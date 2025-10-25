Zprávy

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Viet Tran Viet Tran
před 39 minutami
Budoucí premiér a šéf ANO Andrej Babiš v pondělí zamíří na Pražský hrad. Má prezidentovi Petru Pavlovi přiblížit průběh jednání o vzniku vlády s SPD a Motoristy sobě. O některých jménech je jasno – kabinet doplní především známé tváře. Co se týče vládního angažmá Filipa Turka, ten má nejspíše definitivní smůlu a šéfem diplomacie nebude. Kdo ale ano? Podívejte se na pravděpodobné vládní tablo.
Předseda ANO a budoucí staronový premiér Andrej Babiš
Předseda ANO a budoucí staronový premiér Andrej Babiš | Foto: Hospodářské Noviny

Ministerstvo zahraničních věcí: Karel Beran, Jan Zahradil

Post šéfa české diplomacie měl dostat bývalý europoslanec za Motoristy sobě. Vše změnily záznamy rasistických a xenofobních příspěvků, které jsou připisovány právě Filipu Turkovi. Výrazná motoristická tvář bude muset Černínský palác nejspíše oželet a spokojit se se sněmovními křesly, třebaže na něm šéf Motoristů Petr Macinka stále trvá.

Související

"Jako šéf ODS chci stínovou vládu a voliče ANO." Kupka mluví i o případných socích

Čerstvý kandidát na předsedu ODS Martin Kupka v rozhovoru s Aktuálně.cz v pátek 24. října 2025
4:28

Místo Turka se v současnosti nejčastěji skloňuje jméno bývalého velvyslance a nově zvoleného poslance Karla Berana. V diplomacii působí už tři dekády, má zkušenosti ze zastupitelských úřadů v Itálii či Španělsku a stál také při české misi v OSN.

Pak je tu ovšem ještě Jan Zahradil, bývalý europoslanec, který se rozkmotřil s ODS a posléze se přihlásil ke spolupráci s Motoristy. V minulosti reprezenoval především "Klausovské" křídlo občanských demokratů, čelil ale také kritice kvůli užší spolupráci s Čínou a Vietnamem.

Bývalý diplomat a poslanec Motoristů sobě Karel Beran
Bývalý diplomat a poslanec Motoristů sobě Karel Beran | Foto: Profimedia.cz

Ministerstvo financí: Alena Schillerová

Místopředsedkyně hnutí ANO a bývalá šéfka poslaneckého klubu se bezpochyby znovu ujme dohledu nad státní kasou. Alena Schillerová se sama nechala slyšet, že pokud dostane nabídku znovu se starat o veřejné finance, přijme ji.

Na návrat do čela resortu financí má i silný mandát - ve volbách získala třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů. Navíc pozici předsedkyně poslaneckého klubu už obsadila Taťána Malá, tudíž by bylo velkým překvapením, pokud by Schillerová skončila v následujícím volebním období bez výraznější funkce.

"Ministerstvo hospodářství": Karel Havlíček

Obdobně se může na ministerský post těšit také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ačkoli se prezentoval jako stínový předseda vlády, Babiš si možnost znovu řídit Strakovu akademii nenechá ujít. Otazník ale visí nad samotným ministerstvem, které si Havlíček vezme na starost.

Několikrát před volbami prohlásil, že by rád sloučil resort průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj. Sám novému pracovišti říká "ministerstvo hospodářství", které by pod sebe zahrnulo agendu stavebnictví, energetiky i zahraničního obchodu. Havlíček ale podotkl, že půjde o pozvolný proces, resort pro místní rozvoj se tak má rušit postupně.

Ministerstvo vnitra: Lubomír Metnar

Ministerstvo vnitra si původně nárokovalo hnutí SPD, jenže po výroku Tomia Okamury, že by chtěl hlavu policejního prezidenta mimo jiné i kvůli vlastnímu trestnímu stíhání, si ale cestu na resort definitivně uzavřelo. Podle informací Aktuálně.cz proto došlo k další výměně - SPD dostane obranu, zatímco vnitro si převezme hnutí ANO.

Na vnitro by proto zamířil bývalý ministr obrany Lubomír Metnar. Že je to nyní nejžhavější kandidát, potvrdilo redakci několik policejních zdrojů. Metnar už jednou byl ministrem vnitra, ale jen krátce během první vlády Andreje Babiše.

Zdroje též uvedly, že původní kandidát a místopředseda ANO Robert Králíček se měl Babišovi znelíbit. Důvodem měly být vazby na lidi figurující v megakauze podnikatele Františka Savova související s krácením daní.

Ministerstvo obrany: Jaroslav Zůna, Jiří Hynek

Obdobně chaotický výběr kandidátů provází hledání ministra obrany. Klíčové ministerstvo, pod nějž spadá armáda i obří miliardové zakázky, získají "experti" nominovaní hnutím SPD, třebaže se to podle zákulisních tvrzení nelíbilo Motoristům sobě.

