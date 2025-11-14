Babiš ani náznakem neřekl, jak vyřeší střet zájmů. Čas má do Vánoc, zní z Hradu

Prezident Petr Pavel zároveň po Babišovi dlouhodobě požaduje, aby způsob, kterým vyřeší svůj střet zájmů, oznámil veřejně před celým národem. Předseda hnutí ANO sice stále dokola opakuje, že to řešení má a že bude v souladu s tím, co tvrdí české soudy a Evropská komise, cokoli konkrétního k tomu ale odmítá říct.
"Ani prezidentovi v tomto ohledu nic neprozradil. Říkal mu to samé, co potom novinářům - že budou řešit jeho střet zájmů snad i poté, co zemře," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz zdroj detailně obeznámený s vyjednáváním.
Fakticky to znamená, že ani v tomto týdnu nedošlo v této věci k jakémukoli posunu, který by Babiše přiblížil k tomu, že ho prezident v dohledné době jmenuje předsedou vlády.
"My jsme o tom diskutovali. Pan prezident má na to nějaký názor. Mluvili jsme o nějakých usneseních nějakých orgánů. My si to ještě nastudujeme a potom se k tomu vyjádřím," uvedl Babiš ve středu na improvizované tiskové konferenci po jeho schůzce s prezidentem na Hradě.
Podle informací redakce zároveň ale prezidenta o termín další schůzky nepožádal.
Kdo diktuje tempo
Otázka ovšem je, jak dlouho může situaci protahovat. Přitom platí, že jakmile bude Andrej Babiš jmenován předsedou vlády, role prezidenta Petra Pavla ustoupí do pozadí. A bude to Babiš, kdo bude diktovat tempo i styl hry.
Proto Petr Pavel jmenování Babiše předsedou vlády podmiňuje tím, že veřejně slíbí, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. A předtím, než tak učiní, se sejde se všemi kandidáty na ministry.
"Zvát si je začne v týdnu od 24. listopadu," prozradil redakci zdroj detailně obeznámený se situací.
Klíčová otázka zní ale takto: co když Babiš s žádným věrohodným řešením nepřijde? Co bude potom a do kdy je prezident ochoten čekat?
"Tím termínem, do kdy by tak měl Andrej Babiš učinit, jsou Vánoce. Pak by prezident nejspíš začal hledat jiné řešení." A na doplňující otázku, jak by takové řešení mohlo vypadat, nám bylo řečeno, že je to předčasné.
Havlíček premiérem?
Už v týdnu před volbami se nicméně Babiš podle našich informací na schůzce s prezidentem nechal slyšet, že si za jistých okolností umí představit, že by byl předsedou vlády Karel Havlíček.
Babiš se v mezičase se svými koaličními partnery shodl, že nebudou měnit programové prohlášení, v tom smyslu, aby do něj zapracovali požadavky prezidenta týkající se války na Ukrajině a navyšování výdajů na obranu.
A prezidentovi nezbude nic jiného než to akceptovat. Ostatně jeho rolí není zasahovat do programového prohlášení budoucí vlády. S prohlášením totiž bude muset budoucí kabinet předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a tam si ho obhájit před tím, než dolní komora přistoupí k hlasování o důvěře vládě.
To je ale zatím v nedohlednu. Babiš musí nejdřív nastínit řešení svého střetu zájmů. A snad nikdo - a možná ani on - neví, kdy a jak to učiní.