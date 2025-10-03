Domácí

Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 11 minutami
Lídryně koalice Stačilo! v Praze Jana Maláčová se dočkala pomoci, po které toužila. Těsně před začátkem voleb ji podpořil exprezident Miloš Zeman, který se ve čtvrtek navečer účastnil debaty, již moderovala ekonomka Ilona Švihlíková. Zeman ještě nedávno tvrdil, že bude volit hnutí ANO, ale před několika dny oznámil, že tentokrát dá hlas Stačilo!.
Aktuálně.cz přináší ukázku z vystoupení exprezidenta Miloše Zemana, když mluvil o Andreji Babišovi, Vladimíru Putinovi a Donaldu Trumpovi. | Video: Radek Bartoníček

Miloš Zeman sice po skončení svého prezidentského mandátu v roce 2023 odešel do ústraní do svého domu v Lánech, ale rozhodně neopustil politické kolbiště. Už loni v rozhovoru pro Aktuálně.cz ujišťoval, že se chce podílet na volební porážce nynější vlády Petra Fialy. 

"Chci aktivně napomoci vzniku široké koalice ANO, SPD, Motoristů, Přísahy a levicového bloku," avizoval loni v září, kdy ještě tvrdil, že bude "jako věrný volič volit hnutí ANO". Zároveň uvedl, že šéfku komunistů Kateřinu Konečnou vidí jako typickou sociální demokratku.

Související

Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. "To jsou procenta navíc," říká

Předseda SOCDEM Jana Maláčová po schůzce s exprezidentem Milošem Zemanem při vylepování posledních předvolebních plakátů.
4:55

Utekl rok a Zeman pracuje na porážce vlády. Konečná se sice sociální demokratkou nestala, zůstává dodnes předsedkyní KSČM a vystupuje hlavně jako celorepubliková lídryně koalice Stačilo!. Fakticky ale vytvořila Zemanem plánovaný levicový blok, když "přetáhla" do Stačilo! předsedkyni SOCDEM Janu Maláčovou, která je jedničkou v Praze. A právě tento krok Zemana potěšil a Maláčovou mohutně podporuje.

Udělal to i ve čtvrtek v jedné z pražských restaurací, která byla zcela zaplněná. "V politické struktuře každé slušné země nemůže chybět levicová strana. A já bych si přál, aby po době, kdy tady vládla levicová vláda a byl tady levicový prezident, se tato doba vrátila," prohlásil Zeman, který onu vládu vedl a byl také zmiňovaným prezidentem.

Podle něj má Stačilo! šanci na úspěch, byť premiéra asi zatím mít nebude. "Alespoň se ale posunou do situace, kdy budou moci výrazně ovlivňovat vládní politiku," dodal za potlesku přítomných.

Někteří odborníci i komentátoři ale upozorňují, že Stačilo! není levicový subjekt, ostatně to tvrdí i část sociální demokracie. Poukazují například na to, že Stačilo! jasně neodsuzuje chování Ruska vůči Ukrajině. Že příznivci Stačilo! jsou k Rusku přinejmenším tolerantní, bylo zřejmé i na zmiňované besedě, když Zeman kritizoval ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Související

Soudružky a soudruzi, pozdravil Zeman delegáty KSČM. O post předsedy se utkají Filip a Skála

Volby 2017 - KSČM - Vojtěch Filip

"Určitě se nesetkám s prezidentem Putinem, o němž jsem v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině řekl, že je šílenec, no a on má pocit, že mě nebude mít rád. Ale s nějakým novým ruským představitelem, který přijde po Putinovi, bych se velmi rád setkal," odpověděl na jednu z otázek a zároveň ocenil Donalda Trumpa. "Ve srovnání s Putinem je Trump daleko vyšší liga," zdůraznil. A po jeho slovech zavládlo úplné ticho, nezatleskal vůbec nikdo, přestože na jeho jiné odpovědi reagovali vždy velkým potleskem.

Exprezident Zeman reagoval také na otázku, co říká na neochotu předsedy ANO Andreje Babiše spolupracovat po případném úspěchu ve volbách právě se Stačilo!. "Já lituji Andreji Babiše, jak bude doufat, že ukonejší nějakou politickou stranu, například SPD, nějakým místem ve sněmovně. A Tomio Okamura mu vyjmenuje asi devět ministerstev, o které má zájem ve vládě, což je více než polovina vlády," usmíval se Zeman s tím, že od Babiše i jiných jde jen o "vypouštění balónků". Až po volbách se tedy ukáže realita. 

Miloš Zeman oznámil podporu Stačilo! před několika dny. "Rozhodl jsem, že tentokrát budu volit hnutí Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustředily levicové síly, protože jsem byl odjakživa levicový politik," oznámil v Rádiu Prostor a tvrdil, že ho po odchodu z funkcí trápil osud sociální demokracie.

Nijak přitom nekomentoval to, že Stačilo! je do určité míry kandidátkou členů komunistické strany, sociálních demokratů je na ní na volitelných místech minimum. Zeman se ale snažil přitáhnout komunisty k sociální demokracii už třeba v roce 2018, kdy navštívil sjezd KSČM - jako první prezident po roku 1989. Křeslo předsedy KSČM tehdy obhájil Vojtěch Filip, ale na sjezdu začínala stoupat hvězda Konečné. Od delegátů dostala ve volbách vedení přes 70 hlasů, což považovala za velký úspěch.

 
Mohlo by vás zajímat

Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

Volby 2025: Návod, jak neudělat chybu aneb jak, kdy a kde volit a na co nezapomenout

Volby 2025: Návod, jak neudělat chybu aneb jak, kdy a kde volit a na co nezapomenout

Exministryně Parkanová má šanci na několikamilionové odškodné. Zasáhl Nejvyšší soud

Exministryně Parkanová má šanci na několikamilionové odškodné. Zasáhl Nejvyšší soud

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká
6:54
domácí Aktuálně.cz Obsah Miloš Zeman Jana Maláčová Volby do sněmovny 2025 politika volby Přehled zpráv

Právě se děje

před 2 minutami
Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

Český TikTok před volbami: Společnost zablokovala manipulující účty

Od začátku srpna TikTok v Česku zabránil více než 7,3 milionu falešných lajků a vytvoření více než 26 000 spamových účtů.
před 6 minutami
Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

Horolezec Balin Miller zahynul 1. října při pádu z legendární stěny El Capitan v Yosemitském národním parku.
před 11 minutami
Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce
5:24

Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce

Lídryně koalice Stačilo! v Praze Jana Maláčová se dočkala pomoci, po které toužila.
před 19 minutami
Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Téměř polovina žadatelů, kteří požádali o výměnu řidičského průkazu on-line, nemuseli vůbec na úřad. Doklad si poslali nejčastěji do výdejního boxu.
před 43 minutami
S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

Na desce The Life of a Showgirl je 12 skladeb, které stanice CNN charakterizuje jako mix svěžího popu a literárních balad.
Aktualizováno před 1 hodinou
Volby 2025: Návod, jak neudělat chybu aneb jak, kdy a kde volit a na co nezapomenout

Volby 2025: Návod, jak neudělat chybu aneb jak, kdy a kde volit a na co nezapomenout

Aktuálně.cz sestavilo seznam otázek a odpovědí, které je dobré znát, než se vydáte odevzdat svůj hlas.
před 1 hodinou
Pražská S čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

Pražská S čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

Fotbalisté Sparty se v osmifinále domácího poháru MOL Cupu utkají v Brně s druholigovým Artisem.
Další zprávy