Domácí

Politická šikana: Fiala tříská dveřmi a Babišovi jde jen o jedno, hodnotí komentátoři

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 58 minutami
Rozpočet, nové rozložení sněmovny a tlak na veřejnoprávní média. Politická scéna se po volbách ocitla v přechodném období, kdy vláda ještě nevznikla, ale zásadní rozhodnutí už se připravují. Babiš mezitím odjel na dovolenou a média zatím řeší přetahovanou odcházející vlády o rozpočet i doznívající kauzu Filipa Turka. Jaký bude ale program nové vlády? Poslechněte si nejnovější díl našeho podcastu.
Video: Vratislav Dostál, Michaela Nováčková

Rozpočtové provizorium je znovu na stole. Končící vláda předložila zákon o rozpočtu 30. září, tedy v zákonné lhůtě, ale krátce nato se rozpustila Poslanecká sněmovna.

Nová sněmovna má poprvé zasednout 3. listopadu a rozpočet bude nutné předložit znovu. "Je to nejdůležitější zákon roku a vlády si dlouhodobě nechávají jeho předložení na poslední chvíli. Přitom by to mohly udělat už dávno," říká Vratislav Dostál. Premiér Petr Fiala navíc avizoval, že kabinet návrh znovu předkládat neplánuje, což by prodloužilo rozpočtové provizorium.

Porušila vláda zákon?

Součástí debaty je i zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, který jde s rozpočtem ruku v ruce. Současná vláda jej nepředložila společně, což zkritizovala i Národní rozpočtová rada. "Celá kauza vznikla zbytečně. Nejprve Fiala říkal, že to znova nepředloží, teď už koalice naznačuje, že ustoupí," konstatuje Michaela Nováčková. Pokud by nová vláda vznikla až v prosinci, jak naznačil Andrej Babiš, zůstala by země bez schváleného rozpočtu výrazně déle.

Politické napětí se přenáší i do sněmovny. Piráti, kteří mají 18 poslanců, nezískali žádného předsedu výboru, zatímco menší strany jako KDU-ČSL nebo TOP 09 ano. "Piráti se cítí obejití a oprávněně. Pokud by Babiš projevil alespoň špetku velkorysosti, mohl jim něco nabídnout. Ale to není jeho styl," říká Dostál. Předsednictví výborů přitom má zásadní význam pro určování agendy a vliv opozice.

První programová shoda: nevydávat

Související

Moravec: Ať mi řeknou do očí, že chtějí Otázky zrušit. ČT chce někdo zlikvidovat

Václav Moravec - moderátor

Vláda, kterou sestavuje Babiš, bude podle všeho pevně pod jeho kontrolou. SPD i Motoristé se už přizpůsobují jeho vůli. "Motoristé už teď přejímají roli stafáže a obhajují rozhodnutí ANO," komentuje Dostál. Jedním z prvních testů nové vlády může být budoucnost veřejnoprávních médií. Babiš opakovaně sliboval zrušení koncesionářských poplatků a převedení rozpočtu České televize pod stát.

Ve veřejné debatě přitom stále silněji zaznívá jméno Václava Moravce. Moderátor je podle Dostála pod tlakem rady televize už více než pět let a jeho pořad se stal symbolem odporu vůči snahám ovládnout veřejnoprávní média. "Tlak je dlouhodobý, nechutný a silný. Moravec ho snáší až neuvěřitelně dlouho," říká Dostál. Politici z Babišova tábora v minulosti opakovaně útočili právě na jeho pořady.

Sněmovna bude také rozhodovat o vydání několika poslanců k trestnímu stíhání - včetně samotného Andreje Babiše, Tomia Okamury a možná i Filipa Turka. Hlasování se očekává už brzy po ustavení nové sněmovny. "O tohle Babišovi půjde hodně. Už teď je zřejmé, že SPD i Motoristé ho budou krýt," říká Dostál. To může být první zásadní střet nové většiny s opozicí a veřejností.

Pokud chcete slyšet celý díl včetně detailů zákulisních vyjednávání i politické postřehy z prvních povolebních týdnů, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
Mohlo by vás zajímat

"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Chudoba v Česku: Situaci zhoršují nízké mzdy i nedostupné bydlení

Chudoba v Česku: Situaci zhoršují nízké mzdy i nedostupné bydlení

V Bystřici nad Pernštejnem zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia

V Bystřici nad Pernštejnem zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia

Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd
domácí Aktuálně.cz Obsah Politická šikana Podcasty Aktuálně.cz Andrej Babiš Václav Moravec Česká pirátská strana - volby do Poslanecké sněmovny 2013 ANO 2011 Petr Fiala

Právě se děje

před 19 minutami
"Jsem fakt dost rozbitej." Čech dal 271 kilometrů za den, hvězdu vyhodili kvůli stanu

"Jsem fakt dost rozbitej." Čech dal 271 kilometrů za den, hvězdu vyhodili kvůli stanu

Český ultramaratonec Radek Brunner další fenomenální výkon. Mezi světovou špičku patří navzdory vážné autoimunitní chorobě.
Aktualizováno před 23 minutami
Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

ŽIVĚ
Lavrov s Rubiem jednali o krocích k chystanému summitu Putina a Trumpa

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Legenda o Ztracené kolonii Roanoke. Osud 115 lidí přitahuje čtyři staletí
Přehled

Legenda o Ztracené kolonii Roanoke. Osud 115 lidí přitahuje čtyři staletí

Nové archeologické a klimatologické důkazy odhalují, co se nejpravděpodobněji stalo se Ztracenou kolonií Roanoke.
před 37 minutami
Na obloze září hned dvě komety. Český snímek jedné z nich ohromil NASA

Na obloze září hned dvě komety. Český snímek jedné z nich ohromil NASA

Na podzimní obloze září hned dvě jasné komety – Lemmon a SWAN. První z nich se povedlo Petru Horálkovi zachytit tak, že jeho snímek ocenila i NASA.
Aktualizováno před 49 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Politická šikana: Fiala tříská dveřmi a Babišovi jde jen o jedno, hodnotí komentátoři
29:03

Politická šikana: Fiala tříská dveřmi a Babišovi jde jen o jedno, hodnotí komentátoři

Vláda ještě nevznikla, ale zásadní rozhodnutí už se připravují. Poslechněte si nejnovější díl Politické šikany.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vůbec první premiérka. Uzavřený pakt přibližuje Japonsko k historické chvíli

Vůbec první premiérka. Uzavřený pakt přibližuje Japonsko k historické chvíli

Dosud vládní japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) se dohodla na vytvoření nové koaliční vlády s menší Stranou inovace (JIP).
Další zprávy