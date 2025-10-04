Neúspěch Stačilo!? Aspoň dokážeme zaplatit naše závazky, reaguje "Vidlák" Sterzik

Byl jedním z mála kandidátů hnutí Stačilo!, kteří v sobotu odpoledne v ostravském volebním štábu přišli mezi novináře. Přestože ještě nebyla sečtena většina volebních okrsků, byl si Daniel "Vidlák" Sterzik vědomý, že hnutí Stačilo! neuspělo.
Je zhruba 16:30, už počítáte s tím, že přes pět procent se nedostanete?
Výsledky napovídají tomu, že se skutečně přes těch klíčových pět procent asi nedostaneme. Budeme to samozřejmě brát tak, že do poslední chvíle není rozhodnuto, ale nemá smysl si namlouvat, že by to bylo jiné.
Jste překvapený?
Je to určité překvapení. Ale na druhou stranu hnutí Stačilo! si prošlo tou nejtěžší možnou cestou, která byla. I když nás to překvapuje, protože se dosavadní výsledky sčítání voleb liší hodně od průzkumů, které jsme měli. Ale dokážeme vidět důvody, proč tomu tak je.
Co se Stačilo! bude dál?
Rozhodně nebudeme házet flintu do žita, protože ty výsledky jsou dostatečně slibné na to, abychom měli důvod pracovat dál. Díky těmto výsledkům dokážeme vyrovnat veškeré naše závazky a nevidíme důvod, proč nepokračovat.
Je podle vás nutné něco uvnitř hnutí Stačilo! měnit?
V této chvíli se občané rozhodli, že se chtějí vydat spíše napravo. Řekněme, že po dravé pravicové vládě chtějí mít pravicovou vládu s lidskou tváří. Dovedu si představit, že za čtyři roky by si mohli skutečně začít přát tu vládu levicovou.
Jste si vědom nějakých vlastních chyb v kampani, které se promítly do výsledku?
Budeme si je samozřejmě analyzovat. Budeme si situaci velmi bedlivě analyzovat.