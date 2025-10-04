Domácí

Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že se příští týden sejde s ředitelem Digitální informační agentury (DIA) Martinem Mesršmídem k celkovému vyhodnocení problémů s eDoklady při pátečních a sobotních sněmovních volbách. Stalo se podle něj selhání a nefunkčnost.
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd.
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd. | Foto: Profimedia.cz

Mesršmíd ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu řekl, že se rozhodl nabídnout rezignaci. Na Jurečkovi je, zda rezignaci přijme.

Související

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Volby 2025, volební lídři, volební místnost, hlasování
14 fotografií

"Pan ředitel DIA mi v sobotu v noci poslal e-mail, kde vyvozuje osobní odpovědnost za nefunkčnost eDokladů v průběhu voleb a dal svou funkci ředitele k dispozici. V týdnu se s ním osobně sejdu k celkovému vyhodnocení problémů, které nastaly," řekl Jurečka. "Přestože se DIA na volební nápor na eDoklady připravovala, došlo k selhání a nefunkčnosti, které bylo bohužel opravdu výrazné, to nejde přehlídnout ani omluvit," dodal ministr.

Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. "Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému," řekl Mesršmíd Radiožurnálu.

"Věděli o tom," tvrdí pirát Michálek

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že za jeho stranu je nejdůležitější, aby se zjistilo, proč nebyly navýšeny kapacity systému. "Ten systém má už rok ve správě nová vláda, má to na starosti pan vicepremiér pro digitalizaci Jurečka a musí se zjistit, proč nepřijali adekvátní opatření, i když o tom věděli. A pak je možné z toho vyvozovat nějakou odpovědnost," uvedl.

V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00. Kapacitu systému musela agentura v pátek několikrát posílit. Dnes ráno uvedla, že stoprocentní spolehlivost eDokladů stále nemůže zaručit a pak upřesnila, že pracuje na opravě registrací pro systém Android. Po poledni DIA informovala, že systém eDokladů plně funguje, a pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.

Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohli lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musel být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800 tisíc lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.

 
Mohlo by vás zajímat

Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností
14 fotografií

"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?

"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 volby Rozcestník IG Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Famózní Nosková! Odvrátila mečboly americké hvězdě, v Pekingu ji čeká největší finále
2:40

Famózní Nosková! Odvrátila mečboly americké hvězdě, v Pekingu ji čeká největší finále

Linda Nosková se probojovala do finále tenisového turnaje WTA 1000 v Pekingu poté, co zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 1:6, 7:6
Aktualizováno před 7 minutami
Rusové zaútočili na Ukrajině na dva osobní vlaky. "Brutální," napsal Zelenskyj

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajině na dva osobní vlaky. "Brutální," napsal Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 16 minutami
Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

ŽIVĚ
Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 18 minutami
Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

Policie v sobotu ráno uvedla, že bezpečnostní opatření na letišti pokračují, ale relevance hrozby s každou další hodinou klesá.
před 1 hodinou
Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti.
před 1 hodinou

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností
Prohlédnout si 14 fotografií
První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Libereckém kraji, 3. října 2025, Troskovice, Semilsko. Volební komise s přenosnou volební urnou u manželů Dvořákových.
Hned po otevření volebních místností se objevily potíže s využitím aplikace e‑doklady. Kvůli technickému problému přes mobilní telefon nemohla odvolit ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Aktualizováno před 1 hodinou
Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji ve druhém kole, podobně jako Dalibor Svrčina. V Číně uspěl Jiří Lehečka.
Další zprávy