Související

Kdo dostane státní vyznamenání? Pavel může otevřít staré křivdy i zapomenuté kauzy

Petr Pavel

Jelikož exministr Lubomír Metnar pravděpodobně "dostane" vnitro, do čela obrany by mohl podle zdrojů redakce Aktuálně.cz zamířit generálporučík Jaromír Zůna. Ve hře je také Jiří Hynek z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, takový scénář má ale háček - člověk s úzkým propojením se zbrojaři by se nemusel líbit Babišovi, který proti nim otevřeně vystupuje.

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej BabišČlen Poslanecké sněmovny České republiky
Karel Beran, Motoristé sobě, diplomat, velvyslanec
Končící europoslanec ODS Jan Zahradil se loučil na kongresu ODS v Ostravě
Alena Schillerová, ministryně financí, veřejné finance, ANO, vláda
Spotlight - Karel Havlíček Zobrazit 20 fotografií

Ministerstvo zdravotnictví: Adam Vojtěch

Pokud neskončí v Černínském paláci jako šéf české diplomacie, tak se na "místo činu" nejspíše vrátí bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Svůj resort ostatně zná velmi dobře a zastání má také v některých lékařských kruzích.

Babiš avizoval, že se resortu vzdávat nehodlá - podle něj je zdravotnictví jednou z vládních priorit. Co ostatně potvrdila páteční tisková zpráva, v níž je resort uveden v gesci ANO.

Ministerstvo sportu, prevence a zdraví: Boris Šťastný

Zbrusu nové ministerstvo si převezmou Motoristé sobě. V jeho vedení se pravděpodobně ocitne lékař a nově také šéf motoristického poslaneckého klubu Boris Šťastný. Ten původně usiloval o výše zmíněný resort zdravotnictví.

Výsledkem jednání tak má být vznik nového úřadu, který je - jak již název napovídá - stále úzce propojený se zdravotnickou sférou. Půjde každopádně o ministerstvo bez portfeje.

Související

Znelíbil se Babišovi jeden z jeho nejbližších? Údajně kvůli známostem z "megakauzy"

Andrej Babiš, Robert Králíček, ANO, hnutí, politika

Ministerstvo školství: Robert Plaga

Lídr středočeské kandidátky hnutí ANO setrval na ministerstvu školství i po nástupu vlády Petra Fialy (ODS), byť v roli politického náměstka pod vedením Petra Gazdíka ze STAN. Post Robert Plaga opustil na podzim roku 2022, když se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu.

Přestože s Babišem měl v minulosti spory a hrozilo mu odvolání, je nejpravděpodobnějším kandidátem na ministra. To se ovšem nelíbí Motoristům sobě, kteří kritizují inkluzi ve školství

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Aleš Juchelka

Kromě znovuzvoleného poslance nepadají žádná jiná jména, která by nahradila dosluhujícího lidovce Mariana Jurečku. A to i přesto, že jde o resort, který disponuje kolosálním rozpočtem - má na starost důchody, sociální dávky a další příspěvky.

Zatím se proto zdá, že poslanec Aleš Juchelka nemá proti sobě žádného konkurenta. Za jeho kompetence má mluvit angažmá ve Výboru pro sociální politiku a Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

Ministerstvo spravedlnosti: Jeroným Tejc

Nástupce ministryně Evy Decroix (ODS) byl doposud v mlze. O resort usiloval její stínový protějšek a právník Radek Vondráček z hnutí ANO, post ministra spravedlnosti si ale chtěli nárokovat také Motoristé sobě prostřednictvím jejich nově zvolené poslankyně a bývalé nejvyšší státní zástupkyni Renáty Vesecké.

Jeroným Tejc
Jeroným Tejc | Foto: DVTV

Nakonec asi všechny čeká překvapení - resort může dostat bývalý politik ČSSD Jeroným Tejc. Známým se stal především v souvislosti s takzvaným lánským pučem, kdy se společně s dalšími sociálními demokraty pokusil svrhnout předsedu Bohuslava Sobotku.

Ministerstvo pro místní rozvoj: Zuzana Schwarz Bařtipánová

V čele resortu se kdysi protočily hned dvě političky hnutí ANO - Karla Šlechtová a později Klára Dostálová. Ministerstvu pro místní rozvoj ale nyní hrozí, že ho spolkne ministerstvo průmyslu a obchodu, čímž vznikne "superresort hospodářství" pod vedením Karla Havlíčka.

