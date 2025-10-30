Domácí

Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká

Když se vydal ve středu večer k Pražskému hradu protestní průvod proti účasti SPD ve vládě, byl v něm také poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura. Společně s dalšími lidmi dával najevo nesouhlas s tím, aby významný post předsedy Poslanecké sněmovny obsadil od příštího týdne jeho bratr, šéf SPD Tomio Okamura. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se mu politika bratra Tomia naprosto příčí.
Aktuálně.cz mluvilo s Hayato Okamurou, který se účastnil protestu proti tomu, aby jeho bratr Tomio obsadil post předsedy Poslanecké sněmovny. | Video: Radek Bartoníček

Až usednou v pondělí při zahájení prvního jednání nově zvolené Poslanecké sněmovny vedle sebe, patrně si toho moc neřeknou. Přinejmenším ne o politice. Bratři - a zároveň i poslanci - Tomio a Hayato Okamura mají naprosto rozdílné politické názory na velké množství témat. Hayato například od napadení Ukrajiny v roce 2022 mnohokrát Rusko kritizoval jako agresora, vyslovoval podporu Ukrajině a zastával se ukrajinských uprchlíků v Česku. Tomio přitom dělá pravý opak.

Když se tedy nyní nově tvořená vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě dohodla, že zvolí do čela Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, jeho bratr dal jasně najevo, že je kategoricky proti takovému postupu. Aktuálně.cz sdělil, že takové řešení považuje za riziko pro budoucnost České republiky.

Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Jeden z účastníků středečního protestu proti tomu, aby SPD bylo ve vládě a její předseda Tomio Okamura stál v čele Poslanecké sněmovny.
8:07

"Můj bratr Tomio mnoho a mnoho let pustošil českou společnost. Zpochybňoval naše ukotvení v EU a dokonce i v NATO, a jel v podstatě v módu prokremelských dezinformací," míní Hayato, podle kterého takto Tomio "svedl" mnoho svých voličů.

"A bohužel zvlášť těch z periferií naší země, kteří mají nějaký sociální problém, kteří žijí v nesnadné životní situaci. Místo, aby se jim nabídlo řešení jejich problémů, tak je vlastně použil ke své kariéře," uvedl Hayato v narážce na to, že Tomio a jeho SPD často ve volbách bodují v lokalitách s nižší životní úrovní a vzděláním.

Není to dětská hra

Podle Hayata Okamury je volba Tomia předsedou sněmovny vážnou záležitostí, která může ovlivnit směřování Česka. "Není to dětská hra. V nějaké kritické situaci se může stát něco špatného. Mezi nejvyšší ústavní činitele se řadí nejprve prezident, pak je předseda Senátu a třetí by byl na řadě Tomio," říká. "Možná to někteří spoluobčané nevědí. Předseda sněmovny se ale může stát opravdu klíčovým, rozhodujícím činitelem pro celou naši zemi. Je velice nebezpečné mít v této roli člověka, který dlouhodobě vykazuje extrémní politické názory," varuje.

"Začala si Ukrajina, jen se o tom nesmí mluvit." SPD táhne, lahváč je za podpis

Předseda SPD Tomio Okamura mezi svými příznivci v tomto týdnu v Kolíně
5:56

Tomio Okamura nyní je navíc trestně stíhaný, čelí obvinění z podněcování k nenávisti kvůli šíření plakátů s rasistickým a xenofobním podtextem v předvolební kampani. Okamura obvinění odmítá, ale zároveň se brání soudu, který by měl rozhodnout o jeho vině či nevině. Společně s trestně stíhaným kandidátem na premiéra Andrejem Babišem dávají najevo, že nechtějí, aby je sněmovna zbavila poslanecké imunity a nechala vydat ke stíhání.

Když se Aktuálně.cz Hayata Okamury zeptalo, zda se nepokusí s Tomiem promluvit během prvního dne zasedání, kdy budou mít k sobě blízko díky abecednímu zasedacímu pořádku, odpověděl, že k tomu patrně nedojde. "Tomio můj názor dobře zná, není zapotřebí o tom mluvit. Ostatně on příliš o rozhovor mezi čtyřma očima zájem nejeví. Ví, že patřím mezi velké množství spoluobčanů, kteří s jeho kandidaturou a volbou do třetí nejvyšší ústavní funkce nesouhlasí," upozorňuje. 

Potlesk od demonstrantů

Když Hayato přišel na zmiňovaný středeční protest, dočkal se od přítomných účastníků vřelého potlesku za svou účast. Organizátor akce Tony Pášma z platformy Štít demokracie účastníky demonstrace pak upozorňoval, aby při kritice Tomia Okamury nepoužívali jen samotné příjmení a rozlišovali, že jeho jiný nositel je zcela jiný a protestujícím lidem lidsky i názorově mnohem bližší.

Hayato Okamura je přesvědčený, že v jeho rozvětvené rodině nebude nikdo, koho by potěšilo, že Tomio míří do tak vysoké funkce. "Vůbec ne. Vůbec. Ze strany naší české maminky to je rod odpůrců komunistického režimu na základě křesťanské víry," říká Hayato, který je hluboce věřícím křesťanem. "V široké rodině není nikdo, kdo by hlasoval pro SPD a kdo by byl s touto volbou srozuměn. Snad to můžu říct, protože to je příliš závažná věc, než abych to odbyl s tím, že jsme příbuzní," svěřil se Aktuálně.cz.

Volební úspěch brášků Okamurů? Sugoi! reagují Japonci. Doufají, že jsou na sebe hodní

Okamura, Tomio, Hayato

Devětapadesátiletý Hayato a o šest let mladší Tomio se narodili v Tokiu, kde spolu také v prvních letech vyrůstali. Jejich matka Helena Okamurová, rozená Holíková, se do Japonska přestěhovala v roce 1966 poté, co se vdala za Matsua Okamuru, který měl japonsko-korejský původ. V roce 1973 se jim narodil ještě třetí syn Osamu. Následně se ale matka se syny vrátila do tehdejšího Československa. 

Do politiky vstoupil jako první Tomio, který byl zvolený v roce 2012 senátorem a od roku 2013 sedí v Poslanecké sněmovně. Hayato se věnoval překladatelství a průvodcovství, poprvé byl zvolen poslancem v roce 2021 a letos své křeslo obhájil - vždy díky velkému množství preferenčních hlasů. Třetí z bratrů Osamu Okamura je architekt a vysokoškolský učitel, v letech 2019 až 2023 byl děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Pokud jde o politiku, v minulosti kandidoval do Evropského parlamentu za Stranu zelených.

 
Tramvaj muže zachytila a vláčela více než kilometr po plzeňské Koterovské třídě až k další zastávce.
