu ministru financí Zbyňku) Stanjurovi říkal z očí do očí, že kdo zdraží pivo, tak jeho vláda padne," říká Kastner.
Nejspíš největší bitva se povede okolo legalizace spropitného. S tématem původně přišla právě Hospodářská komora. "Pracovali jsme na tom několik měsíců," tvrdí Kastner. "Máme srovnání, jak je to v ostatních zemích," dodává.
Tématu se nakonec v rámci předvolebního boje chopilo hnutí ANO. Slíbilo, že část oficiálního příjmu v podobě spropitného by lidé nemuseli danit ani z ní platit odvody.
"Mzda v našem oboru je okolo 28 tisíc korun, což je nějakých 15 tisíc pod celorepublikovým průměrem Tak proč to asi tak je? No protože ta druhá část toho příjmu je spropitné. A to je dlouholetý úzus našeho oboru; spropitné tvoří 20 až 50 procent příjmu našich zaměstnanců," tvrdí Kastner.
Jak konkrétně by vypadal návrh, tedy jakou část mzdy si by lidé pracující v oboru gastronomie započítávali do oficiálního výdělku, ale zároveň ji nedanili a neplatili z ní odvody, zatím není jasné.
"Budeme o tom jednat s novou vládou," říká Kastner. Ve spropitném jsou podle něj miliardy. Podle odhadů Češi loni nechali v restauracích na dýškách 12 až 13 miliard korun. Pokud by se zmíněná suma započetla do mezd lidí z oboru, mohli by snadněji dosáhnout kupříkladu na úvěr.