Nová poslankyně za hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová
Nová poslankyně za hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová | Foto: Profimedia.cz

Ten potvrdil, že plán na sloučení ministerstev je stále ve hře, ale nestane se tak hned. V zákulisí proto zaznělo jméno Zuzany Schwarz Bařtipánové, nové poslankyně a brzy již exstarostky Bíliny. Ta by ministerstvo pro místní rozvoj mohla vést až do sloučení s resortem průmyslu a obchodu.

Ministerstvo dopravy: Ivan Bednárik, Jiří Svoboda

Jeden z resortů, o které si nahlas řeklo hnutí SPD a které nakonec i dostane. Ministrem dopravy by podle některých informací ze zákulisí jednání mohl být bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik, který se dočkal pochval během krizového řízení železničního podniku za covidové pandemie.

Ivan Bednárik, šéf Českých drah, HN, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Nové Město, 16.12.2020, Praha
Ivan Bednárik, šéf Českých drah, HN, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Nové Město, 16.12.2020, Praha | Foto: Hospodářské Noviny

Některé zdroje ovšem zmiňují také generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobodu, který též prosazuje rozvoj vlakové dopravy. V obou případech jde o "expertní" nominanty hnutí SPD.

Ministerstvo zemědělství: Martin Šebestyán

Bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, který aktuálně zastupuje Iniciativu zemědělských a potravinářských podniků, je pravděpodobným nominantem SPD na post ministra zemědělství. Martin Šebestyán ve své agendě především zastupuje velké agropodniky, za což ale čelí kritice.

Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu
Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu | Foto: Profimedia.cz

Ta pramení z nařčení, že při vyplácení zemědělských dotací stranil holdingu Agrofert, který založil Andrej Babiš. Proto se kritici obávají, že k takovému střetu zájmu došlo i za jeho působení v čele resortu, kdy Strakovu akademii povede šéf hnutí ANO. O dalším jiném kandidátovi se momentálně nespekuluje.

Ministerstvo kultury: Oto Klempíř

Za Motoristy sobě se mluví především o Otu Klempířovi, bývalém frontmanovi skupiny J.A.R. Ten dal najevo, že v případě takové nabídky by na ni kývl. "Budu poctěn," uvedl Klempíř. V pondělí ovšem zveřejnil postoj, který se nemusí nutně líbit hlavní politické síle, tedy hnutí ANO.

Související

Politická šikana: Fiala tříská dveřmi, Babišovi jde jen o jedno a Moravec na odstřel

pš 20.10.
29:03

Klempíř totiž nesouhlasí se sloučením České televize a Českého rozhlasu, o což usiluje Andrej Babiš. Místo toho by chtěl po veřejnoprávních médiích, aby nachystala "vyvážený koktejl pro všechny" a doložila, že stovky milionů ze zvýšených koncesionářských poplatků budou vynaloženy s rozvahou.

Ministerstvo životního prostředí: Petr Macinka

Na post čím dál důležitějšího resortu se hrne šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Jeho agenda by byla jasná, strana brojí proti unijní Zelené dohodě a emisním povolenkám pro domácnosti. Sám uvedl, že pod jeho vedením "poteče zelená krev".

To se ale tuze nelíbí české akademické půdě. Stovky vědeckých pracovníků přišly s otevřeným dopisem adresovaným Babišovi a prezidentu Pavlovi, v němž apelují, aby Macinku nejmenovali do čela ministerstva životního prostředí. Už kvůli němu proběhla i velká demonstrace před Pražským hradem i na dalších místech v Česku.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta

Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta
12:06

"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem
Aktuálně.cz Obsah vláda Andrej Babiš Filip Turek Jan Zahradil Alena Schillerová Karel Havlíček ANO 2011 SPD Motoristé sobě Boris Šťastný Adam Vojtěch Robert Plaga Lubomír Metnar Jiří Hynek Aleš Juchelka Jeroným Tejc Petr Macinka Oto Klempíř ministerstvo Přehled zpráv domácí politika

Právě se děje

Aktualizováno před 22 minutami
Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Linda Nosková postoupila do finále turnaje v Tokiu poté, co její soupeřka Jelena Rybakinová odstoupila kvůli problémům se zády.
před 39 minutami
Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Vrací se nejen známé tváře hnutí ANO. Do nové vlády mohou usednout také bývalí šéfové několika státních podniků a asociací či političtí veteráni.
před 43 minutami
Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí přetrvá i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.
před 47 minutami
Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta
12:06

Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta

Na začátku byl sen o úspěchu, na konci hrob v poušti. Příběh firmy Atari dodnes varuje, že tlak na zisk může zničit celé impérium.
Aktualizováno před 50 minutami
"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem chce Trump hovořit i o sporném tématu Tchaj-wanu.
před 1 hodinou
Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Z pohledu cestujících jde o drobnost. Z pohledu těch, kteří na železnici pracují, ale změna času znamená noční směnu s lehce rozhozeným rytmem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy