Slzy v očích Markéty Pekarové Adamové a odchod z politiky za velkého potlesku

Že bude začátek sobotního sněmu především o Markétě Pekarové Adamové, bylo jasné od prvního okamžiku, ještě než sněm začal. Její zástupce ve vedení strany, Vlastimil Válek, měl připravenou velkou kytici, kterou jí brzy po zahájení za potlesku delegátů předal - a v jejích očích se objevily slzy.
"Děkuju. Jestli jste mě chtěli na začátku dojmout, tak se vám to podařilo," byla její první slova, ve kterých vzpomněla na zakladatele TOP 09 a prvního předsedu strany Karla Schwarzenberga. "Za chvilkou to bohužel budou dva roky, co už není mezi námi. Což mě moc mrzí, protože mi každý den chybí," zalitovala.
Alea vzápětí se naopak usmála, když při pohledu na starší fotografii za ní podotkla, že podle delší délky vlasů je vidět, že už je ve vedení dlouho a je čas předat žezlo. Topku vedla šest let a když se ujímala vedení, nebyla v jednoduché situaci. Strana byla rozpolcena v tom, jestli ji má vést ona, nebo senátor Tomáš Czernin, kterého velmi podporoval spoluzakladatel strany a v minulosti i předseda Miroslav Kalousek.
Nakonec si delegáti zvolili poprvé v historii strany ženu, ale její přání, aby měla za místopředsedy Jiřího Pospíšila a Marka Ženíška, nevyslyšeli. Jejím prvním zástupcem se stal právě Czernin.
Czernin tehdy označil předcházející dva roky, kdy straně vládlo duo Jiří Pospíšil - Pekarová Adamová, za "bezčasí". Kalousek zase tvrdil, že jeho kolegyně ze sněmovny nemá dostatek schopností pro vedení strany.
Sázka na mládí a spolupráci
Ona sama se obracela především na mladé lidi, kterým jsou blízké hodnoty listopadu 1989, kdy padl komunistický režim, oceňovala i demonstrace, které v roce 2019 probíhaly proti tehdejšímu předsedovi vlády Andreji Babišovi. "Přidejte se k nám, jste vítáni," apelovala.
A o mladých a budoucnosti mluvila i ve svém proslovu na sobotním sněmu, kdy se v jednu chvíli obrátila na delegáty se svým "odkazem" na rozloučenou.
"Nevracejte se k minulosti jako ke všespasícímu léku. Veškeré návraty ke kořenům jsou jen brnkáním na strunu nostalgie. Selektivní paměť je totiž milosrdná, odnesla ze vzpomínek to negativní," tvrdila a vyzývala přítomné, aby se dívali mnohem víc dopředu.
"Svět kolem nás se ale velmi rychle mění a my nesmíme ustrnout. Uspěje jen ten, kdo bude otevřený všemu současnému i budoucímu, s otevřenou myslí bude čerpat inspiraci všude kolem, nebude se budoucnosti bát, ale bude se aktivně podílet na vytváření její podoby. Neobracejte se, prosím, do sebe," doporučovala s tím, aby byli otevřeni spolupráci.
V rámci aktuálního zpravodajství @Aktualnecz přináším klíčovou pasáž z projevu končící předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která ve svém “odkazu” mimo jiné naléhala na delegáty, aby se nevraceli do minulosti, aby byli otevření budoucím výzvám, aby byli odvážní.— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 8, 2025
Přestože Pekarová Adamová nehovořila výslovně o spolupráci v rámci koalice Spolu, bylo zřejmé, že zůstává její příznivkyní, byť ta s vládou Petra Fialy (ODS) minimálně na nějaký čas končí.
Mimochodem, hodně díky ní se v Topce objevila v posledních letech řada mladých lidí, kteří byli hodně vidět zejména v kampani před letošními sněmovními volbami. Společně s mladými příznivci ODS a lidovci jeli "kampaň bez bizáru" a často zastínili i starší členy těchto stran. Markéta Pekarová Adamová měla ale určitě představu, že Topka přitáhne ještě větší množství nejen nových mladých členů TOP 09, stejně jako věřila ve větší "sílu" strany.
