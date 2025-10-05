Domácí

Pláč a slzy štěstí. Vycházející mladá naděje ODS popisuje šok ze svého úspěchu

před 11 minutami
Když ODS tvořila kandidátku v Libereckém kraji, tak se rozhodla dát na první dvě místa své velezkušené poslance Petra Beitla a Víta Vomáčku. Voliči ale rozhodli, že osmapadesátiletého Beitla a pětašedesátiletého Vomáčku přeskočila o dvě generace mladší Lucie Bartošová. Pětadvacetiletá studentka Aktuálně.cz přiznala, že to absolutně nečekala. Vždyť byla až na 5. místě kandidátky.
Aktuállně.cz přináší video ukázku z rozhovoru s Lucií Bartošovou, která se stala jedním z největších překvapení ODS v letošních volbách. | Video: Radek Bartoníček

"Vážení přátelé a sledující, je to neuvěřitelné, ale byla jsem dnes zvolená poslankyní. Jsem historicky první poslankyně z Frýdlantska," oznamovala po sobotním vyhlášení volebních výsledků svým sledujícím na sociálních sítích Lucie Bartošová, z jejíchž slov bylo patrné, jak moc šťastná je. A když poté mluvila s Aktuálně.cz, pořád bylo cítit nejen, jakou radost prožívá, ale také jak moc je překvapená.

"Je to pro mě opravdu něco neuvěřitelného, z pátého místa jsem přeskočila na jedničku. Nečekala jsem to. Ode dneška asi začínám věřit na zázraky, protože myslím, že to nikdo nečekal, opravdu se stalo něco neuvěřitelného. Mým cílem bylo skočit o jedno dvě místa, ale toto je něco, co budu ještě nějaký čas zpracovávat. Ale chci jít do toho s plnou vervou a nasazením," opakovala s nadšením a popisovala, jak byla během vyhlašování výsledků na dálku v kontaktu se svou rodinou.  

"Celé odpoledne jsem rodinu připravovalo na to, že se to možná fakt stane, že budu možná zvolena. A potom následoval pláč a slzy štěstí, včetně mě, také jsem si trošku pobrečela. Ale myslím si, že jsou na mě doma všichni obrovsky pyšní. Moc se těším, jak zítra přijedu domů, uvidíme se a společně to oslavíme," plánovala cestu do svého Libereckého kraje, konkrétně do regionu Frýdlantska, kde vyrůstala a je tam nejšťastnější. 

"Moje hlavní téma je školství, tomu bych se chtěla věnovat v rámci svého poslaneckého mandátu. Chci se však také věnovat podpoře svého libereckého regionu. Chci mu podat pomocnou ruku, ten kraj má obrovský potenciál. A já si pamatuji, odkud jsem," sdělila v rozhovoru tato studentka politologie a politického marketingu. 

Jak prozrazuje, vyrůstala v podnikatelské rodině, politiku však doma moc neřešili. "Ale odmalička jsem chtěla dokázat nějaké velké věci. No a politika z toho nějakým způsobem vykrystalizovala, když jsem se rozhodovala o studiu," přibližuje svou cestu k zájmu o veřejné dění. Odtud už nebylo daleko k "dospělé" ODS, kam přišla po zkušenostech z Mladé ODS a také práci na senátní kampani této strany. 

V posledních měsících nejen ODS, ale také KDU-ČSL a TOP 09 hodně těžily z ohromného nasazení mladých členů, kteří v rámci "kampaně bez bizáru" objížděli republiku a výrazně pomáhali i starším kandidátům koalice Spolu. "Jsme skvělá parta, kampaň jsme si odmakali a jsem ráda, že jsme do toho šli všichni naplno. Ten úspěch není jen můj, ale nás všech," prohlašuje a na otázku, proč si myslí, že uspěla tak výrazně, mluví o svých vrstevnících. "Myslím, že se mi hodně dařilo hodně oslovovat mladší publikum, které nás chtělo poslat do sněmovny, a možná chtěli lidi i změnit obsazení sněmovny," říká na adresu dolní parlamentní komory, která se dlouhodobě netěší dobré pověsti kvůli neustálým hádkám a obstrukcím.

 
