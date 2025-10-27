Domácí

"Promluvím s Juchelkou." Prezident naznačil, co udělá s prosbou neměnit důchody

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Končící vláda zvyšuje tlak na to, aby se neměnil systém výpočtu důchodů, jak slibuje hnutí ANO. Dosluhující ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) požádal prezidenta, aby pomohl s vyjednáváním. Petr Pavel teď vzkazuje, že o důchodovém systému „bude jednat“.
Prezident České republiky Petr Pavel
Prezident České republiky Petr Pavel | Foto: Viet Tran

Právě změny, které schválil dosluhující kabinet Petra Fialy (ODS) v podobě postupného zvýšení věku odchodu do důchodu z 65 let na 67 let a také zpomalení valorizace penzí, se hnutí ANO ještě před volbami zavázalo kompletně zrušit, přesněji vrátit do původního stavu. "Já jsem i pro pana prezidenta nechal spočítat, že pokud by se naplnily všechny sliby hnutí ANO v důchodové oblasti, tak v tom dlouhodobém horizontu jde o výpadek 240 miliard korun ročně," řekl Jurečka v obsáhlém rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

"Apeloval jsem na pana prezidenta, aby využil autority svého úřadu a pomohl v přesvědčování," dodal končící ministr práce a exšéf lidovců.

Jurečka tlačí na to, aby se teď nic neměnilo. Změny, které jeho vláda odsouhlasila, prý pomohly systému tak, že i díky tomu by až do roku 2032 měl být v přebytku. V případě změny, kterou avizuje hnutí ANO, by po tomto roce měl nastat propad, o kterém Jurečka mluví. A půjde o stamiliardy. Deník Aktuálně.cz proto poslal prosbu o komentář prezidenta do jeho kanceláře. 

"Otázky důchodového systému bude prezident probírat s kandidátem na ministra práce a sociálních věcí," sdělil v pondělí Aktuálně.cz tiskový mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vojtěch Šeliga. Konkrétnější však být nechtěl. 

Marian Jurečka se domnívá, že prezident by mohl pomoci. Už dřív totiž hlava státu řekla, že se o věci spojené s důchodovou reformou bude zajímat. A že stojí o to, aby tady byl udržitelný důchodový systém a udržitelné veřejné finance.

Přestože budoucí premiér Andrej Babiš (ANO), kterého v pondělí prezident pověřil sestavením nové vlády, ještě definitivně nepotvrdil konkrétní seznam ministrů svého kabinetu, křeslo šéfa resortu práce má téměř jisté Aleš Juchelka. O jiném jménu se v souvislosti s resortem práce nemluvilo.

Sám Juchelka přitom stále trvá na tom, že chce "návrat spravedlivých penzí". Kromě zastropování věku odchodu do důchodu znovu na 65 letech chce co nejdřív také prosadit vzorec pro valorizaci důchodů, který by zohledňoval inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Ne jednu třetinu, jak je to nyní.

"Trvám na tom, zvýšení věku odchodu do důchodu nedává v našich podmínkách smysl," říká Juchelka. "Navíc ta rychlejší valorizace bude stát jen 4,4 miliardy ročně," dodává.

Zavedení rychlejší valorizace je ale možné nejdřív od roku 2027. Aby se totiž stihla na změny připravit Česká správa sociálního zabezpečení, potřebuje znát parametry výpočtu pro nadcházející rok nejpozději do konce září.

 