Zásadním krokem končící předsedkyně bylo během jejího vedení strany uzavření velmi těsného politického spojenectví i přátelství s předsedou ODS Petrem Fialou a tehdy předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Vytvořili koalici Spolu, objeli v kampani před sněmovními volbami společně zemi a ve volbách porazili Babiše s jeho hnutím ANO, aby následně vytvořili vládu ještě za pomoci STAN a Pirátů.
Bude chybět, říkal Fiala při loučení
Už tehdy mluvila Markéta Pekarová Adamová na jedno osobní téma, které se nakonec ukázalo pro její budoucnost jako zcela zásadní - a stojí také za jejím odchodem z politiky. "Chtěla bych založit rodinu, věřím, že to skloubím s vedením strany," avizovala po zvolení. A když ke konci roku 2021 sestavoval Petr Fiala novou vládu, rozhodla se, že místo postu půjde na post, který je přece jen o něco méně náročný - byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny.
Už toto její osobní rozhodnutí, které vysvětlila až časem, vyvolávalo v části společnosti odpor, lidé si mysleli, že nechce do vlády kvůli pohodlnosti. A když následně ukázala, že dokáže zastávat jasná stanoviska, ve kterých se například vyjadřovala velmi kriticky k ruské agresi na Ukrajině, počet jejích kritiků dál narůstal. Jak odhalila její nedávno vydaná kniha Nejsem z cukru ani ze železa, ve skutečnosti prožívala velmi obtížné období, kdy se marně s manželem pokoušeli o dítě.
"Bylo stále více zřejmé, že těhotenství nepřijde přirozenou cestou. Ani několikaletá snaha nevedla k úspěchu. Nakonec se vše vyvinulo tak, že místo radostného důvodu jsem si snahou o těhotenství přivodila některé zdravotní komplikace, které nakonec zapříčinily můj odchod," svěřila se v knize a popisovala, jak kvůli vyhřezlé plotýnce a bolesti zad stále jednoho dne ve své kanceláři v předklonu neschopná se narovnat.
"Už poněkolikáté za poměrně krátkou dobu jsem jela na kapačky. Věděla jsem, že tohle se jen tak samo nespraví. Organismus rozhozený mnohaměsíční náročnou léčbou se najednou začal ozývat způsobem pro mě dosud nepoznaným," líčí v knize.
Brzy poté se po poradě s rodinou rozhodla, že oznámí odchod z politiky. Nejprve zašla za premiérem Fialou. Ten toto setkání připomněl i na sobotním sněmu TOP 09, kde vystoupil jako host a předsedkyni oslovil jako "milou Markétu".
"Můj velký dík patří především jí, a věřte mi, že toto poděkování není opravdu formální. "Přestože Markétino rozhodnutí opustit politiku chápu a od první chvíle, co jsem se ho dozvěděl, tak ho plně respektuji, tak musím říct, že bude chybět nejen TOP 09, ale celé české politice," přiznával. Mluvil také o tom, jak si oba navzájem ve své spolupráci věřili.
"Náš vztah nebyl jen kolegiální, ale i přátelský. Markéta vždy držela slovo, kryla mi záda, když to bylo potřeba, a posouvala nás spolu kupředu," nešetřil slovy chvály a přál jí vše dobré, ať ji její kroky povedou kdekoliv. A v jejích očích opět bylo vidět dojetí, ale také úleva z toho, že tíhu vedení přebírá nově zvolený předseda.
Za toho si delegáti zvolili poslance Matěje Ondřeje Havla, který neměl žádného protikandidáta. Ze 171 hlasů získal 120 hlasů. Některé regiony nominovaly na předsedu také poslance Jiřího Pospíšila, který se ale rozhodl kandidovat "jen" na 1. místopředsedu. Nakonec se jím i stal, když porazil protikandidáta, končícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Pospíšilovi dalo hlas 110 delegátů, Válkovi 63.