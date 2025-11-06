Záchrana TOP 09 Kalouskem? "Pokusme se o to, on je jedinečný," navrhuje Pospíšil

Aktuálně.cz mluvilo s Jiřím Pospíšilem ve středu odpoledne v kuloárech Poslanecké sněmovny, a to krátce před sobotním sjezdem strany, kdy ve vedení Topky končí Markéta Pekarová Adamová.
Právě o Pospíšilovi se mluvilo jako o hlavním favoritovi na nástupnictví po ní. Má totiž nominaci z několika krajských organizací, podle výsledků voleb se ukazuje, že má stále hodně voličů a navíc už má z vedení TOP 09 zkušenosti. Ale on patrně nakonec stranu nepovede, protože o to neusiluje.
"Topka potřebuje lídra, který pro ni bude pracovat na 150 procent. Já chci pro ni pracovat, ale být lídrem je tak velká odpovědnost, že ve chvíli, kdy jsem poslanec a ještě pečuji o šestiměsíční dceru, tak bych musel něco z toho šidit. A to já nechci. Opravdu jediným důvodem je důvod rodinný, nic jiného za tím není," ujišťoval.
O silném vztahu ke své dceři Medě mluví v poslední době často. Odnosila mu ji blízká kamarádka, vychovává ji společně se svým partnerem.
Pospíšil tvrdí, že bude kandidovat na jednoho z místopředsedů a kromě poslancování a péče o dceru mu bude zabírat hodně času práce na kampani v komunálních volbách v Praze, které proběhnou příští rok.
"V Praze je třetina členské základny TOP 09, jsme zdaleka největší, býváme velmi úspěšní v komunálních volbách, máme v hlavním městě desítky výborných politiků a volby v příštím roce pro nás budou klíčové. Nebudu tam kandidovat do žádné funkce, ale budu mít kampaň na starosti a chci udělat maximum pro to, abychom uspěli," řekl.
Když přišla na řadu otázka, co a jak je potřeba udělat pro záchranu TOP 09, protože má stále méně členů i slabší volební výsledky, Pospíšil nejdříve odpověděl jednou větou. "No, to vůbec není jednoduchá věc," prohlásil a následně začal mluvit o expředsedovi strany Miroslavu Kalouskovi, který dodnes veřejně působí, často mluví v médiích a má velké množství příznivců.
"Za mě je třeba pokusit se navázat spolupráci s Miroslavem Kalouskem," načal toto téma a prozradil, že je s ním v kontaktu, zatím naposledy minulý týden byli spolu na snídani.
"My dva se spolu bavíme. Uvažuje nad tím, že by nás podpořil v komunálu v Praze, to je to, o čem se nyní především bavíme. Budu velmi šťastný, když se rozhodne v Praze angažovat. Snad mohu prozradit, že o tom vážně uvažuje. Uvidíme, jak se ten náš dialog v příštích týdnech vyvine," říkal Pospíšil.
Je to moje úvaha, ale říkám to na rovinu
Zároveň ale naznačil, že doufá ještě v něco víc. A to víc už by se nemuselo týkat "jen" Prahy, ale spolupráce s celou TOP 09. "Zdůrazňuji, že o tom zatím vůbec nemluvíme, je to jenom moje úvaha. Myslím si, že kdyby časem, do budoucna, byl ochoten spolupracovat s Topkou, když jeho zkušenost s komunálem v Praze dopadne dobře, tak to je šance, jak by TOP 09 byla zachranitelná," řekl Pospíšil.
"Jinými slovy, já si myslím, že k záchraně je třeba najít nějakou formu spolupráce s Miroslavem Kalouskem. Poptávka po něm bude dál narůstat," prohlásil doslova a dodal, že to takto říká na rovinu a zcela otevřeně.
V této souvislosti se zmínil také o tom, jak čtyřiašedesátiletý Kalousek loni projevil zájem o to, že by rád kandidoval do Evropského parlamentu právě za TOP 09. Dočkal se ale odmítnutí, z kuloárů nejčastěji zaznívalo, že někteří politici koalice Spolu, v rámci které šla Topka do těchto voleb, Kalouska na kandidátce nechtěli.
