Hanobení rasy a národa. Policie vyšetřuje, zda "oslavenec" Turek spáchal trestný čin

Podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky.
Konkrétně policie prověřuje trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu. V tuto chvíli není vyloučeno ani rozšíření o další trestné činy, uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Čestný prezident Motoristů Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení.
Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří tomu, že policie prověří všechny okolnosti kauzy.
Věc se promítá do sestavování možné budoucí vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček ve středu zopakoval, že Turek má několik týdnů na vyvrácení informací, které se na něj objevují. Reagoval tak na dotaz o zjištění serveru iROZHLAS.cz, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Předseda ANO Andrej Babiš minulý týden v pátek necelý týden po volbách oznámil, jak si ANO s SPD a Motoristy rozdělí ministerstva ve vznikající vládě, nyní spolu vedou programová jednání.
Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.
Zároveň Pavel uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách, začít rozdělením resortů podle prezidenta moc nedávalo smysl.
