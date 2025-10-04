Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Mesršmíd ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu řekl, že se rozhodl nabídnout rezignaci. Na Jurečkovi je, zda rezignaci přijme.
"Pan ředitel DIA mi v sobotu v noci poslal e-mail, kde vyvozuje osobní odpovědnost za nefunkčnost eDokladů v průběhu voleb a dal svou funkci ředitele k dispozici. V týdnu se s ním osobně sejdu k celkovému vyhodnocení problémů, které nastaly," řekl Jurečka. "Přestože se DIA na volební nápor na eDoklady připravovala, došlo k selhání a nefunkčnosti, které bylo bohužel opravdu výrazné, to nejde přehlídnout ani omluvit," dodal ministr.
Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. "Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému," řekl Mesršmíd Radiožurnálu.
"Věděli o tom," tvrdí pirát Michálek
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že za jeho stranu je nejdůležitější, aby se zjistilo, proč nebyly navýšeny kapacity systému. "Ten systém má už rok ve správě nová vláda, má to na starosti pan vicepremiér pro digitalizaci Jurečka a musí se zjistit, proč nepřijali adekvátní opatření, i když o tom věděli. A pak je možné z toho vyvozovat nějakou odpovědnost," uvedl.
V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00. Kapacitu systému musela agentura v pátek několikrát posílit. Dnes ráno uvedla, že stoprocentní spolehlivost eDokladů stále nemůže zaručit a pak upřesnila, že pracuje na opravě registrací pro systém Android. Po poledni DIA informovala, že systém eDokladů plně funguje, a pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohli lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musel být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800 tisíc lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.