Domácí

Neúspěch Stačilo!? Aspoň dokážeme zaplatit naše závazky, reaguje "Vidlák" Sterzik

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
S tím, jak se sobotní odpoledne láme do večera, je ve volebním štábu hnutí Stačilo! čím dál zřejmější, že pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny nepřekročí. Daniel "Vidlák" Sterzik, předseda uskupení s komunisty na soupisce, je s neúspěchem smířený. "Je to určité překvapení," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.
"Rozhodně nebudeme házet flintu do žita," hodnotí Daniel "Vidlák" Sterzik neúspěch jeho hnutí Stačilo! ve volbách.
"Rozhodně nebudeme házet flintu do žita," hodnotí Daniel "Vidlák" Sterzik neúspěch jeho hnutí Stačilo! ve volbách. | Foto: Vratislav Dostál

Byl jedním z mála kandidátů hnutí Stačilo!, kteří v sobotu odpoledne v ostravském volebním štábu přišli mezi novináře. Přestože ještě nebyla sečtena většina volebních okrsků, byl si Daniel "Vidlák" Sterzik vědomý, že hnutí Stačilo! neuspělo.

Je zhruba 16:30, už počítáte s tím, že přes pět procent se nedostanete?

Výsledky napovídají tomu, že se skutečně přes těch klíčových pět procent asi nedostaneme. Budeme to samozřejmě brát tak, že do poslední chvíle není rozhodnuto, ale nemá smysl si namlouvat, že by to bylo jiné.

Jste překvapený?

Je to určité překvapení. Ale na druhou stranu hnutí Stačilo! si prošlo tou nejtěžší možnou cestou, která byla. I když nás to překvapuje, protože se dosavadní výsledky sčítání voleb liší hodně od průzkumů, které jsme měli. Ale dokážeme vidět důvody, proč tomu tak je.

Co se Stačilo! bude dál?

Rozhodně nebudeme házet flintu do žita, protože ty výsledky jsou dostatečně slibné na to, abychom měli důvod pracovat dál. Díky těmto výsledkům dokážeme vyrovnat veškeré naše závazky a nevidíme důvod, proč nepokračovat.

Je podle vás nutné něco uvnitř hnutí Stačilo! měnit?

V této chvíli se občané rozhodli, že se chtějí vydat spíše napravo. Řekněme, že po dravé pravicové vládě chtějí mít pravicovou vládu s lidskou tváří. Dovedu si představit, že za čtyři roky by si mohli skutečně začít přát tu vládu levicovou.

Jste si vědom nějakých vlastních chyb v kampani, které se promítly do výsledku?

Budeme si je samozřejmě analyzovat. Budeme si situaci velmi bedlivě analyzovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou

"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou
0:28
domácí Aktuálně.cz Obsah volby Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

před 3 minutami
Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

Podle organizátorů jen v Barceloně demonstrovalo proti genocidě Palestinců v Pásmu Gazy na 300 tisíc lidí, píše agentura EFE.
před 4 minutami
Exslávista Diouf se projel na kolotoči. West Ham srazil jeho bývalý kapitán Rice

Exslávista Diouf se projel na kolotoči. West Ham srazil jeho bývalý kapitán Rice

Fotbalisté Arsenalu v 7. kole anglické ligy doma porazili West Ham 2:0 a před večerním zápasem Liverpoolu se posunuli do čela neúplné tabulky.
před 19 minutami
Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Majerová z Trikolory, Rajchl z PRO a Šichtařová ze Svobodných budou poslanci SPD

Šéfka Trikolory Zuzana Majerová, šéf PRO Jindřich Rajchl a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou dle propočtů novými poslanci hnutí SPD.
před 27 minutami
Deportační centra nebo Uganda. Devět zemí EU tlačí na zpřísnění migrační politiky

Deportační centra nebo Uganda. Devět zemí EU tlačí na zpřísnění migrační politiky

Cílem je dosáhnout zrychlení azylových řízení, zavést neomezenou deportační vazbu a návratová centra pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích.
Aktualizováno před 29 minutami
ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

ŽIVĚ
ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 32 minutami
Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Věčná kandidátka Bobošíková. Zažila další volební debakl, nyní v barvách Stačilo!

Bobošíková se pohybovala většinu dosavadního života mezi novinařinou a politikou. Doposud jí vyšly jen jedny volby, a to do Evropského parlamentu.
před 37 minutami

Nejen "řízek pravicový". Smutek i radost ve volebních štábech objektivem reportérů

Prohlédnout si 23 fotografií
Parlamentní veterán Marek Benda (ODS) rozeslal své tradiční kroužkovací SMS, bude mu to stačit k udržení své pozice ve sněmovně?
Boris Šťastný, lídr kandidátky Motoristů sobě v Praze, ve volební štábu. Motoristé jsou štikou voleb.
Další zprávy