První scénáře: ANO bude potřebovat dva partnery, klíč k vládě třímají Motoristé

před 55 minutami
Ještě není vše sečtené, ještě není úplně hotovo. Přesto se nám rýsuje vcelku jednoznačná povolební konstelace. Hnutí ANO získá výrazně přes třicet procent hlasů, Stačilo! skončí pod pěti procenty a spokojení nebudou ani v SPD. Klíč k příští vládě budou držet skoro jistě Motoristé.
Základní trend je tento: s tím, jak budou nabíhat výsledky z velkých měst, půjde hnutí ANO mírně dolů, zatímco koalice Spolu nahoru. Na tom hlavním to ale nezmění nic: hnutí ANO Andreje Babiše volby drtivě vyhrálo, vcelku realistické je, že se hegemon české politiky přiblíží dosavadnímu historickému rekordu, který drží ODS. Ta ve volbách v roce 2006 brala 35,38 procenta hlasů.

Na druhém místě skončí s odstupem dosud vládní koalice Spolu. Sice to nebude propadák pod dvaceti procenty, přesto půjde o drtivou porážku. Okolo deseti procent získají STAN a Piráti, což bude v součtu o dost víc než jejich společný výsledek z voleb v roce 2021 - tehdy získali 15,62 procenta hlasů.

Mezi vítěze se budou počítat zejména Motoristé sobě předsedy Petra Macinky a europoslance Filipa Turka, mezi poražené zase SPD. A propadákem skončily volby pro Stačilo! Kateřiny Konečné.

Pokud jde o budoucí vládu, situace se jeví takto: hnutí ANO bude k většině potřebovat nejspíš dva partnery. Z předvolebních vyjádření jejich lídrů plyne, že budou preferovat menšinovou vládu s Motoristy, jejíž vznik by umožnila SPD. Okamurovo hnutí by však nebylo přímo ve vládě, podporovalo by ji. Ostatně sama SPD si je vědoma své mizerné výchozí pozice, a tudíž se začíná Babišovi a spol. už tak trochu podbízet.

Neúspěch Stačilo!? Aspoň dokážeme zaplatit naše závazky, reaguje "Vidlák" Sterzik

Jazýček na vahách 

A pak je tady ještě jedna, byť spíše teoretická varianta. Pokud nedojde k nějakému nečekanému zvratu během sčítání hlasů ve velkých městech, je vcelku možné, že by mohla mít aritmetickou většinu také koalice Spolu se Starosty a nezávislými, Piráty a Motoristy. Byť Petr Macinka před volbami řekl, že "hlas žádného z Motoristů Petr Fiala nikdy nedostane".

Jinak řečeno: Motoristé po volbách budou hrál roli "jazýčku na vahách", to oni nakonec rozhodnou o tom, jaká vláda vznikne. Otázka ovšem je, zda si lze v každodenní realitě představit, že se na něčem Motoristé a Piráti domluví. Na druhou stranu si lze stěží představit, že se o to koalice Spolu aspoň nepokusí. Obzvlášť když několik měsíců tvrdila, že teď jde o všechno.

A pokud jde o aritmetické většiny, vypadá to také na možnost ANO a ODS, tady je ale otázkou, jak lidé kroužkovali a zda třeba kandidáty ODS nebudou "přeskakovat" lidovci, a také na variantu ANO a STAN. To jsou ale v danou chvíli pouze teoretické možnosti.

Nejblíže realitě nyní je pokus o vznik menšinové vlády hnutí ANO a Motoristů s podporou SPD.

 