"Byla chyba, že byl tehdy politicky 'zaříznutý', říkám na rovinu, že kdyby kandidoval, tak by byl zvolený a my teď neměli tak nízkou podporu voličů. Kdyby byl v Evropském parlamentu, tak máme podstatně větší podporu voličů. Obrovsky jeho kvalitu oceňuji," sdělil Pospíšil.
Kromě toho uvedl k záchraně strany ještě jednu věc. Mluvil o důležitosti opoziční práce a také tématu hospodaření státu s penězi za situace, kdy schodek rozpočtu je stále větší.
"Musíme dělat viditelnou opoziční práci a věnovat se výrazně tématům, která se postupně vytratila. Třeba rozpočtové odpovědnosti, protože hrozí, že vláda Andreje Babiše bude mít ještě větší rozpočtový schodek než vláda premiéra Petra Fialy, která alespoň částečně snížila tempo růstu schodku," tvrdí Pospíšil, který ještě jednou zmínil Kalouska. "On je ve veřejném prostoru a politice jediným věrohodným nositelem toho, že rozpočtová odpovědnost je pro naši zemi naprosto zásadní," upozornil.
Po sbližování s ODS není vůbec žádná poptávka
Aktuálně.cz mluvilo také s Matějem Ondřejem Havlem, shodou náhod rovněž ve středu odpoledne v kuloárech sněmovny, protože také on je poslancem.
Havel je v politice podstatně kratší dobu než Pospíšil, do sněmovny byl poprvé zvolený v roce 2021. Dokázal si ale získat pozornost a vybudoval si slušnou pověst, letos ho voliči opět do sněmovny poslali a v TOP 09 má řadu podporovatelů. Proto se rozhodl usilovat o "žezlo" po Markétě Pekarové Adamové.
"Nespolupracovat s Top 09 bylo jeho rozhodnutí, mrzelo mě, že za nás odmítl letos kandidovat do Poslanecké sněmovny, nabízeli jsme mu to," prohlásil Havel na adresu zapojení Miroslava Kalouska.
Na dotaz, jak on chce zachránit Topku, která má podle průzkumů veřejného mínění jako samostatná strana dvě, tři procenta podpory (v rámci koalice Spolu s ODS a KDU-ČSL dosahuje podstatně více), zareagoval Havel slovy rozpočtové odpovědnosti - tedy mluvil o tom, o čem Pospíšil. Na rozdíl od něj ale slova o záchraně odmítl.
"Není potřeba zachraňovat Topku, jsme pravicová, proevropská strana, která nemá u nás alternativu. Je potřeba ji povzbudit, nakopnout, jasně formulovat naše témata, účinně je komunikovat veřejnosti a najít k nim mluvčí. To se nám po sněmu podaří, to je jasná věc," tvrdí a dodává, že zároveň s tím je důležité, aby TOP 09 byla věcnou, pracovitou a konstruktivní opozicí.
Havel podle svých slov chce kromě jiného spolupracovat se straníky, kteří se sice v říjnových volbách do sněmovny nedostali, ale získali hodně hlasů. "Jsou to pracovití lidé s krásnými příběhy, kteří už mají něco za sebou a mají co nabídnout celé republice. Chceme je nabídnout jako naše nové tváře veřejnosti," avizuje.
Podle něj budou pro Topku první velkou zkouškou komunální a senátní volby, ve kterých chce, aby si strana udržela minimálně nynější počet senátorů. Teď jich má sedm, někteří další jsou z jiných stran, ale kandidovali i s podporou TOP 09. Topka svůj vlastní klub ale nemá, je společně s ODS a drží si tak největší senátní klub. Že by ale strana nějakým způsobem "splynula" s ODS, to Matěj Ondřej Havel vylučuje. "Po něčem takovém není v naší straně vůbec žádná poptávka," tvrdí kategoricky.