Co skutečně hrozí Turkovi? Advokát Sokol zmínil hlavní sporné body v rasistické kauze

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Některé nenávistné výroky, které se připisují Filipu Turkovi, jsou staré i více než dekádu. V takovém případě by novému poslanci za Motoristy nic nehrozilo - skutek by byl promlčen. Otázka také je, zda již smazané příspěvky naplňují skutkovou podstatu trestného činu. "Jsem k tomu obecně skeptický," vyjádřil se pro Aktuálně.cz právník Tomáš Sokol. A zmínil i další problematické body kauzy Turek.
Mluvčí policie Jan Daněk ve středu informoval, že výroky připisované Turkovi již mají vyšetřovatelé v hledáčku. Konkrétně prověřují trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. V tuto chvíli není vyloučeno ani rozšíření o další trestné činy.

"Je to ale tak nepřehledná situace, že se z ní nic vydedukovat nedá. Z rámcových informací se zdá, že se měl některých výroků dopustit před lety. Pokud tomu tak je, už mu za ně nic podle mého názoru nehrozí," konstatoval Sokol.

Právě ke stáří jednotlivých příspěvků budou muset orgány činné v trestním řízení přihlédnout. Pro trestný čin hanobení národa, rasy a etnické či jiné skupiny veřejně přístupnou počítačovou sítí činí horní sazba tři roky. Promlčecí doba je ale v tomto případě pět let.

Za některé Turkovy výroky, které jsou staré dekádu a více, tak novému poslanci za Motoristy sobě pravděpodobně žádný trest nehrozí. Platí to i pro jeho komentáře v případu popálení tříleté romské dívky Natálky z roku 2010. Je možné, že policie sice hlavní část případu prověří, ale následně odloží.

Smazáním příspěvků na sociálních sítích nicméně nezaniká trestný čin a při výsleších a dalších analýzách mohou vyšetřovatelé narazit na další pochybnosti. Otázka také je, zda nenávistné a rasistické výroky v prezentované intenzitě naplní skutkovou podstatu, aby se daly považovat za trestný čin. "Jsem k tomu obecně skeptický," pokračoval Sokol.

Žádný rychlý arbitr neexistuje

Policisté budou nejspíše zkoumat, kolik příspěvků se napsalo, jestli opravdu pocházely z jeho profilu, zda byly volně přístupné a nakolik byly rovněž autentické. To vše by mělo ideálně projít také znaleckým zkoumáním - žádný rychlý a spolehlivý arbitr se zde zkrátka nenajde.

"Stejně tak je rozdíl, pokud podobné výroky řeknu vám, nebo veřejně tisícům lidí. I to hraje roli," sdělil advokát redakci Aktuálně.cz.

Než se případ došetří, může uběhnout klidně i rok. Tolik času nicméně nový motoristický poslanec nemá - pokud stále věří na rapidně se zmenšující naději, že by se přece jen stal šéfem české diplomacie.

7:01

I kdyby Turek podal žalobu na ochranu osobnosti, udělal z případu civilní záležitost a odkazoval se na Listinu základních práv a svobod, časově by si nepomohl. "Začalo by se to projednávat možná tak za měsíc a půl, spor by pak mohl trvat i rok. Žaloby na ochranu osobnosti ale mnohdy trvají mnohem déle," vysvětlil právník.

Z hlediska časové náročnosti je pak trestní oznámení na stejné rovině. "I kdyby policie nakonec dospěla k závěru, že tam je podezření, samotné dokazování je na měsíce. A pak je tu trestní řízení," dodal Sokol.

 
