Ruští parlamentní politici doufají, že Česko po volbách změní orientaci

před 1 hodinou
Ruští parlamentní politici, které dnes cituje agentura TASS, po vítězství hnutí ANO v parlamentních volbách doufají ve změnu orientace České republiky v zahraniční politice. Myslí si například, že Česká republika by se mohla přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají vstřícnější postoj k Rusku než současná vláda.
Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij označil vítězství hnutí ANO v letošních parlamentních volbách za políček zastáncům EU a NATO a "bruselským rusofobům". Podle něj jsou voliči unaveni falešnými liberálními hodnotami a hysterií proti Rusku, a požadují ochranu národních zájmů.

"Bruselští byrokrati by se měli začít starat o své problémy místo toho, aby pohřbívali evropský blahobyt ve válce do posledního Ukrajince," řekl Sluckij.

Šéf výboru pro informační politiku Rady federace Alexej Puškov označuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše za konzervativce a euroskeptika. Maďarský premiér Viktor Orbán by tak podle Puškova mohl získat v Evropské unii nového spojence - Babiše.

"Pokud se Babišovi podaří vytvořit vládu na základě výsledků voleb, tak stávající liberální probruselský kabinet podá demisi a politický profil České republiky se změní," uvedl Puškov. Rada federace je horní komorou ruského parlamentu.

Změnu české zahraniční politiky očekává i ruský tisk. V kampani ale Babiš opakovaně odmítal, že by chtěl orientovat vládní politiku více na východ. Uváděl také, že jeho vláda v roce 2021 z Česka vyhostila 18 pracovníků ruského velvyslanectví. Praha tak učinila s odvoláním na zjištění bezpečnostních složek, podle nichž jsou dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU důvodně podezřelí z výbuchů v muničním skladě ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

 
