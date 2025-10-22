Expertka: Od Babišovy vlády se dá očekávat menší důraz na zahraniční politiku

Mezinárodní témata, jako je válka na Ukrajině nebo snaha Evropské unie vyrovnat se s ruskou hrozbou, budou podle ní důležitá i v příštím vládním období, Babiš je ale bude řešit především v kontextu domácí politiky. Předseda ANO vyjednává o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.
"Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) se na zahraniční politice velmi profilovala, skoro by se dalo říct, že jí věnovala pozornost až na úkor domácí politiky, což se jí ve volbách nevyplatilo," řekla Janebová. "Bylo to pro ni velmi důležité a prioritní téma. To se určitě změní," míní expertka. Babiš podle ní bude řešit především socioekonomická témata, která zajímají jeho voliče.
Za jedno z rizik spojených s novou vládou lze podle Janebové považovat právě nezájem hnutí ANO a Babiše o zahraniční politiku. "A proto nemusí důkladně domyslet důsledky některých akcí, nebo naopak neakcí v zahraniční politice," podotkla. Rizikem může být podle ní také rétorika vlády. "Tedy ne konkrétní akce, ale to, jak členové vlády budou mluvit do médií a na svých sociálních sítích," řekla. Kritický přístup nová vláda zaujme k Evropské unii či ke klimatické politice. "Hrozí, že dojde v české společnosti a v české veřejné diskusi k normalizaci protievropských nebo izolacionistických tendencí," dodala.
Vůči EU očekává Janebová od vlády kritičtější přístup. Naopak si nemyslí, že Česko čeká zásadní posun k Maďarsku. "Rozhodně bych nečekala, že se Česko připojí k blokování sankcí proti Rusku. Nebude chtít navazovat vztahy s Ruskem a nebude chtít obnovovat dodávky energetických zdrojů z Ruska," řekla. Zatím nejasné pak podle ní zůstává, jak se nová vláda postaví k obranné spolupráci v Evropě včetně muniční iniciativy.
S nástupem kabinetu pod vedením Babiše lze podle Janebové očekávat i koncentraci velkých zahraničních témat u premiéra spíše než u ministra zahraničí, ať už půjde o bilaterální vztahy či témata, jako je válka na Ukrajině. Záležet bude podle ní zároveň na obsazení postu poradce pro národní bezpečnost a roli, kterou mu Babiš dá. Důležitá bude i osobnost takzvaného šerpy pro evropské záležitosti, dodala expertka.
Dalším rizikem může být podle Janebové reputační problém spojený například s možným kandidátem na ministra zahraničí Filipem Turkem (Motoristé). Reputační riziko by ale podle ní představoval i další z možných kandidátů, bývalý europoslanec Jan Zahradil (dříve ODS), či kandidát na ministra životního prostředí a předseda Motoristů Petr Macinka. Pochybnosti u zahraničních partnerů může podle ní vyvolat i nový ministr obrany, kterého by nominovalo hnutí SPD.