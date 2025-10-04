"Jste nepřátelské médium." Reportéra Aktuálně.cz odmítli pustit do štábu SPD

Na dohled od sídla Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda v hotelu Don Giovanni tým Aktuálně.cz zjistil, že se do pražského volebního štábu hnutí SPD nedostane. SPD kandidovala společně s Trikolorou, Svobodnými a PRO.
"Neakreditovala jsem vás kvůli tomu, že tady nechceme žádná nepřátelská média, která nás roky špiní," prohlásila mluvčí SPD Lenka Čejková navzdory tomu, že reportér Aktuálně.cz Jaroslav Synčák o hnutí nikdy v minulosti nepsal. "Vidím, že si mě tady paní natáčí, tak by bylo dobré, kdyby si to natáčel i někdo od nás," doplnila a obrátila se na své kolegy. Debatu si natáčeli i zástupci dalších médií.
Akreditaci vedle reportéra Aktuálně.cz Jaroslava Synčáka nedostali ani další naši reportéři Viet Tran a Ondřej Stratilík.
Podle čtvrtečního vyjádření nedostala akreditaci ani webová zpravodajská televize DVTV, SPD ji podle informací ze začátku týdne nedala ani portálu Novinky.cz. Mezi médii, kterým SPD zamítla akreditaci, je i týdeník Respekt.
Do jiných volebních štábů politických stran se reportéři Aktuálně.cz dostali, podle mluvčího Stačilo! a KSČM Romana Rouna do ostravského štábu hnutí nedostalo akreditace pět nebo šest redakcí, podle ČTK to Roun odůvodňoval přílišným zájmem přesahujícím kapacitu.
Místnost pro média je na štábu SPD oddělena od politiků a ostatních hostů, do vyhrazených prostor nemají novináři přístup. Pro zástupce médií je připraveno občerstvení.