První scénáře: ANO bude potřebovat dva partnery, klíč k vládě třímají Motoristé

Základní trend je tento: s tím, jak budou nabíhat výsledky z velkých měst, půjde hnutí ANO mírně dolů, zatímco koalice Spolu nahoru. Na tom hlavním to ale nezmění nic: hnutí ANO Andreje Babiše volby drtivě vyhrálo, vcelku realistické je, že se hegemon české politiky přiblíží dosavadnímu historickému rekordu, který drží ODS. Ta ve volbách v roce 2006 brala 35,38 procenta hlasů.
Na druhém místě skončí s odstupem dosud vládní koalice Spolu. Sice to nebude propadák pod dvaceti procenty, přesto půjde o drtivou porážku. Okolo deseti procent získají STAN a Piráti, což bude v součtu o dost víc než jejich společný výsledek z voleb v roce 2021 - tehdy získali 15,62 procenta hlasů.
Mezi vítěze se budou počítat zejména Motoristé sobě předsedy Petra Macinky a europoslance Filipa Turka, mezi poražené zase SPD. A propadákem skončily volby pro Stačilo! Kateřiny Konečné.
Pokud jde o budoucí vládu, situace se jeví takto: hnutí ANO bude k většině potřebovat nejspíš dva partnery. Z předvolebních vyjádření jejich lídrů plyne, že budou preferovat menšinovou vládu s Motoristy, jejíž vznik by umožnila SPD. Okamurovo hnutí by však nebylo přímo ve vládě, podporovalo by ji. Ostatně sama SPD si je vědoma své mizerné výchozí pozice, a tudíž se začíná Babišovi a spol. už tak trochu podbízet.
Jazýček na vahách
A pak je tady ještě jedna, byť spíše teoretická varianta. Pokud nedojde k nějakému nečekanému zvratu během sčítání hlasů ve velkých městech, je vcelku možné, že by mohla mít aritmetickou většinu také koalice Spolu se Starosty a nezávislými, Piráty a Motoristy. Byť Petr Macinka před volbami řekl, že "hlas žádného z Motoristů Petr Fiala nikdy nedostane".
Jinak řečeno: Motoristé po volbách budou hrál roli "jazýčku na vahách", to oni nakonec rozhodnou o tom, jaká vláda vznikne. Otázka ovšem je, zda si lze v každodenní realitě představit, že se na něčem Motoristé a Piráti domluví. Na druhou stranu si lze stěží představit, že se o to koalice Spolu aspoň nepokusí. Obzvlášť když několik měsíců tvrdila, že teď jde o všechno.
A pokud jde o aritmetické většiny, vypadá to také na možnost ANO a ODS, tady je ale otázkou, jak lidé kroužkovali a zda třeba kandidáty ODS nebudou "přeskakovat" lidovci, a také na variantu ANO a STAN. To jsou ale v danou chvíli pouze teoretické možnosti.
Nejblíže realitě nyní je pokus o vznik menšinové vlády hnutí ANO a Motoristů s podporou SPD.