O některých jménech není pochyb. V Babišově vládě jsou známé tváře i pár překvapení

Chystaná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy sněmovny. Strany dohodu o potenciálním kabinetu oznámily v páteční tiskové zprávě.
Personální obsazení je ale jasné jen u několika z nich. Redakce Aktuálně.cz v průběhu uplynulého týdne shromáždila řadu zákulisních informací, které naznačují, kdo by mohl stanout v čele některých klíčových resortů, třebaže nad několika z nich stále visí otazníky.
Ministerstvo financí: Alena Schillerová
Místopředsedkyně hnutí ANO a bývalá šéfka poslaneckého klubu se bezpochyby znovu ujme dohledu nad státní kasou. Sama se nechala slyšet, že pokud dostane nabídku znovu se starat o veřejné finance, přijme ji.
Na návrat do čela resortu financí má i silný mandát - ve volbách získala třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů. Navíc pozici předsedkyně poslaneckého klubu už obsadila Taťána Malá, tudíž by bylo velkým překvapením, kdyby Schillerová skončila v následujícím volebním období bez výraznější funkce.
"Ministerstvo hospodářství": Karel Havlíček
Obdobně se může na ministerský post těšit také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ačkoli se prezentoval jako stínový předseda vlády, Babiš si možnost znovu řídit Strakovu akademii nenechá ujít. Otazník ale visí nad samotným ministerstvem, které si Havlíček vezme na starost.
Před několikrát volbami prohlásil, že by rád sloučil resort průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj. Sám novému pracovišti říká "ministerstvo hospodářství", které by pod sebe zahrnulo agendu stavebnictví, energetiky i zahraničního obchodu. Havlíček ale podotkl, že půjde o pozvolný proces, resort pro místní rozvoj se tak má rušit postupně.
Ministerstvo zahraničí: Filip Turek
Nejskloňovanějším jménem do čela české diplomacie není kandidát hnutí ANO, ale končící motoristický europoslanec Filip Turek. V úterý před ustavující schůzí poslaneckého klubu Motoristů sobě sdělil čekajícím novinářům, že jde o pravděpodobný scénář. Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz, k takovému personálnímu obsazení má výhrady prezident Petr Pavel.
Ministerstvo vnitra: Lubomír Metnar
Asi největší otazník visel nad obřím resortem, který spravuje nejen policii a hasiče, ale také Českou poštu. Ministerstvo vnitra si původně nárokovala SPD, po výroku Tomia Okamury, že by chtěl hlavu policejního prezidenta mimo jiné i kvůli vlastnímu trestnímu stíhání, si ale cestu na resort definitivně uzavřela.
Podle informací Aktuálně.cz proto došlo k další výměně - SPD dostane obranu, zatímco vnitro si převezme hnutí ANO. Na vnitro by proto zamířil bývalý ministr obrany Lubomír Metnar. Že je to nyní nejžhavější kandidát, potvrdilo redakci několik policejních zdrojů.
Ty též uvedly, že původní kandidát a místopředseda ANO Robert Králíček se měl Babišovi znelíbit, proto se neobjevil ani na vítězné tiskové konferenci po vyhlášení výsledků voleb.
Ministerstvo obrany: Jaroslav Zůna, Jiří Hynek
Obdobně chaotický výběr kandidátů proběhl i v případě vedení obrany. Klíčové ministerstvo, pod nějž spadá armáda i obří miliardové zakázky, pravděpodobně získají "experti" nominovaní hnutím SPD, třebaže se to podle zákulisních tvrzení nelíbilo Motoristům sobě.
Jelikož exministr Lubomír Metnar pravděpodobně "dostane" vnitro, do čela obrany by mohl podle zdrojů redakce Aktuálně.cz zamířit generálporučík Jaromír Zůna. Ve hře je také Jiří Hynek z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, takový scénář má ale háček - člověk s úzkým propojením se zbrojaři by se nemusel líbit Babišovi, který proti nim otevřeně vystupuje.
Ministerstvo zdravotnictví: Adam Vojtěch
Pokud neskončí v Černínském paláci jako šéf české diplomacie, tak se na "místo činu" nejspíše vrátí bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
Babiš avizoval, že se resortu vzdávat nehodlá - podle něj je zdravotnictví jednou z vládních priorit. Co ostatně potvrdila páteční tisková zpráva, v níž je resort uveden v gesci ANO.
Ministerstvo sportu, prevence a zdraví: Boris Šťastný
Zbrusu nové ministerstvo si převezmou Motoristé sobě. V jeho vedení se pravděpodobně ocitne lékař a nově zvolený poslanec Boris Šťastný. Ten původně usiloval o výše zmíněný resort zdravotnictví.
Výsledkem jednání tak má být vznik nového úřadu, který je - jak již název napovídá - stále úzce propojený se zdravotnickou sférou.
