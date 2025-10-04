Domácí

Motoristé obětí Babiše? Politolog popsal krutý scénář pro Macinku a spol.

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Nejpravděpodobnější scénář pro formování nové vlády počítá s koalicí hnutí ANO a Motoristů, která by se opírala o podporu SPD, tvrdí politolog Lubomír Kopeček. Pro nováčka ve sněmovně to ale může být pořádně komplikované.
Spotlight volby 2025: Politolog Lubomír Kopeček | Video: Aktuálně.cz

Zatímco ANO slibuje "všechno všem", například prosazení větších valorizací důchodů a zvyšování platů státních zaměstnanců, Motoristé razí vizi úsporného státu a snahu o vyrovnané příjmy a výdaje, což je v přímém rozporu s plány Andreje Babiše, upozorňuje zástupce vedoucího Katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Pokud toto programové tření nastane, silnější stranou bude nepochybně ANO, které navíc může počítat s podporou SPD, pro niž rozdávání prostředků nepředstavuje problém. Kvůli tomuto naprostému rozporu s politikou vlády si Kopeček dovede představit, že se z Motoristů může stát "strana na jedno použití, která po tomto volebním období zmizí z Poslanecké sněmovny."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00:39-00:04:04 Jaké je základní hodnocení výsledků? Byl výsledek ANO se 35 % velkým překvapením? Jak Babiš těžil z kritiky vlády v době energetické krize a vysoké inflace?

00:04:04-00:08:32 Je 23 % pro koalici Spolu přijatelný výsledek? Byl poslední týden kampaně klíčový pro ANO i Spolu? Ohrozí výsledek budoucnost Petra Fialy v čele koalice?

00:08:32-00:14:41 Kdo z koalice Pirátů a STAN vydělal na odchodu z vlády? Proč byl propad hlasů u formace Stačilo! fatální? Proč bývalí voliči sociální demokracie nepodpořili Stačilo! prakticky vůbec?

00:14:41-00:20:46 Jaké slovo bude mít Tomio Okamura při formování vlády? Proč SPD získala méně hlasů než v minulých volbách? Zvládli Motoristé překonat skandály Filipa Turka?

00:20:46-00:30:02 Která varianta vlády je nejpravděpodobnější? Hrozí, že Tomio Okamura bude předsedou sněmovny? Proč je programový rozpor mezi ANO a Motoristy "velká třecí plocha"? Může se z Motoristů stát "strana na jedno použití"? Může Babišova vláda přežít čtyři roky i přesto, že bude "velmi neklidná"?

 
Další zprávy