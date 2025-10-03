Babiše lituji, prohlásil Zeman. Když kritizoval Putina, následovala podivná reakce

Miloš Zeman sice po skončení svého prezidentského mandátu v roce 2023 odešel do ústraní do svého domu v Lánech, ale rozhodně neopustil politické kolbiště. Už loni v rozhovoru pro Aktuálně.cz ujišťoval, že se chce podílet na volební porážce nynější vlády Petra Fialy.
"Chci aktivně napomoci vzniku široké koalice ANO, SPD, Motoristů, Přísahy a levicového bloku," avizoval loni v září, kdy ještě tvrdil, že bude "jako věrný volič volit hnutí ANO". Zároveň uvedl, že šéfku komunistů Kateřinu Konečnou vidí jako typickou sociální demokratku.
Utekl rok a Zeman pracuje na porážce vlády. Konečná se sice sociální demokratkou nestala, zůstává dodnes předsedkyní KSČM a vystupuje hlavně jako celorepubliková lídryně koalice Stačilo!. Fakticky ale vytvořila Zemanem plánovaný levicový blok, když "přetáhla" do Stačilo! předsedkyni SOCDEM Janu Maláčovou, která je jedničkou v Praze. A právě tento krok Zemana potěšil a Maláčovou mohutně podporuje.
Udělal to i ve čtvrtek v jedné z pražských restaurací, která byla zcela zaplněná. "V politické struktuře každé slušné země nemůže chybět levicová strana. A já bych si přál, aby po době, kdy tady vládla levicová vláda a byl tady levicový prezident, se tato doba vrátila," prohlásil Zeman, který onu vládu vedl a byl také zmiňovaným prezidentem.
Podle něj má Stačilo! šanci na úspěch, byť premiéra asi zatím mít nebude. "Alespoň se ale posunou do situace, kdy budou moci výrazně ovlivňovat vládní politiku," dodal za potlesku přítomných.
Někteří odborníci i komentátoři ale upozorňují, že Stačilo! není levicový subjekt, ostatně to tvrdí i část sociální demokracie. Poukazují například na to, že Stačilo! jasně neodsuzuje chování Ruska vůči Ukrajině. Že příznivci Stačilo! jsou k Rusku přinejmenším tolerantní, bylo zřejmé i na zmiňované besedě, když Zeman kritizoval ruského prezidenta Vladimíra Putina.
"Určitě se nesetkám s prezidentem Putinem, o němž jsem v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině řekl, že je šílenec, no a on má pocit, že mě nebude mít rád. Ale s nějakým novým ruským představitelem, který přijde po Putinovi, bych se velmi rád setkal," odpověděl na jednu z otázek a zároveň ocenil Donalda Trumpa. "Ve srovnání s Putinem je Trump daleko vyšší liga," zdůraznil. A po jeho slovech zavládlo úplné ticho, nezatleskal vůbec nikdo, přestože na jeho jiné odpovědi reagovali vždy velkým potleskem.
Exprezident Zeman reagoval také na otázku, co říká na neochotu předsedy ANO Andreje Babiše spolupracovat po případném úspěchu ve volbách právě se Stačilo!. "Já lituji Andreji Babiše, jak bude doufat, že ukonejší nějakou politickou stranu, například SPD, nějakým místem ve sněmovně. A Tomio Okamura mu vyjmenuje asi devět ministerstev, o které má zájem ve vládě, což je více než polovina vlády," usmíval se Zeman s tím, že od Babiše i jiných jde jen o "vypouštění balónků". Až po volbách se tedy ukáže realita.
Miloš Zeman oznámil podporu Stačilo! před několika dny. "Rozhodl jsem, že tentokrát budu volit hnutí Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustředily levicové síly, protože jsem byl odjakživa levicový politik," oznámil v Rádiu Prostor a tvrdil, že ho po odchodu z funkcí trápil osud sociální demokracie.
Nijak přitom nekomentoval to, že Stačilo! je do určité míry kandidátkou členů komunistické strany, sociálních demokratů je na ní na volitelných místech minimum. Zeman se ale snažil přitáhnout komunisty k sociální demokracii už třeba v roce 2018, kdy navštívil sjezd KSČM - jako první prezident po roku 1989. Křeslo předsedy KSČM tehdy obhájil Vojtěch Filip, ale na sjezdu začínala stoupat hvězda Konečné. Od delegátů dostala ve volbách vedení přes 70 hlasů, což považovala za velký úspěch.