Patová situace okolo státního rozpočtu na příští rok vstupuje do dalšího dějství. Poté co pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) na emotivní tiskové konferenci varoval, že nemá jinou možnost než navýšit deficit, protože v rozpočtu chybí desítky miliard, teď je vše jinak.
Šéf hnutí ANO v jednom ze svých posledních videí poněkud překvapivě vzkázal, že navržený deficit ve výši 286 miliard korun měnit nebude. Ještě minulý týden přitom Babiš tvrdil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti je třeba změnit, aby mohly být uvolněny potřebné peníze na zvýšení deficitu.

Jenže změna zákona a následné schvalování rozpočtu by se do konce roku téměř jistě nedalo stihnout.

Pravděpodobnost rozpočtového provizoria - tedy situace, kdy Česko nemá schválený rozpočet na další rok a hospodaří podle loňského vzoru - se tak sice snižuje, ale stále ještě není vyloučená. Mělo by to ale nepříjemné důsledky. Například úředníci by si totiž museli počkat na každoroční růst platů. A není jasné, zda by nemuseli čekat i další státní zaměstnanci, jako jsou například učitelé, bezpečnostní složky a další.

Koho přesně by se situace s dočasným zmrazením platů týkala, však nechtěl resort financí upřesňovat. "To v současnosti nelze předjímat," řekl mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.

V hlavní roli Stanjura

Podle informací deníku Aktuálně.cz se však na provizorium ministerstvo financí připravuje. "Aktuální manuál k případnému rozpočtovému provizoriu je ve stadiu přípravy," řekl Aktuálně.cz Fous.

A byl by to právě končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), kdo by rozepisoval výdaje na každý měsíc provizoria pro Babišovu vládu.

"Ministerstvo financí vyzve jednotlivá ministerstva, aby sdělila, co musí zaplatit podle zákona nebo co je zazávazkováno," vysvětluje člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel, jakým způsobem probíhá příprava na popsanou situaci.

Celkově se ale smí v provizoriu každý měsíc utratit jen jedna dvanáctina rozpočtu na předcházející rok.

Pošlete rozpočet, vyzval Babiš

Babiš tento týden vyzval odcházející vládu, aby rozpočet znovu poslala ke schválení do sněmovny, jejíž ustavovací schůze je stanovena na začátek listopadu. Ten původní totiž kvůli volbám a obměně sněmovny "spadl pod stůl", předvolební složení dolní komory o něm již hlasovat nestihlo. Nové obsazení však o starém tisku již hlasovat nemůže. 

Kabinet Petra Fialy (ODS) ale rozpočet do nové sněmovny znovu posílat nechce. "Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme. Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval," napsal v příspěvku na síti X premiér Petr Fiala.

Za svá slova si ale vysloužil ostrou kritiku. "Pokud odmítá svůj návrh sněmovně poslat, vědomě zdržuje rozpočtový proces a komplikuje tak život nejen příští vládě, ale všem veřejným službám, které čekají na rozpočet jako na nezbytný nástroj řízení své práce," napsal na síti X exministr financí (za TOP 09) Miroslav Kalousek.

Fialovo prohlášení zkritizovala také exministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že hnutí vlastní rozpočet sestavit nestihlo. "Vyzývá nás, abychom na prvním jednání nové vlády schválili vlastní rozpočet. Návrh zákona o státním rozpočtu má přitom přes 400 zákonem stanovených stran, desetitisíce vzájemně provázaných čísel a stovky vzájemně provázaných tabulek," píše na svém X a znovu vyzvala vládu, aby rozpočet poslala do dolní komory.

Zároveň ministerstvo financí se Stanjurou v čele obvinila z toho, že záměrně nadhodnocuje příjmy a podhodnocuje výdaje.

"V tuto chvíli, kdy nebyla nová sněmovna ještě ustavena, včetně řádné volby její předsedkyně nebo předsedy, je bezpředmětné mluvit o tom, že by měla vláda návrh rozpočtu na příští rok do sněmovny posílat znovu," reagoval Stanjura a Schillerové vzkázal, že ve sněmovně je tisk komukoli k dispozici. "Kdokoliv, včetně vedení hnutí ANO, má k tomuto materiálu neomezený přístup," zdůraznil s tím, že vláda dokument nijak neblokuje.

"Odcházející vláda se dopustila šlendriánu, který já nepamatuju," řekl Kalousek ve vysílání CNN Prima News s tím, že vláda podle něj zároveň porušila zákon, když do celkového rozpočtu nezahrnula rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

Právě v dopravním fondu navíc chybí desítky miliard a končící vláda už vzkázala, že si to musí vyřešit nový kabinet.

"To je mimo jakoukoli profesní čest, řemeslo, politickou odpovědnost, myslím, že by vláda měla být vyzývána k odpovědnosti, ať odejde s čistým stolem, ať svoji práci dodělá," prohlásil Kalousek v CNN Prima News.

Podobně se vyjadřují i experti. "Odcházející vláda by rozpočet do sněmovny poslat měla," tvrdí Jan Pavel z Národní rozpočtové vlády.

Babiš obvinil Fialův kabinet, že porušuje zákon a že mohou vznikat škody. "Bylo by dobré, kdyby nám pan prezident pomohl a donutil je, aby to do sněmovny poslali," uvedl ve čtvrtek ráno ve videu na svém Instagramu a nepřímo tak vyzval k zásahu prezidenta Petra Pavla.

"Uvítal bych, kdyby mi to zavolal nebo řekl osobně, nemusel mi to vzkazovat přes média," reagoval Pavel. Babišovu výzvu však pokládá za relevantní a nechal se slyšet, že by vnímal jako vstřícné gesto, kdyby dosluhující vláda předložila rozpočet nové sněmovně. S dosluhujícím premiérem Petrem Fialou o tom promluví, řekl novinářům při příchodu na zasedání Senátu. "Jestliže tato (stará) sněmovna návrh už projednat nemůže, je naprosto legitimní, aby ho projednala ta nová," uvedl prezident.

 
