ANO pár dní před volbami přesvědčilo nevoliče a přetáhlo příznivce Okamurovi

před 1 hodinou
Hnutí ANO se v závěru kampaně podařilo přesvědčit nevoliče i část lidí, kteří ještě deset dní před sněmovními volbami zvažovali, že budou volit SPD. Do poslední chvíle byl nejasný výsledek Motoristů, o jejich úspěchu se rozhodlo až ve volebních místnostech. Na konferenci Sněmovní volby 2025, která se konala na brněnské Masarykově univerzitě, to řekl analytik agentury STEM Martin Kratochvíl.
Předseda SPD Tomio Okamura a předseda ANO Andrej Babiš se nyní přetahují o podobnou skupinu voličů. Při jejich oslovování volí stále ostřejší slovník.
Předseda SPD Tomio Okamura a předseda ANO Andrej Babiš se nyní přetahují o podobnou skupinu voličů. Při jejich oslovování volí stále ostřejší slovník.

Hnutí ANO po sečtení výsledků ze všech okrsků vyhrálo letošní volby do Poslanecké sněmovny se ziskem 34,51 procenta hlasů před koalicí Spolu s 23,36 procenta a Starosty s 11,23 procenta. Piráti obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD 7,78 procenta a Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.

"Výsledek za nás výzkumníky v podstatě celý rok před volbami jasný nebyl," řekl Kratochvíl. Odborníci po volbách srovnávali, jaké preference lidé uváděli dříve v průzkumech a komu nakonec svůj hlas dali.

Jedním z faktorů ovlivňujících výsledek byla účast. "Dlouhou dobu jsme viděli poměrně nízkou volební účast. Týden před volbami se nakonec o své účasti rozhodla až čtvrtina voličů. Mobilizovali se odpůrci stávající vlády. Z přelivů je patrné, že si ANO udrželo obrovské množství voličů z roku 2021. Pokud někteří přešli, nebylo to na 'druhou stranu', tedy ke Spolu, STAN či Pirátům. ANO získalo také třeba bývalé voliče sociálních demokratů, nevoliče nebo příznivce SPD, které ztratilo až polovinu voličů z roku 2021 a ztráty odnikud nedokázalo nahradit," řekl odborník. Deset dní do voleb pak podle něj ANO oslovilo desetinu nevoličů a čtvrtinu těch, kteří zvažovali SPD.

Agentura se zaměřila také na volbu lidí, kteří v roce 2023 podpořili v prezidentských volbách Petra Pavla, předsedu ANO Andreje Babiše nebo k urnám nepřišli. Pavlovi voliči častěji dali hlas někomu jinému než stranám bývalé pětikoalice, které Pavla podporovaly, nebo k volbám nedorazili. Hnutí ANO se naopak podařilo mobilizovat i ty, kteří v roce 2023 svůj hlas neodevzdali.

Za těžce předvídatelný považuje Kratochvíl výsledek Motoristů. "Až do samotného konce to neměli jisté. Sice se zmobilizovali ti, kteří se obecně o politiku nezajímají, ale zároveň nebylo zřejmé, zda podpoří Motoristy," poznamenal. Část voličů, která byla stěžejní pro získání pěti procent hlasů, se rozhodla až ve volební místnosti, dodal.

Přesuny voličů v posledním týdnu jsou podle politoložky Petry Guasti z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy výsledkem moderace Andreje Babiše. "Řekl, že geopoliticky zůstáváme tam, kde jsme. Odmítl referendum o vystoupení z EU a NATO a začal oslovovat voliče, kteří byli nespokojení s výkonem vlády, ale ne s demokratickým režimem. Kandidáti Stačilo! neslevili a pak byli překvapení, že se všichni soustředili na jejich geopolitickou agendu. Pro českou demokracii je dobrou zprávou, že ANO při kampani nepřekročilo hranici mezi systémem a antisystémem," řekla Guasti.

Podle ní sice volby potvrdily, že se polarizace stala strukturální vlastností systému. "Jde ale o polarizaci o směr, nikoliv o režim. Nakonec i nespokojení voliči zůstávají v systému," doplnila.

 
