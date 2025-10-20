Politická šikana: Fiala tříská dveřmi a Babišovi jde jen o jedno, hodnotí komentátoři

Rozpočtové provizorium je znovu na stole. Končící vláda předložila zákon o rozpočtu 30. září, tedy v zákonné lhůtě, ale krátce nato se rozpustila Poslanecká sněmovna.
Nová sněmovna má poprvé zasednout 3. listopadu a rozpočet bude nutné předložit znovu. "Je to nejdůležitější zákon roku a vlády si dlouhodobě nechávají jeho předložení na poslední chvíli. Přitom by to mohly udělat už dávno," říká Vratislav Dostál. Premiér Petr Fiala navíc avizoval, že kabinet návrh znovu předkládat neplánuje, což by prodloužilo rozpočtové provizorium.
Porušila vláda zákon?
Součástí debaty je i zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, který jde s rozpočtem ruku v ruce. Současná vláda jej nepředložila společně, což zkritizovala i Národní rozpočtová rada. "Celá kauza vznikla zbytečně. Nejprve Fiala říkal, že to znova nepředloží, teď už koalice naznačuje, že ustoupí," konstatuje Michaela Nováčková. Pokud by nová vláda vznikla až v prosinci, jak naznačil Andrej Babiš, zůstala by země bez schváleného rozpočtu výrazně déle.
Politické napětí se přenáší i do sněmovny. Piráti, kteří mají 18 poslanců, nezískali žádného předsedu výboru, zatímco menší strany jako KDU-ČSL nebo TOP 09 ano. "Piráti se cítí obejití a oprávněně. Pokud by Babiš projevil alespoň špetku velkorysosti, mohl jim něco nabídnout. Ale to není jeho styl," říká Dostál. Předsednictví výborů přitom má zásadní význam pro určování agendy a vliv opozice.
První programová shoda: nevydávat
Vláda, kterou sestavuje Babiš, bude podle všeho pevně pod jeho kontrolou. SPD i Motoristé se už přizpůsobují jeho vůli. "Motoristé už teď přejímají roli stafáže a obhajují rozhodnutí ANO," komentuje Dostál. Jedním z prvních testů nové vlády může být budoucnost veřejnoprávních médií. Babiš opakovaně sliboval zrušení koncesionářských poplatků a převedení rozpočtu České televize pod stát.
Ve veřejné debatě přitom stále silněji zaznívá jméno Václava Moravce. Moderátor je podle Dostála pod tlakem rady televize už více než pět let a jeho pořad se stal symbolem odporu vůči snahám ovládnout veřejnoprávní média. "Tlak je dlouhodobý, nechutný a silný. Moravec ho snáší až neuvěřitelně dlouho," říká Dostál. Politici z Babišova tábora v minulosti opakovaně útočili právě na jeho pořady.
Sněmovna bude také rozhodovat o vydání několika poslanců k trestnímu stíhání - včetně samotného Andreje Babiše, Tomia Okamury a možná i Filipa Turka. Hlasování se očekává už brzy po ustavení nové sněmovny. "O tohle Babišovi půjde hodně. Už teď je zřejmé, že SPD i Motoristé ho budou krýt," říká Dostál. To může být první zásadní střet nové většiny s opozicí a veřejností.