Ministerstvo školství: Robert Plaga
Lídr středočeské kandidátky hnutí ANO setrval na ministerstvu školství i po nástupu vlády Petra Fialy (ODS), byť v roli politického náměstka pod vedením Petra Gazdíka ze STAN. Post opustil na podzim roku 2022, když se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu.
Přestože s Babišem měl v minulosti spory a hrozilo mu odvolání, je nejpravděpodobnějším kandidátem na ministra. To se ovšem nelíbí Motoristům sobě, kteří kritizují inkluzi ve školství
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Aleš Juchelka
Kromě znovuzvoleného poslance nepadají žádná jiná jména, která by nahradila dosluhujícího lidovce Mariana Jurečku. A to i přesto, že jde o resort, který disponuje kolosálním rozpočtem - má na starost důchody, sociální dávky a další příspěvky.
Zatím se proto zdá, že poslanec Aleš Juchelka nemá proti sobě žádného konkurenta. Za jeho kompetence má mluvit angažmá ve Výboru pro sociální politiku a Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.
Ministerstvo spravedlnosti: Jeroným Tejc
Nástupce ministryně Evy Decroix (ODS) byl doposud v mlze. O resort usiloval její stínový protějšek a právník Radek Vondráček z hnutí ANO, post ministra spravedlnosti si ale chtěli nárokovat také Motoristé sobě prostřednictvím jejich nově zvolené poslankyně a bývalé nejvyšší státní zástupkyni Renáty Vesecké.
Nakonec asi všechny čeká překvapení - resort může dostat bývalý politik ČSSD Jeroným Tejc. Známým se stal především v souvislosti s takzvaným lánským pučem, kdy se společně s dalšími sociálními demokraty pokusil svrhnout předsedu Bohuslava Sobotku.
Ministerstvo pro místní rozvoj: Zuzana Schwarz Bařtipánová
V čele resortu se kdysi protočily hned dvě političky hnutí ANO - Karla Šlechtová a později Klára Dostálová. Ministerstvu pro místní rozvoj ale nyní hrozí, že ho spolkne ministerstvo obchodu a průmyslu, čímž vznikne "super resort hospodářství" pod vedením Karla Havlíčka.
Ten potvrdil, že plán na sloučení ministerstev je stále ve hře, ale nestane se tak hned. V zákulisí proto zaznělo jméno Zuzany Schwarz Bařtipánové, nové poslankyně a starostky Bíliny. Ta by ministerstvo pro místní rozvoj mohla vést až do sloučení s resortem průmyslu a obchodu.
Ministerstvo dopravy: ?
Jeden z resortů, o které si nahlas řeklo hnutí SPD a které nakonec i dostane. Žádná konkrétní jména na post ministra ale nejsou v tuto chvíli známa. Poněkud překvapivě si ministerstvo dopravy nijak zvlášť nenárokují Motoristé sobě, třebaže by jim agenda dopravy už dle názvu strany seděla.
Ministerstvo zemědělství: ?
Zde je situace podobná jako u dopravy. Ministerstvo zemědělství stojí stranou o poznání více, jelikož ani hnutí ANO nemá žádného stínového kandidáta ve své "Lepší vládě". Podle páteční tiskové zprávy se ví pouze to, že resort připadne hnutí SPD. Kdo ho povede, není jasné.
Ministerstvo kultury: Oto Klempíř
Za Motoristy sobě se mluví především o Otu Klempířovi, bývalém frontmanovi skupiny J.A.R. Ten dal najevo, že v případě takové nabídky by na ni kývl. "Budu poctěn," uvedl Klempíř. V pondělí ovšem zveřejnil postoj, který se nemusí nutně líbit hlavní politické síle, tedy hnutí ANO.
Klempíř totiž nesouhlasí se sloučením České televize a Českého rozhlasu, o což usiluje Andrej Babiš. Místo toho by chtěl po veřejnoprávních médiích, aby nachystala "vyvážený koktejl pro všechny" a doložila, že stovky milionů ze zvýšených koncesionářských poplatků budou vynaloženy s rozvahou.
Ministerstvo životního prostředí: Petr Macinka
Na post čím dál důležitějšího resortu se hrne - ať už vážně, nebo z recese, těžko říct - šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Jeho agenda by byla jasná, strana brojí proti unijní Zelené dohodě a emisním povolenkám pro domácnosti. Sám uvedl, že pod jeho vedením "poteče zelená krev".
To se ale tuze nelíbí české akademické půdě. Stovky vědeckých pracovníků přišly s otevřeným dopisem adresovaným Babišovi a prezidentu Pavlovi, v němž apelují, aby Macinku nejmenovali do čela ministerstva pro životní prostředí. Šéf hnutí ANO slíbil, že se s některými z nich sejde.