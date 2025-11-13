Auto

Zatočíme s elektroauty, slibuje Babišova vláda. A chce radikální změnu na dálnicích

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 18 minutami
Zatím nemá pevné personální obsazení, co bude chtít změnit, už je ale jasné. Vznikající nová vláda ve složení ANO, SPD a Motoristé sobě v minulém týdnu nastínila, jaké budou následující čtyři roky její priority. A to i ve vztahu k řidičům jedno- či dvoustopých vozidel. Změní se toho docela hodně, pokud politici své sliby dodrží.
Na první pohled je to schované až skoro na konec první strany věnující se dopravě. Přesto by se podle návrhu programového prohlášení nové vlády mohla zásadně změnit pravidla na vybírání dálničních poplatků. Vláda vznikající na půdorysu ANO, SPD a Motoristů sobě totiž slibuje následující. "Srovnáme podmínky pro elektromobily a klasická vozidla, včetně dálničních známek, a zmrazíme jejich cenu i související poplatky pro osobní dopravu."

Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Dálnice D3

V současné době jsou totiž elektromobily (a auta na vodík, kterých je ale minimum) osvobozené mimo jiné právě od platby za dálniční známku. Jejich majitelé tak tímto způsobem od nového roku ušetří 2570 korun. Roční kupón na rok 2026 totiž zdražil o 130 korun.

Pro zmrazení cen dálničních známek by ale bylo nutné upravit zákon, protože od letošního ledna se částka automaticky určuje na základě inflace v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. K úpravě zákona tak dojde nejdříve během příštího roku, čili od ledna 2027 by mohla zůstat cena na 2570 Kč za roční, 430 Kč za třicetidenní, 300 Kč za desetidenní a 230 Kč za denní známku.

Do návrhu prohlášení se nicméně povedlo prosadit i návrh, který měli před volbami v programu jen Motoristé: "Zavedeme rovněž doplňkový režim flotilových dálničních známek."

Přesně pod tímto spojením totiž Motoristé sobě před volbami slibovali zavedení známek vázaných nikoliv na SPZ jako je tomu dnes, ale konkrétní firmu nebo domácnost. "Známku nebude nutné pevně vázat na konkrétní SPZ, ale bude ji možné flexibilně přiřazovat podle aktuální potřeby," stálo doslova v předvolebním programu strany.

ANO a Spolu se předhání, kdo slíbí víc dálnic. Ve hře i velká změna dálničních známek

Dálnice D1, Chodov
Přehled

Případné zavedení podobného systému by nicméně státní rozpočet stálo nemalou částku, protože jen z dálničních známek do něj loni přiteklo sedm miliard korun. K tomu je potřeba připočíst i možnost zastavení růstu příjmů skrze zdražování dálničních známek. Ani zavedení poplatků pro elektromobily by takovou díru nejspíše nezacelilo.

Nová vláda by možná i proto ráda převedla zisky z provozu městských radarů do Státního fondu dopravní infrastruktury. Peníze už by tedy nezískávaly přímo města a obce, ale jejích prostřednictvím by stát spolufinancoval různé dopravní stavby.

Na čem se všechny tři strany shodly už před volbami, byl boj proti zákazu spalovacích motorů v roce 2035. V návrhu prohlášení to proto samozřejmě nechybí, stejně jako boj proti zavádění uhlíkových daní na paliva.

Automobilky se bouří proti Evropské unii: "Zákaz spalovacích motorů není reálný"

Nabíjení elektromobilů

O tom, co se skutečně se spalovacími motory stane za deset let, bude Evropská komise jednat patrně ještě před koncem letošního roku. Na konci srpna už se objevila iniciativa velkých automobilek, která by zákaz plánovaný na rok 2035 chtěla posunout, nebo alespoň zmírnit, protože prodeje elektromobilů zatím nedosahují očekávaných čísel.

Na předvolební programy jednotlivých stran pak navazují sliby o dokončení dálničních úseků. Do roku 2029 chce vláda zcela dokončit propojení s Polskem skrze dálnici D11, Prahu a Karlovy Vary má propojit dokončená D6. Oboje mělo hnutí ANO v programu se slibem dokončení do roku 2028. Podle vlády má být za čtyři roky hotové také rozšíření D1 na křížení Brno-jih a prodloužení D35 do Mohelnice.

Už za necelé dva roky povede D3 přes celé jižní Čechy až po napojení s Rakouskem (ANO před volbami slibovalo rok 2028) a Pražský okruh se rozšíří na Černý most. Vláda chce také dostavět propojení mezi D1 a D11.

Kdo čeká 150 km/h, bude často zklamaný. Projeli jsme budějovickou dálnici

Dálnice D3
5 fotografií

Kromě dokončených úseků by za čtyři roky měly být ve výstavbě středočeské části dálnice D3, všechny úseky D52 budou na pevné pláni, do roku 2028 bude zahájená výstavba zbývající část Pražského okruhu a pokračovat se bude ve stavbě D49 spojující Zlínský kraj se Slovenskem.

Svým způsobem je zajímavé, že co se týká konkrétních úseků, převzalo ho programové prohlášení vlády - až na některé termíny dokončení - prakticky kompletně z programu hnutí ANO. Z mnoha slibů Motoristů sobě se do programového prohlášení dostaly jen doplňkový režim flotilových dálničních známek a změna odvodu zisků z rychlostních radarů.

"Jako jízda v tovární hale." Střecha příští dálnice dlouhá dva kilometry budí rozpaky

Zastřešení dálnice D55
8 fotografií

Vyjma dálnic se spousta slibů týká také železnice a rozšiřování stávajících koridorů, kde pak budou vlaky moci jezdit 200 km/h. Rozšířená má být také elektrifikace a 400 přejezdů má dostat vyšší úroveň zabezpečení.

Řidiči taxislužeb by podle vznikající vlády měli také povinně prokázat znalost češtiny a splňovat jasné kvalifikační a profesní podmínky.

 
Další zprávy