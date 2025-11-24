Domácí

Předseda Stačilo! Sterzik už se nebude ucházet o znovuzvolení, zůstane Vidlákem

před 2 hodinami
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik se na lednovém sněmu nebude ucházet o znovuzvolení. Uvedl to na svém blogu. Dál se chce výhradně věnovat jemu. Být předsedou a zároveň blogerem Vidlákem bylo podle něj jednou z příčin volebního neúspěchu, kdy se hnutí v říjnových volbách s 4,3 procenty hlasů nedostalo do Poslanecké sněmovny.
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák | Foto: Radek Bartoníček

Mluvčí Stačilo! a KSČM Roman Roun sdělil, že Sterzik zůstává výraznou osobností hnutí, která se bude podílet na jeho dalším směřování.

Na kandidátkách Stačilo! bylo zastoupeno sedm formací. Kromě samotného hnutí Stačilo! také KSČM, SOCDEM, ČSNS a SD-SN, strana Moravané a Komunistická strana Československa (KSČ). Členové hnutí Stačilo! tvořili zhruba 12 procent kandidátů, zhruba 45 procent lidí na kandidátce bylo členy KSČM a 11 procent členy SOCDEM.

Hnutí bylo založeno 10. října 2024 na půdorysu koalice vytvořené pro loňské volby do Evropského parlamentu. Do české dolní komory kandidovalo poprvé. "Volební výsledek byl nedostatečný. O příčinách neúspěchu jsem už psal a ještě mnohokrát budu psát, ale od prvního povolebního článku platí, že jsem za to byl odpovědný já, protože jsem předseda. A jako předseda musím jít také příkladem v odstraňování chyb a musím pro Stačilo! udělat všechno, co je v mých silách, bez ohledu na mě osobně," uvedl Sterzik.

Za jednu z příčin neúspěchu uvedl i svůj blog. "Bloger Vidlák nemůže mluvit jako předseda hnutí. Musí být kousavý, sarkastický, musí mít proříznutá ústa přesně tak, jak jsem to dělal po celou dobu své existence, ale předseda hnutí takový být nemůže," řekl. Domnívá se tedy, že nemůže být předsedou a zároveň blogerem. "Stačilo! bude navždy moje dítě, ale právě proto musím být první, kdo upozadí sám sebe v jeho prospěch. (…) Pokud chci, aby se příště do sněmovny dostalo a odvedlo svůj kus práce pro národ a vlast, musím ho podporovat, ale ne vést," míní.

"Hnutí připravuje sněm na druhou polovinu ledna. Kromě volby nového předsedy bude hlavním bodem programu projednání další činnosti včetně dlouhodobé spolupráce s dalšími politickými subjekty," sdělil mluvčí Roman Roun.

Ačkoliv je Sterzik předsedou, celostátní lídryní do voleb byla europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná, jež vedla kandidátní listinu v Moravskoslezském kraji. Předsedkyně KSČM dala po volbách funkci k dispozici. Výběr předsedy strany se uskuteční na mimořádném sjezdu patrně v prosinci.

Rezignaci a konec v politice oznámila i předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Volební on-line sjezd se uskuteční 13. prosince. Původní termín byl 22. listopadu, nicméně předsednictvo jej posunulo s odůvodněním, že některé kraje by nestihly uspořádat nominační konference.

 
