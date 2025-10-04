Domácí

"Jste nepřátelské médium." Reportéra Aktuálně.cz odmítli pustit do štábu SPD

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Redakce Aktuálně.cz se zařadila mezi ta česká média, která hnutí SPD nevpustilo do svého volebního štábu. Stalo se tak navzdory faktu, že subjekt vedený Tomiem Okamurou mimo jiné deklaruje, že bojuje i za svobodu projevu. Server nedostal akreditaci, redaktor ale zkusil přijít. Mluvčí SPD Lucie Čejková udělit dodatečnou akreditaci odmítla, a to se slovy, že Aktuálně.cz je "nepřátelské médium".
Redaktora Aktuálně.cz nevpustili do volebního štábu SPD | Video: Jaroslav Synčák

Na dohled od sídla Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda v hotelu Don Giovanni tým Aktuálně.cz zjistil, že se do pražského volebního štábu hnutí SPD  nedostane. SPD kandidovala společně s Trikolorou, Svobodnými a PRO.

Související

"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?

Vietnamec, kampaň, volby, koalice Spolu

"Neakreditovala jsem vás kvůli tomu, že tady nechceme žádná nepřátelská média, která nás roky špiní," prohlásila mluvčí SPD Lenka Čejková navzdory tomu, že reportér Aktuálně.cz Jaroslav Synčák o hnutí nikdy v minulosti nepsal. "Vidím, že si mě tady paní natáčí, tak by bylo dobré, kdyby si to natáčel i někdo od nás," doplnila a obrátila se na své kolegy. Debatu si natáčeli i zástupci dalších médií. 

Akreditaci vedle reportéra Aktuálně.cz Jaroslava Synčáka nedostali ani další naši reportéři Viet Tran a Ondřej Stratilík.

Podle čtvrtečního vyjádření nedostala akreditaci ani webová zpravodajská televize DVTV, SPD ji podle informací ze začátku týdne nedala ani portálu Novinky.cz. Mezi médii, kterým SPD zamítla akreditaci, je i týdeník Respekt.

Do jiných volebních štábů politických stran se reportéři Aktuálně.cz dostali, podle mluvčího Stačilo! a KSČM Romana Rouna do ostravského štábu hnutí nedostalo akreditace pět nebo šest redakcí, podle ČTK to Roun odůvodňoval přílišným zájmem přesahujícím kapacitu.

Místnost pro média je na štábu SPD oddělena od politiků a ostatních hostů, do vyhrazených prostor nemají novináři přístup. Pro zástupce médií je připraveno občerstvení.

 
Mohlo by vás zajímat

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou

"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou
0:28
Aktuálně.cz Obsah domácí SPD volby Sněmovní volby 2025 - data

Právě se děje

před 3 minutami
Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Podle organizátorů jen v Barceloně demonstrovalo proti genocidě Palestinců v Pásmu Gazy na 300 tisíc lidí, píše agentura EFE.
před 4 minutami
Exslávista Diouf se projel na kolotoči. West Ham srazil jeho bývalý kapitán Rice

Exslávista Diouf se projel na kolotoči. West Ham srazil jeho bývalý kapitán Rice

Fotbalisté Arsenalu v 7. kole anglické ligy doma porazili West Ham 2:0 a před večerním zápasem Liverpoolu se posunuli do čela neúplné tabulky.
před 19 minutami
Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Šéfka Trikolory Zuzana Majerová, šéf PRO Jindřich Rajchl a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou dle propočtů novými poslanci hnutí SPD.
před 27 minutami
Deportační centra nebo Uganda. Devět zemí EU tlačí na zpřísnění migrační politiky

Deportační centra nebo Uganda. Devět zemí EU tlačí na zpřísnění migrační politiky

Cílem je dosáhnout zrychlení azylových řízení, zavést neomezenou deportační vazbu a návratová centra pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích.
Aktualizováno před 29 minutami
ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

ŽIVĚ
ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 32 minutami
Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Bobošíková se pohybovala většinu dosavadního života mezi novinařinou a politikou. Doposud jí vyšly jen jedny volby, a to do Evropského parlamentu.
před 37 minutami

Nejen "řízek pravicový". Smutek i radost ve volebních štábech objektivem reportérů

Prohlédnout si 23 fotografií
Parlamentní veterán Marek Benda (ODS) rozeslal své tradiční kroužkovací SMS, bude mu to stačit k udržení své pozice ve sněmovně?
Boris Šťastný, lídr kandidátky Motoristů sobě v Praze, ve volební štábu. Motoristé jsou štikou voleb.
Další zprávy